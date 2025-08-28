Valinnanvapauskokeilussa mukana olevat lääkäriasemat löytyvät nyt kela.fista
65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun on liittynyt satoja yksityisiä terveysalan toimijoita eri puolilta Suomea. Mukana olevat lääkäriasemat on nyt julkaistu Kelan verkkosivuilla osoitteessa kela.fi/valinnanvapauskokeilu.
Satoja terveysalan yrityksiä eri puolelta Suomea on ilmoittautunut mukaan valinnanvapauskokeiluun, joka helpottaa 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien pääsyä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle 1.9.2025 alkaen.
Jotta asiakas voi hyödyntää valinnanvapauskokeilua, hänen täytyy tilata vastaanottoaika sellaiselta yleislääkäriltä, joka on liittynyt mukaan kokeiluun. Kokeilussa mukana olevat lääkäriasemat on nyt julkaistu hakupalvelussa, joka näyttää mukana olevat lääkäriasemat nimen, paikkakunnan tai hyvinvointialueen mukaan. Hakupalvelusta näkee lääkäriaseman nimen lisäksi yrityksen verkko-osoitteen. Haku ei näytä lääkäriaseman muita yhteystietoja. Haku on osoitteessa kela.fi/valinnanvapauskokeilu.
Kun asiakas löytää hakupalvelusta sopivan lääkäriaseman, hän tarkistaa yrityksen omilta sivuilta, miten aika varataan. Lääkärin vastaanotto voi tapahtua paikan päällä, videoyhteydellä tai puhelimitse.
Kokeiluun osallistuvat lääkäriasemat tarjoavat palveluja eri tavoin: osa tarjoaa kaikkia valinnanvapauskokeiluun kuuluvia palveluja, osa vain etäpalveluja tai laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Asiakas saa tarkemmat tiedot tarjolla olevista palveluista sekä kokeilussa mukana olevista lääkäreistä valitsemaltaan lääkäriasemalta.
Kokeilu kestää vuoden 2027 loppuu asti. Yksittäinen lääkäri tai lääkäriasema voi liittyä kokeiluun mukaan missä vaiheessa tahansa. Hakupalvelu täydentyy sitä mukaan, kun uusia palveluntuottajia liittyy mukaan.
