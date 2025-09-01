DNA:n uusi tekoälybotti parantaa yritysten asiakaskokemusta
DNA Business Apuri on tekoälypohjainen työkalu, jolla yritykset voivat parantaa asiakaspalvelunsa tavoitettavuutta ja asiakaskokemustaan. DNA Business Apuri on luotettava ja tietoturvallinen tekoälybotti, joka on suunniteltu erityisesti Suomen markkinoille. Se auttaa varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä nostamaan asiakaskokemuksensa uudelle tasolle muun muassa automatisoimalla työläitä katalogihakuja, vastaamalla monimutkaisiin kyselyihin ja tarjoamalla palvelua myös niinä aikoihin, kun perinteinen asiakaspalvelu ei ole avoinna. Palvelu tulee DNA:n yritysasiakkaiden saataville 1.9.2025 lähtien.
DNA Business Apuri vastaa yritysasiakkaiden puolesta kaikkiin asiakaspalvelun ja myynnin kyselyihin yritysten kotisivuilla tai sähköpostissa. Se mukautuu yrityksen liiketoimintaan ja pystyy viestimään tavoitteellisesti, asiakastyytyväisyyttä ja tuloksia optimoiden. Työkalu on helppokäyttöinen ja sen voi ottaa käyttöön nopeasti. Tarvittaessa tekoälypohjainen DNA Business Apuri yhdistää saumattomasti ihmisasiakaspalvelun mukaan palvelutilanteeseen.
“DNA Business Apurin kanssa voi kommunikoida joko viesteillä tai puheella. Se ymmärtää tekstiä, ääntä, kuvia ja erilaisia dokumentteja. Tekoälybotti kommunikoi aina asiakkaan kielellä ja osaa käyttää yrityksen brändin mukaista viestintätapaa ja -sävyä. Keskustelun lisäksi se pystyy tarvittaessa laatimaan asiakkaalle suunnitelmia tai ratkaisuehdotuksia. Botti auttaa asiakasyrityksiämme palvelemaan omia asiakkaitaan entistä paremmin”, kertoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja Mari Eklund.
DNA Business Apuri on kehitetty yhteistyössä oululaisen LastBotin kanssa, ja se hyödyntää sekä yleisimpiä kielimalleja että patentoitua teknologiaa, joka räätälöi loppuasiakkaille annettavat vastaukset yrityksen puhetyylin ja tavoitteiden mukaiseksi. Palvelu mukautuu kunkin yrityksen tarpeisiin.
“DNA:n yritysasiakas voi määritellä DNA Business Apurin hoitamaan asiakaskontakteja täysin tekoälypohjaisesti tai vain keräämään taustatietoja, jonka jälkeen keskustelu siirtyy ihmiselle asiakaspalveluun. Palvelua voi rikastuttaa yrityksen omilla tietolähteillä, mikä tekee siitä jatkuvasti älykkäämmän ja räätälöidymmän kunkin yrityksen tarpeisiin. DNA Business Apuria voikin perehdyttää kuin uutta työntekijää”, summaa Eklund.
Lisätietoja medialle:
DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja Mari Eklund, puh. 044 044 7779, mari.eklund@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1 100 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
