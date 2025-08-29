Presidentin tytär – Annikki Paasikiven elämä ja rakkaus
Linnan juhlissa presidenttipari J.K. ja Alli Paasikiven vieressä seisoi pitkä, tumma, keski-ikäinen nainen, joka myös kätteli kaikki vieraat. Hän oli Annikki Paasikivi, presidentin vanhin lapsi.
Annikista tuli ”Linnan neito” vuonna 1946, kun J.K. Paasikivi valittiin tasavallan presidentiksi. Hän asui Linnassa. Hänestä tuli julkisuuden henkilö, joka tunnistettiin pääkaupungin kaduilla, tapahtumissa ja lehtikuvissa.
Hänen elämänsä suuri rakkaus oli kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen.
Annikin kiintoisan elämäntarinan kertoo tuoreessa tietokirjassaan Presidentin tytär – Annikki Paasikiven elämä ja rakkaus Liisa-Maria Hakala-Zilliacus.
Annikki Paasikivi (1898–1950) oli koulutukseltaan arkkitehti ja työssä Yleisradiossa. Arkkitehdin työt hän lopetti jo vuonna 1930. Hänen tunnetuin suunnittelutyönsä on Paasikivien komea yksityistalo Helsingin Töölössä.
Tunnetun ja varakkaan perheen boheemi tytär nautti matkustelusta ja puhui useita kieliä. Ystävät pitivät Annikkia hyväsydämisenä, valoisana ja hauskana.
Hänen elämänsä varjopaikkoja olivat vahvan isän odotukset ja vaatimukset, Anna-äidin pitkä sairastelu ja kuolema sekä ennen kaikkea valtava pettymys rakkaudessa, kun kuuluisa rakastaja, kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen, avioitui toisen kanssa.
Annikki Paasikivi kuoli 52-vuotiaana vuonna 1950. Perhehaudan hautakivessä on kuva polvistuneesta enkelistä. Se on Wäinö Aaltosen tekemä.
***
FT Liisa-Maria Hakala-Zilliacus on taidehistorioitsija ja tietokirjailija, joka on työskennellyt taidehallinnossa ja kirjoittanut arkkitehtuurista, muotoilusta ja kuvataiteesta.
