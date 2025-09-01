Pirkanmaan palkinto Patrian Pirkanmaan toiminnoille
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2025 Pirkanmaan palkinnon puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrian Pirkanmaan toiminnoille.
– Patria on keskeinen osa suomalaista teollisuushistoriaa ja Tampereen ja Pirkanmaan omaa tarinaa, jossa turvallisuusalan osaamisella ja toimijoilla on keskeinen ja yhä vahvistuva rooli. Patrian toiminta on merkittävää kansallisen turvallisuuden, suomalaisen puolustusteollisuuden ja huoltovarmuutemme kannalta. Patrian toiminnot Pirkanmaalla tuovat elinvoimaa koko maakuntaan ja ovat merkittävä osa Pirkanmaalle keskittynyttä turvallisuusalan osaamista. Myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus kurkottaa kansainväliseen markkinaan – usein juuri osana Patrian kaltaisten veturiyritysten johtamia konsortioita, perusteli palkinnon luovuttanut maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.
Pirkanmaan palkinto (taiteilija Markku Salon tekemä Valkohäntä-veistos) luovutettiin maanantaina 1.9. Tampereen Raatihuoneella pidetyssä Pirkan Päivän 30-vuotisjuhlassa. Pirkanmaan palkinnon vastaanotti Patria Groupin toimitusjohtaja Esa Rautalinko.
Stipendin (7000 euroa) sai Pirkanmaan Reserviläispiiri käytettäväksi nuorten pirkanmaalaisten maanpuolustustyöhön ja maanpuolustustahdon vaalimiseen nuorten ikäluokkien keskuudessa.
Pirkanmaan palkinnon yhteydessä jaetun stipendin vastaanottivat Raatihuoneella Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtinen, piirin 2. vpj. Jussi Viljanen ja piirin pitkäaikainen sihteeri Raimo Ojala ja toiminnanjohtaja Sirkka Ojala.
Maakuntahallitus myöntää Pirkanmaan palkinnon yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuisuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille.
Pirkanmaan palkinnon myöntämisperuste (Patrian Pirkanmaan toiminnot):
- Puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrialla on vahvat Tampella-juuret. Tätä kautta yritys kytkeytyy paitsi keskeiseksi osaksi suomalaista teollisuushistoriaa, myös osaksi Tampereen ja Pirkanmaan omaa tarinaa. Patrian toiminnot Tampereella, Nokialla, Juupajoella, Kangasalla, Orivedellä, Ruovedellä ja Pirkkalassa tuovat elinvoimaa koko maakuntaan.
- Maakunnan merkitys puolustusalalla vahvistuu. Patrian toiminta on merkittävää Pirkanmaan elinkeinoelämän, kansallisen turvallisuuden ja suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta. Tämä lisää huoltovarmuutta ja pirkanmaalaisten ja suomalaisten turvallisuutta. Patrialla on myös merkittävää sisäisen turvallisuuden osaamista. Patrian kehittämä kenttäjohtamisen järjestelmä KEJO on tärkeä osa Suomen sisäisen turvallisuuden ja viranomaistoiminnan jokapäiväistä yhteistyötä.
- Patrian ekosysteeminen toimintatyyli mahdollistaa uusia innovaatioita, yritysten yhteistyötä ja uusien yritysten syntymistä ja tukee sitä kautta Pirkanmaan elinvoimaa. Myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus kurkottaa kansainväliseen markkinaan, usein juuri osana Patrian kaltaisten veturiyritysten johtamia konsortioita.
---
Aikaisemmat Pirkanmaan palkinnon saajat:
- 2024 Kalervo Kummola
- 2023 Popeda
- 2022 Nokia Arenan yhteistyökonsepti ja Nokia Arena
- 2021 Neule- ja lifestyle -lehti Laine
- 2020 Verte Oy:n tj. Sakari Ermala ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tj. Harri Kallio
- 2019 Tampereen yliopiston Silmäryhmän johtaja, professori Heli Skottman ja tutkijatohtori Anni Mörö
- 2018 myönnettiin kaksi Pirkanmaan palkintoa: toinen tulevaisuuden pirkanmaalaiselle korkeakouluyhteisölle, Tampere 3:lle ja toinen neljälle kulttuuritoimijalle yhteisesti: Museokeskus Vapriikki, Tampereen Ooppera, Tampereen Teatteri ja Tampereen Työväen Teatteri
- 2017 myönnettiin neljä Pirkanmaan palkintoa: professori Aulis Aarnio, Pirkanmaan Hoitokoti, Sorin Sirkus sekä Suomen 4H-liitto
- 2016 yhtye Eppu Normaali
- 2015 kuvataiteilija Mauri Kunnas
- 2014 Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
- Aikaisemmat Pirkanmaan palkinnot: listaus löytyy kokonaisuudessaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilta.
Patria Group:
Viestintä: Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, p. 050 557 3822 sirje.ahvenlampi-hyvonen@patriagroup.com
Esa Rautalinko on käytettävissä haastatteluun (aikataulutus: assistentti Anna-Mari Purola, anna-mari.purola@patriagroup.com, p. 0400 469 843)
Pirkanmaan Reserviläispiiri:
Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtinen, p. 040 719 6468, jarno.j.lahtinen@gmail.com
Pirkanmaan liitto:
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman, p. 040 568 3777, sofia.vikman@eduskunta.fi
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 5915 660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945, anna-mari.ahonen@pirkanmaa.fi
Viestintäpäällikkö Kirsti Palokangas-Kivilinna, p. 050 345 1061, kirsti.palokangas-kivilinna@pirkanmaa.fi
