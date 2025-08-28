SSO kantaa vastuunsa kotiseudun kehittämisessä – edullisuus, palvelu-uudistukset ja kulttuuriteot tukevat helpompaa arkea

Paikallisia tekoja ja näkyviä uudistuksia

SSO vahvisti kotiseudun elinvoimaa monin konkreettisin teoin. Verkkokaupan kehityspanokset näkyvät asiakkaille nopeampana ja sujuvampana palveluna – robotit hoitavat jo satoja kuljetuksia viikoittain SSO:n alueella. Myös kivijalkapalveluja uudistettiin: helmikuussa laajeni ABC Piihovin latauskenttä, maaliskuussa juhlistettiin uudistunutta Sale Taalintehdasta ja Sokos Hotel Rikalan 40-vuotista taivalta. Huhtikuussa avattiin täysin uudistettu Sale Toija.

– Meille on tärkeää, että voimme tarjota nykyaikaisia ja helposti saavutettavia palveluja – mutta samalla pitää hinnat aidosti edullisina. Keskimääräisestä 30 euron ostoskorista jäi meille strategiamme mukaisesti vain noin 2 prosenttia eli 0,6 euroa. Rahana maksettavia etuja eli Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta asiakasomistajat ovat saaneet alkuvuodesta jo 8,4 miljoonaa euroa, joka on vielä viimevuotistakin enemmän. Tämä on selkeä osoitus siitä, että asiakasomistajuus tuo todellista hyötyä, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

– Lisäksi SSO tukee alueensa lasten ja nuorten harrastuksia sekä hyvinvointia edistävää toimintaa mm. Kannustajat-ohjelman kautta, jossa paikalliset seurat, yhdistykset, kulttuuritoimijat ja hyväntekeväisyysjärjestöt voivat hakea mukaan. Ohjelman vuosittainen tukipotti jaetaan asiakasomistajien äänestyksen perusteella alueellisuus huomioiden Lohjan, Salon ja muiden toimialueen kuntien kesken. Asiakasomistajat pääsevät äänestämään suosikkiyhdistystään, ja näin jokainen voi olla mukana tekemässä pieniä, mutta merkityksellisiä tekoja oman kotiseudun hyväksi. Alkuvuoden tukipotti oli 30 000 euroa, jatkaa Finér.

Kulttuurimatka jatkuu – Anna valosi loistaa syksyllä 2025

SSO on alueensa merkittävä työllistäjä ja yhteisön rakentaja. Alkuvuodesta osuuskauppa rekrytoi jälleen yli 400 kesätyöntekijää – monelle nuorelle ensimmäisen työpaikan. Kaikki 2 600 hakijaa haastateltiin, jotta mahdollisimman moni sai arvokkaan kokemuksen työnhausta.

– Kesätyöpolku on nuorille tärkeä ensikosketus työelämään, ja olemme iloisia, että saamme työstämme paljon positiivista palautetta, jatkaa Finér.

– Uskomme, että paras asiakaskokemus syntyy työntekijöiden arjen kohtaamisissa. Siksi osuuskauppa jatkaa kulttuurimatkaansa, jonka tavoitteena on muiden muassa lisätä yksilöllisten vahvuuksien arvostusta, tiimityötä ja yhteistä onnistumista. Syksyllä 2025 matka saa uuden vaiheen teemalla Anna valosi loistaa, joka kutsuu jokaisen työntekijän tuomaan esiin omat vahvuutensa ja tukemaan työkavereitaan. Kun työntekijä kokee olevansa tärkeä ja saa loistaa omalla tavallaan, tämä heijastuu suoraan asiakaskohtaamisiin ja osuuskaupan onnistumisiin, Finér kiteyttää.

SSO:n kulttuurimatka on jatkunut vuodesta 2020 ja sisältänyt muun muassa Meidän juttu -ohjelman, johdon road show -kiertueita ja työyhteisöä osallistavia kehittämispelejä. Uusi vaihe syventää tätä matkaa entisestään.

– Vaikuttava askel inhimillisemmässä työelämässä on myös yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, jota laajensimme keväällä. Se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa omiin työvuoroihinsa, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista jokaisen elämäntilanteeseen sopivalla tavalla, jatkaa Finér.

SSO:n tärkeimmät tapahtumat alkuvuodesta 2025

Tammikuu

Kesätyönhaku yli 400 nuorelle avautui

Helmikuu

ABC Piihovin latauskenttä laajeni

SSO sai jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen

Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun käyttöä laajennettiin

Maaliskuu

Sokos Hotel Rikalan 40-vuotissynttäreitä juhlittiin

Uudistettu Sale Taalintehdas avattiin

Huhtikuu

Uudistettu Sale Toija avattiin

Kannustajat-tukea jaettiin 30 000 €

Kesäkuu

Digiässä-kiertue starttasi auttamaan asiakasomistajia digipalveluissa

Tunnusluvut (tammikuu–kesäkuu) 2025:

Asiakasomistajan saama Bonus, maksutapaetu ja ylijäämänpalautus 8,4 miljoonaa euroa (1–6 2024: 8,2 M€)

Jäsenmäärä 73 897 (6/2024: 73 238)

Liikevaihto 264,1 miljoonaa euroa (-1 % ed.v.v) market- ja tavaratalokauppa 165,7 miljoonaa euroa (+3 % ed.v.v) liikennekauppa 35,6 miljoonaa euroa (-7 % ed.v.v) matkailu- ja ravitsemiskauppa 6,9 miljoonaa euroa (+6 % ed.v.v) autokauppa 53,7 miljoonaa euroa (-9 % ed.v.v)

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,4 miljoonaa euroa (1–6 2024: 5,4 M€)

Investoinnit 3,3 miljoonaa euroa (1–6 2024: 10,3 M€)

