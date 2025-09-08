Lauluntekijälegenda Alejandro Escovedo saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen – konsertti Savoy-teatterissa joulukuussa

1970-luvun punk-skenessä uransa aloittanut Alejandro Escovedo on yksi harvoista artisteista, joka pystyy luontevasti yhdistämään intiimit folk-balladit, säröiset rock-kappaleet ja kulttuurillisesti latautuneet tarinat yhdeksi, tunnistettavaksi tyyliksi. Hän on tehnyt yhteistyötä mm. Bruce Springsteenin, R.E.M-yhtyeen Peter Buckin ja roots-legenda Lucinda Williamsin kanssa.

Keväällä 2025 käynnistynyt Savoy & Sound Tracker Presents! -konserttisarja jatkuu syksyllä Escovedon konsertilla. Sarjan sisällön kuratoi muusikko Sami Yaffa, joka tunnetaan myös Sound Tracker -tv-sarjasta.

"Alejandro Escovedon karriääri on tajunnanräjäyttävä! Tämä on minulle itselleni valtava ilo ja kunnia saada Alejandro Escovedo Suomeen esiintymään”, hehkuttaa Sami Yaffa.

”Sain Alejandron mukaan myös Sound Tracker -tv-ohjelman ensimmäiseen jaksoon. Rakkain muistikuva on meidän kahden istuskellessa kitarat kourassa vanhan puutalon kuistilla kameraryhmää odotellessa. Lyhyestä hetkestä syntyi biisi kuin tyhjästä."

Savoy-teatterin konsertissa Escovedo esiintyy konsertin ensimmäisessä osassa soolona. Konsertin toisella puoliskolla hänen kanssaan soittaa Sami Yaffa ja joukko suomalaisia kärkimuusikoita.

Laulajalegendat Oumou Sangaré ja Luzmila Carpio Savoyn syksyssä

Muita Savoy-teatterin syksyn kärkituotantoja ovat malilaisen laulajalegenda Oumou Sangarén konsertti sekä bolivialaisen laulaja Luzmila Carpion ja guatemalalaisen laulaja-lauluntekijä Sara Curruchichin yhteiskonsertti.

Grammy-voittaja Oumou Sangaré konsertoi torstaina 9. lokakuuta Savoy-teatterissa. Konsertin oli tarkoitus toteutua syksyllä 2024, mutta siirtyi vuoden 2025 syksyyn Sangarélle tapahtuneen tapaturman vuoksi. Malilainen laulajalegenda ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhuja on aiemmin konsertoinut maailman arvostetuimmilla konserttilavoilla Sydneyn oopperatalosta Lontoon Queen Elisabet Halliin.

Marraskuussa on luvassa unohtumaton konsertti-ilta, kun Savoy-teatteri esittelee kaksi Latinalaisen Amerikan musiikillista voimahahmoa. Lavalle nousevat legendaarinen bolivialainen laulaja Luzmila Carpio sekä guatemalalainen laulaja-lauluntekijä Sara Curruchich, molemmat omien yhtyeidensä kanssa. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Etno soi! -festivaalin kanssa.

Savoy-teatterin syyskauden 2025 kärkituotantoja:

Savoy WORLD: Afrique en Cirque

pe 5.9.2025 klo 19.00

la 6.9.2025 klo 14.00

Lisätiedot

Savoy & Cellofest: Bachianas Brasileiras

Ke 1.10. klo 18

Lisätiedot

Savoy WORLD: Oumou Sangaré (Mali)

To 9.10.2025 klo 19.00

Lisätiedot

The Great Helsinki Swing Big Band: "It's a Swingin Affair"

Pe 17.10.2025 klo 19

Lisätiedot

Savoy WORLD: Luzmila Carpio (Bolivia) & Sara Curruchich (Guatemala)

To 6.11. klo 19

Lisätiedot

Savoy & Helsinki Jazz ry: Juhani Aaltosen 90 v juhlakonsertti

Ti 18.11. klo 19

Lisätiedot

Mutaveijarit: Joulutouhotus

Su 30.11.2025 klo 15.00

Lisätiedot

Savoy & Sound Tracker Presents: Alejandro Escovedo (USA)

Pe 12.12.2025 klo 19

Lisätiedot

Liput kaikkiin konsertteihin myynnissä Lippu.fi

Savoy-teatterin päivittyvä ohjelma: savoyteatteri.fi