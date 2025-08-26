Työn ja talouden tutkimus LABORE

KUTSU | Labore julkistaa syksyn 2025 talousennusteen torstaina 25.9. klo 10

29.8.2025 11:43:54 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote

Jaa
  • Joko suhdanne kääntyy?
  • Syntyykö kauppasovusta kasvuvauhtia?
  • Milloin työmarkkinat elpyvät?
Kuva: Labore.

Vastauksia kysymyksiin on luvassa Laboren julkistaessa syksyn talousennusteensa. Tilaisuus järjestetään hybridinä. 

Aika: torstai 25.9. klo 10–11
Paikka: Teams ja Laboren seminaarihuone (Economicum, 4. krs., Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki)

Ilmoittaudu tilaisuuteen keskiviikkoon 24.9. mennessä täällä. Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Ennusteen verkkoversio on luettavissa 25.9. klo 0.01 alkaen osoitteessa https://labore.fi/ennusteet/.

Ennusteen ja erillisartikkelit voi ladata itselleen myös pdf-tiedostoina. Julkistamistilaisuuden tallenne on katsottavissa tilaisuuden jälkeen Laboren YouTube-kanavalla.

Lämpimästi tervetuloa!

Avainsanat

laboretyön ja talouden tutkimus laboreennuste 2025-2027syksy 2025

Yhteyshenkilöt

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Labore (punainen tekstilogo)

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE

Tutkimusraportti: Miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroale26.8.2025 02:30:00 EEST | Tiedote

Tuoreessa raportissa tarkastellaan hallituksen ensi vuodelle päättämien veronalennusten jakautumista. Verohallinnon ja Tilastokeskuksen aineistoihin perustuvat laskelmat osoittavat, että hallituksen marginaaliveronalennus hyödyttää noin kahta prosenttia suurituloisimmista suomalaisista. Suurimmat veronalennukset kertyvät vielä pienemmälle joukolle. Raportin tutkimuskatsauksen mukaan suurituloisten veronalennukset eivät lisää olennaisesti talouskasvua.

Viennin kysynnän äkillinen kasvu nostaa vientiyritysten energiankulutusta, mutta energiatehokkuutta vientipomppu ei kohenna25.8.2025 09:32:18 EEST | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen mukaan viennin kasvua lisäävät kysyntäsokit nostavat suomalaisten teollisuusyritysten energiankulutusta, mutta eivät johda kokonaisvaltaisiin parannuksiin yritysten energiatehokkuudessa. Yrityskohtaiset erot – erityisesti taloudellinen asema – vaikuttavat siihen, millaisia ympäristövaikutuksia kasvava vienti synnyttää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye