Lohjan kaupunki tarjoaa jokaiselle Lohjalla koulua käyvälle 7. luokkalaiselle 100 euron arvoisen harrastekortin
Kyseessä on 100 euron arvoinen etu, jonka voi käyttää valitsemansa harrastuksen kuluihin. Kokeiluun on saatu avustusta Petter ja Margit Forsströmin säätiöltä.
Miten nuorten harrastekortti toimii?
Jokaiselle Lohjan 7. luokkalaiselle tulee 1.9. omaan edu.lohja.fi -sähköpostiin henkilökohtainen linkki harrastekortti-lomakkeelle, johon täytät yhteystietosi tarkasti ja valitset listauksesta YHDEN harrastuksen järjestäjän 100 euron arvoisen tuotteen. Voit tehdä tämän huoltajasi kanssa.
Kun valinta on tehty ja lomake lähetetty, saat automaattisen viestin, josta löytyy valitun harrastuksen järjestäjän ohjeistus edun käyttöönotosta harrastuksessa.
Toimi ohjeiden mukaan. Riippuen valinnasta, tämän jälkeen harrastuksen järjestäjä laskuttaa harrastuksesta 100 euroa vähemmän tai jos 100 euroa kattaa kyseisen palvelun täysin, ei laskuta tietenkään mitään.
Milloin voin käyttää harrastekortin?
Harrastekortin käyttöaika on 1.9.–31.12.2025.
Sähköpostiviesti tulee sinulle edu.lohja.fi -sähköpostiin maanantaina 1.9.2025. Sinun ei tarvitse tehdä päätöstä heti. Voit mennä lomakkeelle, poistua siltä ja palata myöhemmin uudelleen viimeistään tämän vuoden puolella. Kun olet tehnyt valintasi ja painanut LÄHETÄ -painiketta, linkki sulkeutuu, etkä enää pysty sille palaamaan. Valinnan voi tehdä siis vain kerran, eikä sitä sen jälkeen voi enää muuttaa.
Entä jos harrastustani ei löydy listalta?
Tällä hetkellä mukana on 22 harrastuksen järjestäjää, voit tarkastella niitä etukäteen TÄSTÄ LINKISTÄ ja koko ajan lista kasvaa. Jos juuri sinun harrastustasi ei löydy listalta, kysy sitä suoraan kyseisen harrastuksen järjestäjältä. Harrastuksen järjestäjä voi lähteä harrastekorttiin mukaan täyttämällä hakulomakkeen täältä.
Lisätietoja ja listaus palveluntuottajista löytyy Lohjan harrastuskalenterista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha KoivuporrasLiikunta- ja harrastuskoordinaattoriLohjan kaupunkiPuh:044-3695032juha.koivuporras@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian, ELY-keskuksen ja Sappin edustajat kokoontuivat Kirkniemen tehtaalla keskustelemaan muutosneuvotteluiden seurauksista ja toimenpiteistä22.8.2025 13:12:14 EEST | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian ja ELY-keskuksen edustajat kokoontuivat yhdessä Sappin edustajien kanssa Kirkniemen tehtaalla keskiviikkona 20.8.2025 keskustelemaan muutosneuvotteluiden mahdollisista seurauksista sekä tehtävistä toimenpiteistä. Kirkniemen paperikone 2:n mahdollinen sulkeminen voi johtaa 100 työpaikan vähenemiseen tehtaalla.
Onnistunut Biltema Lohjan PikaRekry tavoitti suuren määrän määrän työnhakijoita21.8.2025 14:51:14 EEST | Tiedote
Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut järjestivät 5.–7.8. PikaRekry-tapahtuman syyskuussa avattavaan Lohjan Biltema-tavarataloon.
Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuma ke 24.9. Luksian Nummelan kampuksella20.8.2025 10:18:55 EEST | Tiedote
Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työnantajapalvelut, Lohjan ja Karkkilan työnantajapalvelut ja Luksia järjestävät Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuman keskiviikkona 24.9.2025 klo 14.30–17.00 Luksian Nummelan kampuksella, osoitteessa Ojakkalantie 2.
Ilmoittautuminen Harrastamisen Lohjan mallin maksuttomiin harrastusryhmiin on alkanut19.8.2025 11:00:34 EEST | Tiedote
Harrastamisen Lohjan malli -hanke tarjoaa peruskouluikäisille lapsille ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän jälkeen syyskuusta toukokuuhun asti. Mukana tarjonnassa on myös lyhyempiä kursseja.
Lohjan vetovoima rakentuu turvallisuudesta, luonnosta ja järvikaupunkitunnelmasta14.8.2025 15:10:01 EEST | Tiedote
Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2025 nostaa esiin Lohjan vahvuudet ja kehityskohteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme