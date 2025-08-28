Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Lempäälän Hirvikallion maa-ainesten oton ja maanvastaanoton laajentamisesta
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän NCC Industry Oy:n suunnittelemasta Lempäälän Hirvikallion maa-ainesten oton ja maanvastaanoton laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arvioinnin perusteella hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 ympäristövaikutukset tulevat lisääntymään verrattuna nykyiseen toimintaan, VE0, jossa vaikutukset ovat kaikilta vaikutustyypeiltään joko vähäisiä tai merkityksettömiä.
NCC Industry Oy suunnittelee Lempäälän kunnan alueella olevan Hirvikallion ottoalueen louhintamäärien kasvattamista, louhinta-alueen laajentamista sekä uusien toimintojen tuomista alueelle. Alueella on voimassa Lempäälän kunnan viranomaislautakunnan myöntämä yhteislupa maa-ainesten ottoon ja murskaukseen sekä ylijäämämaiden vastaanottoon ja sijoittamiseen alueelle.
NCC Industry Oy:n suunnitelmissa on laajentaa toimintaa nykyisestä lisäämällä alueelta otettavan kiviaineksen ottomäärää ja loppusijoitettavan ylijäämämaan määrää. Alueelle loppusijoitetaan kierrätyskelvottomia ylijäämämaita, vieraslajimaita, ruoppausmassoja ja liejuista savea sekä arseenimaita. Alueella on tarkoitus myös kierrättää MARA-asetuksen mukaista betoni- ja tiilijätettä, EEJ-betonia, puujätettä ja ylijäämämaita. Lisäksi tehdään hiekoitussepelin pesuseulontaa.
Toiminnan laajentamisen osalta tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on arvioitu kahta vaihtoehtoa VE1 ja VE2. Arvioinnissa on ollut mukana myös vaihtoehto VE0, joka tarkoittaa nykyisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkumista alueella. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kiviaineksen ottomääriä lisätään nykyiseen verrattuna. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan alueelle läjitettävän ylijäämämaan määrissä, alueelle tuotavien betoni- ja tiilijätteen sekä jatkojalostuksen ja kierrätyksen määrissä. Vaihtoehdossa VE2 nämä ovat suuremmat.
Maa-aineksen ottotoiminnan toiminta-aika on 20 vuotta. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Sijoitettavien maa-ainesmäärien perusteella maankaatopaikan on arvioitu olevan toiminnassa yli 20 vuotta.
Toiminnan pitkäaikaisuus vaikuttaa
Arvioinnin perusteella hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ympäristövaikutukset tulevat lisääntymään verrattuna nykyiseen toimintaan. Arvioinnin mukaan näistä vaihtoehdoista aiheutuvat vaikutukset on kuitenkin arvioitu pääosin vähäisiksi tai kohtalaisen kielteisiksi. Suuri kielteinen vaikutus on arvioitu aiheutuvan Keinumäentien pihapiirien maisemaan korkean täyttömäen vaikutuksesta. Vaihtoehdon VE0 vaikutukset on arvioitu joko vähäisiksi tai merkityksettömiksi.
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kokonaisarviona kohtalaisiksi. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan melusta, tärinästä ja pölystä aiheutuvat haitat lähiasutukselle voivat nousta vaikutukseltaan merkittävämmiksi huomioiden toiminnan pitkäaikaisen luonteen. Myös maisemavaikutukset voivat nousta merkittäviksi joidenkin asukkaiden kannalta. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankealueen lähiasukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden turvaamiseen.
Hankealueen toiminnoilla ja erityisesti hankkeen ajallisella pitkäkestoisuudella on vaikutusta lähialueiden yhdyskuntarakenteen kehitykseen ja Lempäälän kunnan maankäytön suunnitteluun, minkä vuoksi Pirkanmaan ELY-keskus on ohjannut hankkeesta vastaavan keskustelemaan alueen kaavoituksen tarpeesta kunnan kanssa.
Arvioinnin puutteet huomioitava jatkosuunnittelussa
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että betoni- ja tiilijätteen käsittelyn vaikutuksia arviointiselostuksessa oli tarkasteltu melko yleisellä tasolla. Mahdollisia haitta-aineita sisältävän betoni- ja tiilijätteen vastaanoton ja käsittelyn vaikutuksia ei ole arvioitu. Myös betonimurskeiden varastointikasojen varastointiajat ja -tapa ovat jääneet kuvaamatta. Jatkosuunnittelussa ja tarkkailuohjelman laatimisessa tulee huomioida ja varautua vesien jatkuvatoimiseen pH-mittaukseen toiminnan aikana.
Pintavesivaikutusten osalta huomioitiin kuormituslaskelmiin ja esitettyihin lukemiin liittyviä epäselvyyksiä, jotka tulee tarkistaa jatkosuunnittelussa.
Perusteltu päätelmä päättää YVA-menettelyn.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA.
• Hankkeesta vastaava: NCC Industry Oy, Raija Inkiläinen, p. 050 316 5881 etunimi.sukunimi(at)ncc.fi
• YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Jaana Sunell, p. 040 534 8351, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi
• YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Katja Sippola, p. 0295 036 248 etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
