Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 2.9.2025

29.8.2025 12:20:29 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 2. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Esityslistalla on muun muassa vuoden 2025 talousarvion toinen toteutumisennuste sekä talousarvioehdotus 2026 ja taloussuunnitelmaehdotus 2026-28

Tilahankkeista käsittelyssä on

  • lausunto osoitteeseen Vanha talvitie toteutettavien Hermanninrannan koulun, lasten päiväkodin ja nuorisotilojen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin ja koulun perustamisesta
  • lausunto Malmikartanon sydämen, osoitteessa Puustellintie 6 sijaitsevan Malminkartanon ala-asteen, päiväkoti Lasten Kartanon esiopetuksen ja Apollon yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.

