Rosanna Blomster-Bröckl nimitetty erityisavustajaksi
Rosanna Blomster-Bröckl on nimitetty opetusministeri Anders Adlercreutzin erityisavustajaksi.
Ministerin esikunnassa Blomster-Bröckl vastaa erityisesti perusopetuksen asioista.
Blomster-Bröckl on aiemmin toiminut liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin erityisavustajana ja aiemmin Bergqvistin eduskunta-avustajana. Hän on myös ollut harjoittelussa mm. Åbo Akademin koulutuspalveluiden osastolla ja Kuntaliiton Bryssel-toimistolla.
– Olen iloinen voidessani toivottaa Rosannan takaisin ministeriöön. Hänen aiempi kokemuksensa auttaa häntä pääsemään nopeasti työhön sisään ja tukee ministeriesikuntaa. Samalla hänen kokemuksensa paikallispolitiikasta tuo tärkeitä näkökulmia Turun seudulta.
Blomster-Bröckl aloitti tehtävässään 18.8.2025 ja sijaistaa vanhempainlomalla olevaa Lisa Palmia.
Rosanna Blomster-Bröckl, rosanna.blomster-brockl@gov.fi, puh. 0295 330 078
