Leijonapatsas yhdisti ruotsalaisen tv-tähden ja suomalaisen yrittäjän – ohjelma maailmanlaajuisessa levityksessä

Kaikki alkoi patsaasta

Tauler, monien muiden suomalaisten joukossa, on seurannut Marie Olsson Nylanderin perheen edesottamuksia Unelmakoti Sisilia -sarjassa, joka löytyy YLE Areenasta. Sarja on ollut erittäin suosittu ja sen tiimoilta alkoi myös Mari Taulerin ja Marie Olsson Nylanderin ystävyys.

“Katsoin edelliskesänä yhdeltä, tai no kahdelta, istumalta koko sarjan ja olin niin innoissani kaikesta. Olin niin vaikuttunut heidän aitoudestaan, hullunkurisesta meiningistään sekä Palazzo Cirillon lopputuloksesta, että halusin antaa lämmintä palautetta sarjasta Marielle ja perheelle. Ajattelin, että on sitä kivaa saada innostunutta viestiä vaikka rouva sisustustaiteilija varmaan hukkuu niihin. Seuraavaksi Marien instatilillä vilahteli leijona-patsas ja kysyin, onko se myynnissä, koska sen olomuoto vaan kertakaikkiaan puhutteli minua, vaikka en mikään pihapatsastyyppi olekaan – leijona kuitenkin horoskoopiltani, jos joku syy tähän pitää hullulle ostokselle keksiä. No se tuli hankittua ja seuraavaksi sain päähäni kysyä, onko hän ikinä harkinnut ottavansa vieraita Palazzo Cirilloon. Hän vastasi sitä usein kysyttävän ja aina kieltäytyneensä. Jostain kumman syystä hän vastasi tiedusteluuni myöntävästi ja tällä kertaa suomalaisuus ei ollut este vaan mahdollisuus hänen suomalaisten juuriensa takia. Siitä sitten kaikki alkoi ja Mature Travels -porukka oli toukokuun alussa vierailulla Palazzo Cirillossa”, hihkuu Tauler.

Suomalaiset osana sarjaa

Vierailu Palazzossa osui TV-sarjan kuvausten aikaan ja Taulerin pääosin design-alan vaikuttajista koostuva ryhmä päätyi osaksi Marie Olsson Nylanderin ohjelmaa. Jaksossa käsitellään muun muassa suomalaisuutta, koska Marien isoäiti oli Suomesta kotoisin ja isossa roolissa Marien ja hänen sisarensa Susanne Westerdahlin lapsuudessa.

“Tuottajalta tuli viestiä, että onko ok, että vierailuamme kuvataan. Iso yllätys oli, että minut mikitettiin heti bussimme kurvattua Termini Imereseen ja koko saapastelumme Palazzo Cirilloon kuvattiin. Olin kipeänä hirveässä yskässä, joten jännittää itseäkin taltiointi, kun paita hikisenä ja ääneni menettäneenä sommelsin haastattelussa jotain aiheeseen liittyvää. Haastattelussa kysyttiin myös Mature Möbel -vintageverkkokaupastani, jonka perustin mainostoimiston kaveriksi syksyllä 2024. Oli toki mukavaa kertoa Mature Möbelistä, jonka nimi minulle oli itsestään selvä, koska tavara on maturea ja niin olen itsekin. Hauskaa tässä oli se, että jouduin ohjelman haastattelussa ensimmäisen kerran lausumaan nimen englanniksi ja Mature Möbel kun ei toimi muuta kun suomeksi lausuttuna”, nauraa Tauler.

Telkkarista tuttu

Sisustusohjelmien suosio jatkuu vuodesta toiseen ja Den italienska husdrömmen -sarjan lisäksi Tauler nähdään Suomen kaunein koti -ohjelmassa kilpailijana Mature Mansionillaan, joka toimii myös verkkokaupan Showroomina aina lauantaisin.

“Olen tainnut pari kertaa aiemmin TV:ssä vilahtaa, mutta nyt tämä tuleva syksyn presenssi sitten nöyryyttää kunnolla. Mutta eipä tässä muuta voi todeta, kun että kokemus taas tämäkin”, Tauler pyörittää päätään.