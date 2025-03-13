Ilmastopaneelin tutkijat median käytettävissä budjettiriihen aikana
Hallitus kokoontuu syksyn budjettiriiheen 1.-2.9.2025 neuvottelemaan vuoden 2026 talousarvioesityksestä. Suomen ilmastopaneelin jäsenet seuraavat hallituksen ilmastopolitiikkaa sekä uusinta ilmastotutkimusta ja tarjoavat asiantuntijuutensa median käyttöön.
Lassi Ahlvik
- Taloudelliset ohjauskeinot, päästökauppa, verotus, hiilen hinnoittelu
- Helsingin yliopiston professori, p. 040 617 6877
Antti Arasto
- Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi, vetyratkaisut, fossiilienergiasta irtautuminen, teollisuuden energia ja päästövähennykset, sähköistyminen
- VTT:n tutkimusalueen johtaja, Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, p. 040 015 9052
Paula Kivimaa
- Energiaturvallisuus, politiikka, innovaatiot, oikeudenmukainen siirtymä
- Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori, p. 029 525 1283
Heikki Lehtonen
- Maatalousekonomia, kestävä maatalous
- Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, p. 029 532 6316
Heikki Liimatainen
- Liikenteen päästövähennykset
- Tampereen yliopiston professori, p. 040 849 0320 (tavoitettavissa tiistaina)
Raisa Mäkipää
- Maankäyttösektorin ilmastotoimet, metsien hiilinielut
- Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, p. 029 532 2197
Jyri Seppälä
- Yleiskuva ilmastotoimista ja päästövähennyksistä
- Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori, Ilmastopaneelin puheenjohtaja, p. 040 740 1708
Katso Ilmastopaneelin kaikkien jäsenten yhteystiedot ja erityisalat
Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
Linkit
Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
