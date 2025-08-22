Lohjan kaupunki

Lohjan kaupunki tarjoaa jokaiselle Lohjalla koulua käyvälle 7. luokkalaiselle 100 euron arvoisen harrastekortin

Kyseessä on 100 euron arvoinen etu, jonka voi käyttää valitsemansa harrastuksen kuluihin. Kokeiluun on saatu avustusta Petter ja Margit Forsströmin säätiöltä.

Miten nuorten harrastekortti toimii?

Jokaiselle Lohjan 7. luokkalaiselle tulee 1.9. omaan edu.lohja.fi -sähköpostiin henkilökohtainen linkki harrastekortti-lomakkeelle, johon täytät yhteystietosi tarkasti ja valitset listauksesta YHDEN harrastuksen järjestäjän 100 euron arvoisen tuotteen. Voit tehdä tämän huoltajasi kanssa.

Kun valinta on tehty ja lomake lähetetty, saat automaattisen viestin, josta löytyy valitun harrastuksen järjestäjän ohjeistus edun käyttöönotosta harrastuksessa.

Toimi ohjeiden mukaan. Riippuen valinnasta, tämän jälkeen harrastuksen järjestäjä laskuttaa harrastuksesta 100 euroa vähemmän tai jos 100 euroa kattaa kyseisen palvelun täysin, ei laskuta tietenkään mitään. 

Milloin voin käyttää harrastekortin?

Harrastekortin käyttöaika on 1.9.–31.12.2025.

Sähköpostiviesti tulee sinulle edu.lohja.fi -sähköpostiin maanantaina 1.9.2025.  Sinun ei tarvitse tehdä päätöstä heti. Voit mennä lomakkeelle, poistua siltä ja palata myöhemmin uudelleen viimeistään tämän vuoden puolella. Kun olet tehnyt valintasi ja painanut LÄHETÄ -painiketta, linkki sulkeutuu, etkä enää pysty sille palaamaan. Valinnan voi tehdä siis vain kerran, eikä sitä sen jälkeen voi enää muuttaa.

Entä jos harrastustani ei löydy listalta?

Tällä hetkellä mukana on 22 harrastuksen järjestäjää, voit tarkastella niitä etukäteen TÄSTÄ LINKISTÄ ja koko ajan lista kasvaa. Jos juuri sinun harrastustasi ei löydy listalta, kysy sitä suoraan kyseisen harrastuksen järjestäjältä. Harrastuksen järjestäjä voi lähteä harrastekorttiin mukaan täyttämällä hakulomakkeen täältä.

Lisätietoja ja listaus palveluntuottajista löytyy Lohjan harrastuskalenterista.

