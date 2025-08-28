Rosanna Blomster-Bröckl nimitetty erityisavustajaksi

Henriksson firade den nya sametingslagen i Enare - SFP och jag har arbetat outtröttligt tillsammans med samerna för att trygga deras rättigheter 21.8.2025 13:49:51 EEST | Pressmeddelande

-Att Finland nu äntligen har en ny sametingslag som tryggar samernas självbestämmanderätt är historiskt. Då lagen röstades igenom i juni i Finlands riksdag, lovade jag samerna att i något skede komma upp till Lappland för att glädjas över vår gemensamma framgång. Att lagen nu godkändes den 19 juni, var inte enbart den sittande regeringens förtjänst utan resultatet av en lång kamp under flera regeringsperioder som samerna och vi i SFP jobbat för. Äntligen är denna stora människorättsfråga löst. En fråga som Finland fått många anmärkningar från olika FN-organ för under årens gång. Jag gläds oerhört mycket med samerna att deras hårda arbete nu har burit frukt, säger Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson.