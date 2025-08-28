Tays Keskussairaalan Niveltien sulkua jatketaan
Niveltie on ollut lasten- ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä juhannuksesta alkaen. Ajoneuvoliikenteen katkosta ei ole ollut haittaa sairaalan toiminnalle. Järjestelyä on päätetty jatkaa elokuuhun 2026 asti työmaan tarpeista johtuen.
Ajoneuvoliikenteen katkon jatkamisella mahdollistetaan työmaa-aidan säilyttäminen nykyisellä paikallaan. Järjestely tekee painavien elementtien siirrosta työmaalla turvallisempaa sekä helpottaa ja nopeuttaa tulevia työvaiheita. Työmaan ohittavan kevyen liikenteen väylän valaistusta parannetaan tulevaa syksyä ja talvea silmällä pitäen.
Niveltien ajoneuvoliikenteen katkolla ei ole vaikutusta alueen muihin liikenneyhteyksiin tai pysäköintiin. Niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat toistaiseksi pois käytöstä.
Yhteyshenkilöt
Petteri KuukangasProjektipäällikköPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0405039120petteri.kuukangas@pirha.fi
