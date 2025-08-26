Oma Hämeen toinen arviointi- ja kuntoutusyksikkö avautuu syyskuun alussa Forssaan

Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa toisen ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikön syyskuun alussa. Uusi yksikkö avautuu Forssan sairaalan osaamiskeskuksen tiloihin. Asiakaspaikkoja on 22.

Uusi yksikkö avautuu 1. syyskuuta, kun perusterveydenhuollon yksi vuodeosastoista muutetaan lyhytaikaiseksi ympärivuorokautisen palveluasumisen arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Aluevaltuusto on tehnyt asiasta päätöksen joulukuussa 2024.

Muutoksen tavoitteena on tarjota asiakkaille heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa paremmin soveltuvia palveluita; samalla tehostetaan toimintaa ja saadaan aikaan säästöjä. Vastaava arviointi- ja kuntoutusyksikkö avattiin keväällä Riihimäelle, ja siitä saatuja kokemuksia on hyödynnetty Forssan yksikön suunnittelussa.

Ikäihmisten kuntoutus- ja arviointiyksikössä asiakas on määräajan, yleensä hän siirtyy sinne terveyskeskussairaalan vuodeosastolta. Lyhytaikaisen arviointi- ja kuntoutusyksikön tavoitteena on aktivoida ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja, jotta hänet voidaan ohjata yksiköstä oikeaan paikkaan, esimerkiksi kotihoitoon tai muuhun palveluun.

Yksiköiden tavoitteena on saada asiakkaat kotiutumaan yksiköstä kotiinsa tarvittavien tukipalveluiden kanssa. Toiminta on sosiaalihuollon palvelua ympärivuorokautisessa lyhytaikaisessa palveluasumisessa.

Riihimäellä asiakkaat päässeet nopeammin oikeanlaiseen jatkohoitoon

Arviointi- ja kuntoutusyksiköissä toimii moniammatillinen henkilöstö, johon kuuluu esimerkiksi sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstö arvioi asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja laatii sopivat jatkosuunnitelmat. Jakson aikana asiakkaille tarjotaan tukea ja palveluita toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Päivittäiseen toimintaan kuuluu kuntoutus, itsenäinen ja ohjattu toiminta sekä ravitsemuksen huomioiminen. Lääkehoito arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään jakson aikana.

Vuodeosaston muuttaminen arviointi- ja kuntoutusyksiköksi tarkoittaa sitä, että Forssassa nykyisten terveydenhuollon osastohoidossa olevien asiakkaiden palvelut jatkuvat 1. syyskuuta alkaen ympärivuorokautisena hoivana, joka on sosiaalihuoltolain alla. Jatkossa asiakkaalla on oltava mukanaan henkilökohtaiset tarvikkeet, kuten lääkkeet, hygieniatarvikkeet ja käyttövaatteet tullessaan yksikköön. Asiakasohjauksen palveluohjaaja tiedottaa tarkemmin käytännön muutoksista suoraan asiakkaita.

Riihimäelle huhtikuussa avatusta arviointi- ja kuntoutusyksiköstä on jo saatu hyviä kokemuksia: asiakkaat ovat päässeet aiempaa nopeammin oikeanlaiseen jatkohoitoon. Yksikön täyttöaste on ollut 95 prosenttia. Suurin osa asiakkaista on siirtynyt yksiköstä omaan kotiinsa – johon osa saa kotihoidon tukea. Pieni osa voi joutua siirtymään takaisin sairaalaan tai jatkohoitoon asumispalveluiden muihin yksiköihin. Keskimäärin hoitojakso yksikössä kestää 3 viikkoa. Muutos on vapauttanut sairaanhoitajia muihin tehtäviin hyvinvointialueella.