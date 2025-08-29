Jyväskylän yliopisto ja ylioppilaskunta mukana juhlistamassa Pridea 1.–7.9.2025

Jyväskylän Pride-viikon teema on tänä vuonna "Ääni kuuluviin, värit näkyviin!". Yliopisto ja ylioppilaskunta ovat olleet mukana Pridessa jo viiden vuoden ajan. Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala näkee, että osallistuminen kampanjaan on tärkeää: "Yliopiston tulee olla jatkossakin paikka, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti riippumatta taustasta, asemasta tai identiteetistä. Haluamme omalta osaltamme edistää tasa-arvoa, rohkeutta, keskustelua ja empatiaa.”

JYYn hallituksen puheenjohtaja Venla Suosalo on yhtä mieltä osallistumisen merkityksellisyydestä: "On tärkeää, että yliopistoyhteisössä olemme sitoutuneita yhdenvertaisuuden arvojen edistämiseen ja siksi työn tasa-arvon puolesta onkin jatkuttava ympäri vuoden. Ylioppilaskuntana olemme jälleen innolla mukana Pride-viikolla."

“Miten queer-ihmiset tulevat kohdatuiksi yliopistoyhteisössä?” pohditaan Pride-viikon paneelikeskustelussa

Ruusupuistossa järjestettävä paneelikeskustelu tuo yhteen eri tahojen edustajia keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamisen tärkeydestä. Paneelissa mukana ovat yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso, tutkija Virpi-Liisa Kykyri, Jyväskylän sateenkaarevien opiskelijoiden puheenjohtaja Mirka Huhtelin, Anders Huldén QueerMieli -hankkeesta sekä JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Karri Kekkonen.

“Ihmisillä on hyvin perustavaa laatua oleva tarve tuntea itsensä hyväksytyksi ja kokea yhteenkuulumisen tunnetta. Yliopistoyhteisö on niin opiskelijoillemme kuin henkilöstöllemme tärkeä viiteryhmä ja merkittävä osa omaa hyvinvointia. Hyväksytyksi tulemisen tunne sekä kokemus kuulumisesta syntyvät arjessa erilaisissa kohtaamisissa niin opetustilanteissa, kuin vaikkapa kahvijonossa tai rakennusten käytävillä. On äärimmäisen arvokasta, että käymme keskustelua siitä, miten me yhteisössämme kohtaamme toinen toisiamme ja millaiset kohtaamiset, rakenteet tai käytännöt tukevat jokaisen tunnetta siitä, että on arvokas ja tärkeä osa yliopistoyhteisöämme”, pohtii koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.

Mirka Huhtelin edustaa paneelikeskustelussa Jyväskylään hiljattain perustettua Jyväskylän sateenkaarevat opiskelijat ry:tä. Huhtelin kertoo, että järjestö haluaa tarjota LGBTQIA+-opiskelijoille turvallisen yhteisön, jossa kohdata toisia, oppia uutta sekä saada tukea ja iloa opiskeluelämään. Järjestön tavoitteena on valvoa sateenkaariopiskelijoiden etua ja yhdenvertaisuutta Jyväskylän korkeakoulujen toiminnassa. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki paikalliset korkeakouluopiskelijat, jotka kokevat kuuluvansa sateenkaariväestöön tai haluavat toiminnallaan edistää sateenkaariväestön oikeuksia akateemisissa yhteisöissä.

Pride-viikko näkyy ympäri Jyväskylän yliopiston kampusta

Tapahtumaviikolla on runsaasti ohjelmaa, ja viikko huipentuu lauantaina 6.9. Pride-kulkueeseen, jossa marssimme yhdenvertaisuuden puolesta yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisessä osastossa. Kulkueen jälkeen JYU:n ja JYYn henkilökuntaa voi moikata Lounaispuiston puistojuhlassa.

Tapahtumien lisäksi Pride näkyy myös liputuksella yliopiston kirjasto Lähteen ja Liikunta-rakennuksen edessä. Lisäksi jaossa on tuttuun tapaan Pride-teemaisia pinssejä. DIY-henkiset pääsevät askartelemaan pinssejä myös itse: JYU järjestää pinssien askartelupisteen sekä JYYn pop-up-myymälässä Ilokivi Venuella torstaina että Lounaispuiston puistojuhlassa lauantaina.