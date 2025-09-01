Pirkanmaan palkinto Patrian Pirkanmaan toiminnoille

– Patria on keskeinen osa suomalaista teollisuushistoriaa ja Tampereen ja Pirkanmaan omaa tarinaa, jossa turvallisuusalan osaamisella ja toimijoilla on keskeinen ja yhä vahvistuva rooli. Patrian toiminta on merkittävää kansallisen turvallisuuden, suomalaisen puolustusteollisuuden ja huoltovarmuutemme kannalta. Patrian toiminnot Pirkanmaalla tuovat elinvoimaa koko maakuntaan ja ovat merkittävä osa Pirkanmaalle keskittynyttä turvallisuusalan osaamista. Myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus kurkottaa kansainväliseen markkinaan – usein juuri osana Patrian kaltaisten veturiyritysten johtamia konsortioita, perusteli palkinnon luovuttanut maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Pirkanmaan palkinto (taiteilija Markku Salon tekemä Valkohäntä-veistos) luovutettiin maanantaina 1.9. Tampereen Raatihuoneella pidetyssä Pirkan Päivän 30-vuotisjuhlassa. Pirkanmaan palkinnon vastaanotti Patria Groupin toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

Stipendin (7000 euroa) sai Pirkanmaan Reserviläispiiri käytettäväksi nuorten pirkanmaalaisten maanpuolustustyöhön ja maanpuolustustahdon vaalimiseen nuorten ikäluokkien keskuudessa.

Pirkanmaan palkinnon yhteydessä jaetun stipendin vastaanottivat Raatihuoneella Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtinen, piirin 2. vpj. Jussi Viljanen ja piirin pitkäaikainen sihteeri Raimo Ojala ja toiminnanjohtaja Sirkka Ojala.

Maakuntahallitus myöntää Pirkanmaan palkinnon yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuisuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille.

Pirkanmaan palkinnon myöntämisperuste (Patrian Pirkanmaan toiminnot):

Puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrialla on vahvat Tampella-juuret. Tätä kautta yritys kytkeytyy paitsi keskeiseksi osaksi suomalaista teollisuushistoriaa, myös osaksi Tampereen ja Pirkanmaan omaa tarinaa. Patrian toiminnot Tampereella, Nokialla, Juupajoella, Kangasalla, Orivedellä, Ruovedellä ja Pirkkalassa tuovat elinvoimaa koko maakuntaan.

Maakunnan merkitys puolustusalalla vahvistuu. Patrian toiminta on merkittävää Pirkanmaan elinkeinoelämän, kansallisen turvallisuuden ja suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta. Tämä lisää huoltovarmuutta ja pirkanmaalaisten ja suomalaisten turvallisuutta. Patrialla on myös merkittävää sisäisen turvallisuuden osaamista. Patrian kehittämä kenttäjohtamisen järjestelmä KEJO on tärkeä osa Suomen sisäisen turvallisuuden ja viranomaistoiminnan jokapäiväistä yhteistyötä.

Patrian ekosysteeminen toimintatyyli mahdollistaa uusia innovaatioita, yritysten yhteistyötä ja uusien yritysten syntymistä ja tukee sitä kautta Pirkanmaan elinvoimaa. Myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus kurkottaa kansainväliseen markkinaan, usein juuri osana Patrian kaltaisten veturiyritysten johtamia konsortioita.

Aikaisemmat Pirkanmaan palkinnon saajat: