Juha Seppälän uudessa romaanissa ollaan ruumisauton matkassa

Suuri Gopnik – Kuinka pikkunilkistä kasvoi Venäjän johtaja ja suuri roisto 13.8.2025 14:06:28 EEST | Tiedote

Venäläisen Viktor Jerofejevin Suuri Gopnik on pyörryttävä, satiirisen hauska ja tarkkanäköinen romaani nyky-Venäjästä ja sen johtajasta – pikkunilkistä, josta kasvoi suuri roisto. Romaani on samaan aikaan runollinen näky ja raa'an realistinen yhteiskunnallinen satiiri. Se on kaunokirjallinen vastaus kysymykseen, mitä nyky-Venäjällä oikein tapahtuu ja miksi. Jerofejevia pidetään yhtenä kansainvälisesti merkittävimmistä venäläisistä nykykirjailijoista. Saksassa maanpaossa asuva kirjailija vierailee Helsingin kirjamessuilla 25.10.