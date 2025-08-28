Pirkanmaan hyvinvointialue

Tays Keskussairaalan Niveltien sulkua jatketaan

29.8.2025 12:10:51 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Niveltie on ollut lasten- ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä juhannuksesta alkaen. Ajoneuvoliikenteen katkosta ei ole ollut haittaa sairaalan toiminnalle. Järjestelyä on päätetty jatkaa elokuuhun 2026 asti työmaan tarpeista johtuen.

Ajoneuvoliikenteen katkon jatkamisella mahdollistetaan työmaa-aidan säilyttäminen nykyisellä paikallaan. Järjestely tekee painavien elementtien siirrosta työmaalla turvallisempaa sekä helpottaa ja nopeuttaa tulevia työvaiheita. Työmaan ohittavan kevyen liikenteen väylän valaistusta parannetaan tulevaa syksyä ja talvea silmällä pitäen.

Niveltien ajoneuvoliikenteen katkolla ei ole vaikutusta alueen muihin liikenneyhteyksiin tai pysäköintiin. Niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat toistaiseksi pois käytöstä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Karttakuva Tays Keskussairaalan alueesta. Alueen itäosassa Niveltien varrella sijaitseva Y-rakennuksen työmaa on merkitty punaisella huomiovärillä.
Niveltie on pois ajoneuvoliikenteen käytöstä Y-rakennuksen työmaan kohdalta.
Pirkanmaan hyvinvointialue
Lataa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus: Palvelut järjestetty alkuvuonna pääosin lain, talousarvion ja ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti25.8.2025 11:59:56 EEST | Tiedote

Aluehallitus käsitteli maanantaina tammi-kesäkuun osavuosikatsausta, jonka mukaan palvelut on pystytty Pirkanmaalla järjestämään tiukasta taloustilanteesta huolimatta pääosin hyvin. Myös ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma (IKI2035) etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Maanantaina hallitus käynnisti myös yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtuvat tietojärjestelmämuutoksista ikäihmisten kotihoidossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye