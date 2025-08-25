Salibandyliiton ja F-liigan tilannekatsaus: salibandyn vedonlyöntitutkinta

Mistä tässä on kyse?

– Suomalaisessa huippusalibandyssa vaikuttaa tapahtuneen epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä. Asia on noussut esille Veikkauksen tutkimuksissa. Veikkauksen luovutettua tietonsa on tutkintaa jatkanut Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Tutkinnan voi jakaa kolmeen osaan: vedonlyöntikiellon rikkomiseen sekä sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksiin kahdessa ottelussa: 13.12.2024 miesten MM-kisojen puolivälierä Suomi-Norja ja 15.04.2025 F-liigan miesten välierä Classic–SPV. Tutkinnan aikana vedonlyöntikieltoa rikkoneiden epäiltyjen määrä on kasvanut. Salibandyliittoa tai F-liiga ei epäillä mistään.

Mitä tarkoittaa vedonlyöntikiellon rikkominen?

– Kaikki F-liigan miesten ja naisten sarjojen pelaajat ja toimihenkilöt allekirjoittavat kausittain sopimuksen, jossa he sitoutuvat etteivät osallistu vedonlyöntiin sarjan osalta, jossa itse pelaavat tai ovat mukana. Tutkinnassa on käynyt ilmi, että F-liigan miesten sarjan pelaajista ja toimihenkilöistä löytyy henkilöitä, joita epäillään vedonlyöntikiellon rikkomisesta. Heidän siis epäillään lyöneen Veikkauksen kautta vetoa F-liigan otteluista.

Mitä tarkoittaa sisäpiiritiedon väärinkäyttö?

– Sisäpiiritiedon väärinkäytössä on kyse siitä, että joku antaa eteenpäin esimerkiksi kokoonpanotietoja sellaisessa vaiheessa, kun ne eivät ole vielä julkisia. Sitten joku olisi käyttänyt vedonlyöntiin näitä saamiaan sisäpiiritietoja tavoitellakseen taloudellista etua. Molemmat nämä asiat ovat yksiselitteisesti kiellettyjä pelaajasopimuksissa ja kilpailusäännöissä.

Onko kyseessä sopupeli?

– Tämän hetken tietojen mukaan mikään ei viittaa siihen. Salibandyliiton ja F-liigan tietojen mukaan tutkinnassa ei ole havaittu ottelumanipulaatiota tai sopupeleihin viittaavaa toimintaa.

Miksi asia nousi nyt otsikoihin? Mikä on nyt muuttunut?

– Kesäkuussa julkisuuteen nousi tieto, että suomalaisessa huippusalibandyssa vaikuttaa tapahtuneen epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä. Silloin esillä olivat tiedot, että kahdessa huippusalibandyottelussa epäillään sisäpiirin väärinkäytöksiä. Lisäksi tiedossa oli toistakymmentä miesten F-liiga-pelaajaa, toimihenkilöä tai muuten läheisessä yhteydessä joukkueeseen olevaa, joiden epäillään rikkoneen vedonlyöntikieltoa. Tutkimusten edettyä vedonlyöntikiellon rikkomisesta epäiltyjen määrä on kasvanut. Julkisuuteen asia nousi tuoreeltaan sen takia, että SUEK alkoi tutkinnassaan kontaktoida epäiltyjä. Tieto kontaktoinneista levisi mediaan.

Miten vedonlyöntiasiat on kirjattu F-liigan pelaajien ja toimihenkilöiden sopimuksiin?

– Kaikki F-liigan miesten ja naisten sarjojen pelaajat ja toimihenkilöt allekirjoittavat sopimuksen, jossa he sitoutuvat siihen, etteivät osallistu vedonlyöntiin sarjan osalta, jossa itse pelaavat tai ovat mukana. He sitoutuvat myös olemaan kertomatta sisäpiiritietoa joukkueen ulkopuoliselle rajatulle ryhmälle. Sisäpiiritietoa ovat esimerkiksi julkaisemattomat kokoonpanotiedot, joukkuetaktiikat ja urheilijoiden terveystiedot. Sopimus kieltää luonnollisesti myös kilpailumanipulaation eri muodot.

Sanatarkasti sopimuksessa on seuraava kirjaus:

Sitoudun siihen, että en itse enkä edustajan välityksellä osallistu vedonlyöntiin sellaisten sarjojen otteluista, joissa edustamani joukkue tai edustamani joukkueen mahdollinen farmijoukkue pelaa. En tee henkilökohtaisia sopimuksia Veikkauksen kanssa samalla toimialalla toimivien yritysten kanssa. Sitoudun olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon. Mikäli epäilen tai havaitsen urheilukilpailujen manipulointia joko itselle ehdotettuna tai muutoin, sitoudun ilmoittamaan siitä välittömästi Salibandyliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle. Sitoudun olemaan kertomatta sisäpiiritietoa joukkueen ulkopuoliselle rajatulle ryhmälle. Sisäpiiritietoa ovat esimerkiksi julkaisemattomat kokoonpanotiedot, joukkuetaktiikat ja urheilijoiden terveystiedot. Pelaaja/toimihenkilö on velvoitettu osallistumaan ottelutapahtumien yhteydessä pyydettäessä haastatteluihin niin ennen ottelua, ottelun aikana kuin ottelun jälkeenkin.

Miksi liitto/liiga kommentoi tilannetta niukasti?

– Toiminta on täysin tuomittavaa ja Salibandyliitto ja F-liiga ovat asiasta pahoillaan. Tapahtunut on vastoin moraalia, etiikkaa, kilpailusääntöjä ja pelaajasopimuksia. SUEKin tutkinta on kuitenkin kesken, joten Salibandyliitolla / F-liigalla ei ole riittävästi tietoja ja sitä kautta valmiuksia kommentoida asiakokonaisuutta laajemmin. Julkisesti asiakokonaisuutta on kommentoinut liiton ja liigan puolesta sovitusti vain liiton toiminnanjohtaja Riku Tapio. Tällä hetkellä liiton ja liigan tärkein tehtävä on varmistaa työrauha SUEKille ja auttaa yhdessä seurojen kanssa asiakokonaisuuden selvittämisessä. Tärkeää on myös varmistaa, ettei näin käy enää koskaan jatkossa.

Miten asian käsittely jatkuu?

– SUEKin tehtävä on hoitaa tutkinta, muttei rangaista. SUEKin raportin valmistuttua Salibandyliiton ja F-liigan tehtävä on hoitaa tarvittavat toimenpiteet ja rangaistukset. SUEK ja Salibandyliitto pyrkivät käsittelemään asiakokonaisuuden ripeästi, mutta asian laajuuden takia tarkempaa aikataulua etenemisestä ei voida antaa. Tutkinnan aikana Salibandyliitto ja F-liiga ovat käyneet vuoropuhelua seurojen ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa, jotta kaikki ovat ajan tasalla tilanteesta. Liitto ja liiga myös valmistautuvat hetkeen, jolloin SUEK luovuttaa raporttinsa jatkotoimia varten.