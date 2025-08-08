OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi ja toimialajohtajat aloittavat
Vuoden 2026 alusta Koulutuskuntayhtymä OSAO siirtyy yksikkömallista organisaatiorakenteeseen, joka perustuu neljään osaamisaloittain jaettuun toimialaan. Yksiköt muuttuvat toimipisteiksi, ja neljää toimialaa johtavat toimialajohtajat. Jokaisessa toimipisteessä on nimetty toimipistevastaava.
Toimialat ja toimialajohtajat
- Hyvinvointi, toimialajohtaja Sari Veijola
- Liikenne ja luonnonvara, toimialajohtaja Juha Virsiheimo
- Palvelut, toimialajohtaja Sanna Matikainen
- Tekniikka, toimialajohtaja Vesa Pirilä
OSAOn toimipisteet 1.1.2026 lähtien
- Haukiputaan toimipiste
- Kaukovainion toimipiste
- Kempeleen toimipiste
- Kontinkankaan toimipiste
- Limingan toimipiste (31.7.2026 saakka, jolloin turvallisuusalan koulutus siirtyy Haukiputaalle ja OSAOn koulutustoiminta Limingassa loppuu).
- Muhoksen toimipiste
- Pudasjärven toimipiste
- Taivalkosken toimipiste
Toimialamallin tavoitteet
Muutoksen tavoitteena on luoda koko OSAOon yhteiset toimintatavat ja prosessit. Ne tuottavat tasalaatuisuutta, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä kautta laadun parantamisen. Yhteiset toimintamallit ja resurssien läpinäkyvyys ovat myös valmistautumista Kotkantien tulevan kampuksen käyttöönottoon tämän vuosikymmenen lopulla.
Opiskelijalle muutokset tarkoittavat tulevaisuudessa entistä vaivattomampaa joustavuutta ja yksilöllisyyttä, esimerkiksi helppoutta valita opintoja muista toimipisteistä. Jo nyt toimipisteestä riippumattomia malleja opiskeluun on, mutta uudistuksen myötä niitä voidaan entisestään kehittää paremmiksi.
Toivomme, että opiskelijoille ja työelämäasiakkaille organisaatiomuutokseen valmistautuminen näkyy mahdollisimman vähän – mutta positiivisesti.
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Sanna MatikainenKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:044 7037 796sanna.matikainen@osao.fi
Sari VeijolaKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:050 3174 929sari.veijola@osao.fi
Juha VirsiheimoKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:0505909642juha.virsiheimo@osao.fi
Vesa PiriläKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:0505778447vesa.pirila@osao.fi
Marsa JurvakainenViestintäpäällikköPuh:050 336 6704marsa.jurvakainen@osao.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
