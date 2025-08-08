OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi ja toimialajohtajat aloittavat

Vuoden 2026 alusta Koulutuskuntayhtymä OSAO siirtyy yksikkömallista organisaatiorakenteeseen, joka perustuu neljään osaamisaloittain jaettuun toimialaan. Yksiköt muuttuvat toimipisteiksi, ja neljää toimialaa johtavat toimialajohtajat. Jokaisessa toimipisteessä on nimetty toimipistevastaava.

Toimialat ja toimialajohtajat

Hyvinvointi, toimialajohtaja Sari Veijola

Liikenne ja luonnonvara, toimialajohtaja Juha Virsiheimo

Palvelut, toimialajohtaja Sanna Matikainen

Tekniikka, toimialajohtaja Vesa Pirilä

OSAOn toimipisteet 1.1.2026 lähtien

Haukiputaan toimipiste

Kaukovainion toimipiste

Kempeleen toimipiste

Kontinkankaan toimipiste

Limingan toimipiste (31.7.2026 saakka, jolloin turvallisuusalan koulutus siirtyy Haukiputaalle ja OSAOn koulutustoiminta Limingassa loppuu).

Muhoksen toimipiste

Pudasjärven toimipiste

Taivalkosken toimipiste

Toimialamallin tavoitteet

Muutoksen tavoitteena on luoda koko OSAOon yhteiset toimintatavat ja prosessit. Ne tuottavat tasalaatuisuutta, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä kautta laadun parantamisen. Yhteiset toimintamallit ja resurssien läpinäkyvyys ovat myös valmistautumista Kotkantien tulevan kampuksen käyttöönottoon tämän vuosikymmenen lopulla.

Opiskelijalle muutokset tarkoittavat tulevaisuudessa entistä vaivattomampaa joustavuutta ja yksilöllisyyttä, esimerkiksi helppoutta valita opintoja muista toimipisteistä. Jo nyt toimipisteestä riippumattomia malleja opiskeluun on, mutta uudistuksen myötä niitä voidaan entisestään kehittää paremmiksi.

Toivomme, että opiskelijoille ja työelämäasiakkaille organisaatiomuutokseen valmistautuminen näkyy mahdollisimman vähän – mutta positiivisesti.

Hyvinvointitoimialaa johtaa ensi vuoden alusta KM Sari Veijola, nykyinen Kontinkankaan vs. yksikönjohtaja. Tommi Levy

Liikenne ja luonnonvara -toimialan ottaa johtaakseen insinööri YAMK Juha Virsiheimo, joka on tällä hetkellä Kempele-Limingan yksikönjohtaja. Jouni Ylisuutari

Tekniikan toimialajohtajana aloittaa insinööri YAMK Vesa Pirilä, joka toimii nyt Kaukovainion tekniikan yksikönjohtaja. Jouni Ylisuutari

Palvelut-toimialan johtajana aloittaa nyt Haukiputaan va. yksikönjohtajana toimiva FM, KM Sanna Matikainen. Jouni Ylisuutari.