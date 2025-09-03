Vieserille uusi toimitusjohtaja – Susanna Sucksdorff aloittaa syyskuussa

Sucksdorff siirtyy Vieserille arkkitehtitoimisto Tengbom Oy:n toimitusjohtajan paikalta, jossa hän on johtanut Suomen liiketoimintaa viimeiset kuusi ja puoli vuotta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa BoKlokin maajohtajana Suomessa sekä Skanskalla asuntoprojektikehityksen parissa yhdeksän vuoden ajan, vastaten tuote- ja palvelukehityksestä sekä asiakaskokemuksesta. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja on työskennellyt myös palvelumuotoilijana.

– Vieser on omalla alallaan erinomainen yritys, jolla on vahva ammattitaito ja pitkät perinteet. Odotan innolla mahdollisuutta tuoda uutta näkökulmaa kasvuun ja kehittää yrityksen kansainvälistä liiketoimintaa, Sucksdorff sanoo.

Annika Jyllilä-Vertigans aloitti Vieserin toimitusjohtajana vuonna 2018. Hänen johdollaan yhtiö on kasvanut merkittävästi ja laajentanut toimintaansa kansainvälisesti. Hän on ollut keskeisessä roolissa Vieserin kehityksessä teknisestä toimijasta muotoilua hyödyntäväksi, itsenäiseksi yritykseksi, jolla on vahva tuoteportfolio ja kasvun edellytykset.

– Tämä on luonnollinen siirtymä tekemämme kehitysloikan jälkeen. Vieserillä on erinomainen tiimi ja kulttuuri, joka tukee jatkuvaa kehittymistä. Luovun tehtävästä ilolla ja siirryn tukemaan yritystä hallitustyön kautta, Jyllilä-Vertigans toteaa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Pohjonen kiittää Jyllilä-Vertigansia hänen merkittävästä panoksestaan. Hänen mukaansa Jyllilä-Vertigans on strateginen visionääri, jonka johdolla Vieser on rakentanut vahvan perustan tulevaisuuden kasvulle.

Hallitus on erittäin tyytyväinen siihen, että Susanna Sucksdorff ottaa toimitusjohtajuuden vastaan.

– Hänen monipuolinen ja kansainvälinen kokemuksensa tarjoaa erinomaiset lähtökohdat Vieserin liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle, Pohjonen toteaa.