Lauluntekijälegenda Alejandro Escovedo saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen – konsertti Savoy-teatterissa joulukuussa
Legendaarinen laulaja-lauluntekijä Alejandro Escovedo saapuu vihdoin Suomeen. Yli neljä vuosikymmentä musiikkia tehnyt Escovedo yhdistää ainutlaatuisella tavalla meksikolaisiin juuriinsa rock-musiikkia, americanaa ja kantria – ja nyt tämä karismaattinen tarinankertoja kuullaan livenä 12. joulukuuta 2025 klo 19 osana Savoy & Sound Tracker Presents! -konserttisarjaa.
1970-luvun punk-skenessä uransa aloittanut Alejandro Escovedo on yksi harvoista artisteista, joka pystyy luontevasti yhdistämään intiimit folk-balladit, säröiset rock-kappaleet ja kulttuurillisesti latautuneet tarinat yhdeksi, tunnistettavaksi tyyliksi. Hän on tehnyt yhteistyötä mm. Bruce Springsteenin, R.E.M-yhtyeen Peter Buckin ja roots-legenda Lucinda Williamsin kanssa.
Keväällä 2025 käynnistynyt Savoy & Sound Tracker Presents! -konserttisarja jatkuu syksyllä Escovedon konsertilla. Sarjan sisällön kuratoi muusikko Sami Yaffa, joka tunnetaan myös Sound Tracker -tv-sarjasta.
"Alejandro Escovedon karriääri on tajunnanräjäyttävä! Tämä on minulle itselleni valtava ilo ja kunnia saada Alejandro Escovedo Suomeen esiintymään”, hehkuttaa Sami Yaffa.
”Sain Alejandron mukaan myös Sound Tracker -tv-ohjelman ensimmäiseen jaksoon. Rakkain muistikuva on meidän kahden istuskellessa kitarat kourassa vanhan puutalon kuistilla kameraryhmää odotellessa. Lyhyestä hetkestä syntyi biisi kuin tyhjästä."
Savoy-teatterin konsertissa Escovedo esiintyy konsertin ensimmäisessä osassa soolona. Konsertin toisella puoliskolla hänen kanssaan soittaa Sami Yaffa ja joukko suomalaisia kärkimuusikoita.
Laulajalegendat Oumou Sangaré ja Luzmila Carpio Savoyn syksyssä
Muita Savoy-teatterin syksyn kärkituotantoja ovat malilaisen laulajalegenda Oumou Sangarén konsertti sekä bolivialaisen laulaja Luzmila Carpion ja guatemalalaisen laulaja-lauluntekijä Sara Curruchichin yhteiskonsertti.
Grammy-voittaja Oumou Sangaré konsertoi torstaina 9. lokakuuta Savoy-teatterissa. Konsertin oli tarkoitus toteutua syksyllä 2024, mutta siirtyi vuoden 2025 syksyyn Sangarélle tapahtuneen tapaturman vuoksi. Malilainen laulajalegenda ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhuja on aiemmin konsertoinut maailman arvostetuimmilla konserttilavoilla Sydneyn oopperatalosta Lontoon Queen Elisabet Halliin.
Marraskuussa on luvassa unohtumaton konsertti-ilta, kun Savoy-teatteri esittelee kaksi Latinalaisen Amerikan musiikillista voimahahmoa. Lavalle nousevat legendaarinen bolivialainen laulaja Luzmila Carpio sekä guatemalalainen laulaja-lauluntekijä Sara Curruchich, molemmat omien yhtyeidensä kanssa. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Etno soi! -festivaalin kanssa.
Savoy-teatterin syyskauden 2025 kärkituotantoja:
Savoy WORLD: Afrique en Cirque
pe 5.9.2025 klo 19.00
la 6.9.2025 klo 14.00
Savoy & Cellofest: Bachianas Brasileiras
Ke 1.10. klo 18
Savoy WORLD: Oumou Sangaré (Mali)
To 9.10.2025 klo 19.00
The Great Helsinki Swing Big Band: "It's a Swingin Affair"
Pe 17.10.2025 klo 19
Savoy WORLD: Luzmila Carpio (Bolivia) & Sara Curruchich (Guatemala)
To 6.11. klo 19
Savoy & Helsinki Jazz ry: Juhani Aaltosen 90 v juhlakonsertti
Ti 18.11. klo 19
Mutaveijarit: Joulutouhotus
Su 30.11.2025 klo 15.00
Savoy & Sound Tracker Presents: Alejandro Escovedo (USA)
Pe 12.12.2025 klo 19
Liput kaikkiin konsertteihin myynnissä Lippu.fi
Savoy-teatterin päivittyvä ohjelma: savoyteatteri.fi
Lisätiedot, kuvat, haastattelupyynnöt ja pressiliput:
Tuottaja Sirpa Hynninen, sirpa.hynninen@hel.fi, +358 50 428 0365
Kuvat
Savoy-teatteri
750-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen konserttisali keskellä Helsinkiä. Sen ohjelmistossa painottuvat maailmanmusiikki, jazz, musiikkiteatteri ja elokuva. Savoy-teatterissa vierailee vuosittain noin 200 artistia tai esiintyjäryhmää. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
Helsingin kaupunginkirjasto siirtyy valtakunnalliseen luokitusjärjestelmään – helsinkiläisnuoret palkataan tarroittamaan 650 000 teosta8.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginkirjasto siirtyy Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmään syksyn 2025 aikana. Muutoksen myötä osa kirjastojen aineistosta vaihtaa paikkaa hyllyissä ja 650 000 teosta tarroitetaan uusiksi. Tarroitustyöhön palkataan helsinkiläisiä nuoria.
Helsingfors stadsbibliotek övergår till ett nationellt klassifikationssystem – unga helsingforsare anställs för att förse 650 000 verk med etiketter8.9.2025 07:59:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stadsbibliotek övergår under hösten 2025 till de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Förändringen innebär att en del av bibliotekens material flyttas till nya hyllor och att 650 000 artiklar får nya etiketter. Stadsbiblioteket anställer Helsingforsungdomar för att förse verken med etiketter.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.9.20254.9.2025 14:04:03 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 9.9.2025 esityslista on julkaistu. Esityslistalla on muun muassa Helsingin kaupungin vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2028, Paloheinän maa-alueen vuokraaminen Paloheinä Golf Oy:lle sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avointen julkisten tilojen käyttöä koskevat toimintamallit.
Varje förstaklassist i huvudstadsregionen får en alldeles egen bok i Helmet-bibliotekens och förläggarnas kampanj1.9.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Helmet-biblioteken ger i samarbete med förläggarna alla förstaklassister i huvudstadsregionen en bokgåva läsåret 2025–2026. Kampanjen för förstaklassister är en viktig satsning på unga läsares läskunnighet. Med kampanjen vill man göra det möjligt för alla förstaklassister i huvudstadsregionen att få en bok av hög kvalitet som är lämplig för deras ålder. Samtidigt bjuds alla som börjar skolan in att bekanta sig med deras närbibliotek, antingen under lärarens ledning eller med familjen. Kampanjen börjar på Helmet-biblioteken måndagen den 1 september 2025.
Jokainen pääkaupunkiseudun ekaluokkalainen saa ikioman kirjan Helmet-kirjaston ja kustantajien kampanjassa1.9.2025 07:59:00 EEST | Tiedote
Helmet-kirjastot antavat yhteistyössä kustantajien kanssa kaikille pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille kirjalahjan lukuvuonna 2025–2026. Ekaluokkalaiskampanja on merkittävä panostus pienten lukijoiden lukutaitoon. Kampanjalla halutaan mahdollistaa se, että kaikki pääkaupunkiseudun ekaluokkalaiset saavat omakseen ikätasolleen sopivan ja laadukkaan kirjan. Samalla kaikki koulunsa aloittavat kutsutaan tutustumaan omaan lähikirjastoon, joko opettajan johdolla tai perheen kanssa. Kampanja alkaa Helmet-kirjastoissa maanantaina 1.9.2025.
