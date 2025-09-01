DNA:n uusi tekoälybotti parantaa yritysten asiakaskokemusta

DNA Business Apuri vastaa yritysasiakkaiden puolesta kaikkiin asiakaspalvelun ja myynnin kyselyihin yritysten kotisivuilla tai sähköpostissa. Se mukautuu yrityksen liiketoimintaan ja pystyy viestimään tavoitteellisesti, asiakastyytyväisyyttä ja tuloksia optimoiden. Työkalu on helppokäyttöinen ja sen voi ottaa käyttöön nopeasti. Tarvittaessa tekoälypohjainen DNA Business Apuri yhdistää saumattomasti ihmisasiakaspalvelun mukaan palvelutilanteeseen.

“DNA Business Apurin kanssa voi kommunikoida joko viesteillä tai puheella. Se ymmärtää tekstiä, ääntä, kuvia ja erilaisia dokumentteja. Tekoälybotti kommunikoi aina asiakkaan kielellä ja osaa käyttää yrityksen brändin mukaista viestintätapaa ja -sävyä. Keskustelun lisäksi se pystyy tarvittaessa laatimaan asiakkaalle suunnitelmia tai ratkaisuehdotuksia. Botti auttaa asiakasyrityksiämme palvelemaan omia asiakkaitaan entistä paremmin”, kertoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja Mari Eklund.

DNA Business Apuri on kehitetty yhteistyössä oululaisen LastBotin kanssa, ja se hyödyntää sekä yleisimpiä kielimalleja että patentoitua teknologiaa, joka räätälöi loppuasiakkaille annettavat vastaukset yrityksen puhetyylin ja tavoitteiden mukaiseksi. Palvelu mukautuu kunkin yrityksen tarpeisiin.

“DNA:n yritysasiakas voi määritellä DNA Business Apurin hoitamaan asiakaskontakteja täysin tekoälypohjaisesti tai vain keräämään taustatietoja, jonka jälkeen keskustelu siirtyy ihmiselle asiakaspalveluun. Palvelua voi rikastuttaa yrityksen omilla tietolähteillä, mikä tekee siitä jatkuvasti älykkäämmän ja räätälöidymmän kunkin yrityksen tarpeisiin. DNA Business Apuria voikin perehdyttää kuin uutta työntekijää”, summaa Eklund.

