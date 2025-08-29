Presidentin tytär – Annikki Paasikiven elämä ja rakkaus

Annikki Paasikivi (1898–1950) oli koulutukseltaan arkkitehti ja työssä Yleisradiossa. Arkkitehdin työt hän lopetti jo vuonna 1930. Hänen tunnetuin suunnittelutyönsä on Paasikivien komea yksityistalo Helsingin Töölössä.

Tunnetun ja varakkaan perheen boheemi tytär nautti matkustelusta ja puhui useita kieliä. Ystävät pitivät Annikkia hyväsydämisenä, valoisana ja hauskana.

Hänen elämänsä varjopaikkoja olivat vahvan isän odotukset ja vaatimukset, Anna-äidin pitkä sairastelu ja kuolema sekä ennen kaikkea valtava pettymys rakkaudessa, kun kuuluisa rakastaja, kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen, avioitui toisen kanssa.

Annikki Paasikivi kuoli 52-vuotiaana vuonna 1950. Perhehaudan hautakivessä on kuva polvistuneesta enkelistä. Se on Wäinö Aaltosen tekemä.

FT Liisa-Maria Hakala-Zilliacus on taidehistorioitsija ja tietokirjailija, joka on työskennellyt taidehallinnossa ja kirjoittanut arkkitehtuurista, muotoilusta ja kuvataiteesta.