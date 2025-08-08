Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi ja toimialajohtajat aloittavat

29.8.2025 10:53:26 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

Jaa

Koulutuskuntayhtymä OSAO siirtyy 1.1.2026 yksikkömallista organisaatiorakenteeseen, joka perustuu neljään osaamisaloittain jaettuun toimialaan. Yksiköt muuttuvat toimipisteiksi, ja neljää toimialaa johtavat toimialajohtajat.

Neljä toimialajohtajaa seisovat koivun alla ja katsovat kameraan.
Uudet toimialajohtajat toivovat, että opiskelijalle ja työelämäasiakkaille organisaatiomuutos näkyy mahdollisimman vähän – mutta positiivisesti. Tavoitteena on enemmän mahdollisuuksia ja parempaa palvelua kaikille. Kuvassa OSAOn toimialajohtajat Sanna Matikainen (vas.), Vesa Pirilä, Juha Virsiheimo ja Sari Veijola. Jouni Ylisuutari

Vuoden 2026 alusta Koulutuskuntayhtymä OSAO siirtyy yksikkömallista organisaatiorakenteeseen, joka perustuu neljään osaamisaloittain jaettuun toimialaan. Yksiköt muuttuvat toimipisteiksi, ja neljää toimialaa johtavat toimialajohtajat. Jokaisessa toimipisteessä on nimetty toimipistevastaava.

Toimialat ja toimialajohtajat

  • Hyvinvointi, toimialajohtaja Sari Veijola
  • Liikenne ja luonnonvara, toimialajohtaja Juha Virsiheimo
  • Palvelut, toimialajohtaja Sanna Matikainen
  • Tekniikka, toimialajohtaja Vesa Pirilä

OSAOn toimipisteet 1.1.2026 lähtien

  • Haukiputaan toimipiste
  • Kaukovainion toimipiste
  • Kempeleen toimipiste
  • Kontinkankaan toimipiste
  • Limingan toimipiste (31.7.2026 saakka, jolloin turvallisuusalan koulutus siirtyy Haukiputaalle ja OSAOn koulutustoiminta Limingassa loppuu).
  • Muhoksen toimipiste
  • Pudasjärven toimipiste
  • Taivalkosken toimipiste

Toimialamallin tavoitteet

Muutoksen tavoitteena on luoda koko OSAOon yhteiset toimintatavat ja prosessit. Ne tuottavat tasalaatuisuutta, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä kautta laadun parantamisen. Yhteiset toimintamallit ja resurssien läpinäkyvyys ovat myös valmistautumista Kotkantien tulevan kampuksen käyttöönottoon tämän vuosikymmenen lopulla.

Opiskelijalle muutokset tarkoittavat tulevaisuudessa entistä vaivattomampaa joustavuutta ja yksilöllisyyttä, esimerkiksi helppoutta valita opintoja muista toimipisteistä. Jo nyt toimipisteestä riippumattomia malleja opiskeluun on, mutta uudistuksen myötä niitä voidaan entisestään kehittää paremmiksi.

Toivomme, että opiskelijoille ja työelämäasiakkaille organisaatiomuutokseen valmistautuminen näkyy mahdollisimman vähän – mutta positiivisesti.

Toimialajohtaja%20Sari%20Veijola%20seisoo%20kirjaston%20edess%E4.
Hyvinvointitoimialaa johtaa ensi vuoden alusta KM Sari Veijola, nykyinen Kontinkankaan vs. yksikönjohtaja. Tommi Levy
Toimialajohtaja%20Juha%20Virsiheimo%20seisoo%20OSAO-kyltin%20edess%E4.
Liikenne ja luonnonvara -toimialan ottaa johtaakseen insinööri YAMK Juha Virsiheimo, joka on tällä hetkellä Kempele-Limingan yksikönjohtaja. Jouni Ylisuutari
Toimialajohtaja%20Vesa%20Piril%E4%20oppilaitoksen%20aulassa.
Tekniikan toimialajohtajana aloittaa insinööri YAMK Vesa Pirilä, joka toimii nyt Kaukovainion tekniikan yksikönjohtaja. Jouni Ylisuutari
Toimialajohtaja%20Sanna%20Matikainen%20koulun%20ravintolassa.
Palvelut-toimialan johtajana aloittaa nyt Haukiputaan va. yksikönjohtajana toimiva FM, KM Sanna Matikainen. Jouni Ylisuutari.
Punainen%20oppilaitosrakennus%2C%20jonka%20sein%E4ss%E4%20OSAO-kyltti.
OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi ensi vuoden alusta. Kuvassa OSAOn pääsisäänkäynti Kotkantie 1:ssä Oulussa. Jouni Ylisuutari.

Avainsanat

#ammatillinen koulutustoimialamalliosao

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Toimialajohtaja Sari Veijola seisoo kirjaston edessä.
Hyvinvointitoimialaa johtaa ensi vuoden alusta KM Sari Veijola, nykyinen Kontinkankaan vs. yksikönjohtaja.
Tommi Levy
Lataa
Toimialajohtaja Juha Virsiheimo seisoo OSAO-kyltin edessä.
Liikenne ja luonnonvara -toimialan ottaa johtaakseen insinööri YAMK Juha Virsiheimo, joka on tällä hetkellä Kempele-Limingan yksikönjohtaja.
Jouni Ylisuutari
Lataa
Toimialajohtaja Vesa Pirilä oppilaitoksen aulassa.
Tekniikan toimialajohtajana aloittaa insinööri YAMK Vesa Pirilä, joka toimii nyt Kaukovainion tekniikan yksikönjohtaja.
Jouni Ylisuutari
Lataa
Toimialajohtaja Sanna Matikainen koulun ravintolassa.
Palvelut-toimialan johtajana aloittaa nyt Haukiputaan va. yksikönjohtajana toimiva FM, KM Sanna Matikainen.
Jouni Ylisuutari.
Lataa
Neljä toimialajohtajaa seisovat koivun alla ja katsovat kameraan.
Uudet toimialajohtajat toivovat, että opiskelijalle ja työelämäasiakkaille organisaatiomuutos näkyy mahdollisimman vähän – mutta positiivisesti. Tavoitteena on enemmän mahdollisuuksia ja parempaa palvelua kaikille. Kuvassa OSAOn toimialajohtajat Sanna Matikainen (vas.), Vesa Pirilä, Juha Virsiheimo ja Sari Veijola.
Jouni Ylisuutari
Lataa
Punainen oppilaitosrakennus, jonka seinässä OSAO-kyltti.
OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi ensi vuoden alusta. Kuvassa OSAOn pääsisäänkäynti Kotkantie 1:ssä Oulussa.
Jouni Ylisuutari.
Lataa

Linkit

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja  Koillismaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye