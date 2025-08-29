Kauniaisten asemanseudun uudistaminen käynnistyy

Kilpailussa alueelle etsitään korkeatasoista ja monipuolista ratkaisua, joka yhdistää uudet asuin-, liike- ja palvelutilat sekä toiminnaltaan uudistetun historiallisen asemarakennuksen. Samalla jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä selkeytetään ja yleisten alueiden viihtyisyyttä parannetaan, jotta asemanseudusta muodostuu entistä houkuttelevampi osa keskustaa.

“Kauniaisten asemanseutu on historiallisesti merkittävä alue, joka on ollut tärkeä osa kaupungin identiteettiä jo yli vuosisadan ajan. Alueen uudistuminen yhdistää hienolla tavalla asumisen, palvelut ja suojellun asemarakennuksen. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja elinvoimainen ympäristö, joka palvelee asukkaita ja vahvistaa Kauniaisten keskustan vetovoimaa myös tulevaisuudessa”, sanoo Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Antti-Ville Haapanen.

Asemanseudun alue nähdään tärkeänä osana kaupungin kehittymistä

Asemanseudun kaava on valittu Kauniaisten kaupungin strategiassa 2023–2030 yhdeksi kaupunkisuunnittelussa priorisoitavaksi kaavahankkeeksi. Kaavamuutoksen ja kilpailun myötä alueen maisemakuva tulee muuttumaan merkittävästi, vaikka sen keskeiset kulttuuriympäristölliset arvot säilytetään.

Alueen uudistuminen tukee Espoon kaupunkiratahanketta, jossa rakennetaan uusi raidepari Leppävaarasta Kauklahteen. Lisäksi alueella toteutetaan erillishankkeita, kuten Rantaradanbaana kevyelle liikenteelle sekä uusia yli- ja alikulkuja radan yhteyteen.