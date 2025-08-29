Suomen ensi-esitys Vaasan kaupunginorkesterin syyskauden avajaisissa
Vaasan kaupunginorkesteri aloittaa syyskautensa perjantaina 5.9. ainutlaatuisella konserttielämyksellä. Illan aikana teos The Robin kuullaan Suomessa ensimmäistä kertaa.
Vieraaksi saamme itse säveltäjä Tebogo Monnakgotlan, joka on yksi Ruotsin kiinnostavimmista nykymusiikin tekijöistä. Konsertin johtaa ylikapellimestari Anna-Maria Helsing. Solistina esiintyy kansainvälisesti menestynyt ruotsalaissopraano Julia Sporsén.
Illan ohjelmisto on skandaalinkäryinen. Maanpakoon joutunut säveltäjänero Richard Wagner ei pystynyt selittelemään salasuhdetta suojelijansa vaimoon Mathilde Wesendonckiin. Todisteeksi jälkipolville jäi Mathilden runoihin sävelletyt viisi laulua, jotka kuullaan Sporsénin esittämänä. Wagnerin ohella ruotsalainen supertähti laulaa myös Jean Sibeliuksen hienoimpia yksinlauluja.
Instrumentaaliosuuksissa kuullaan Mozartin varhainen g-mollisinfonia, jonka nuoruuden into ja dramaattinen energia täydentävät konsertin melodista puolta. Monnakgotlan The Robin (Punarinta) jatkaa samaa linjaa, mutta nykymusiikin kielellä tuoden ohjelmistoon tuoreen, persoonallisen sävyn.
Tervetuloa kokemaan syyskauden avaus! Konsertti toteutetaan yhteistyössä Vuorion säätiön kanssa, joka tarjoaa kaikille kahvit ja pientä makeaa väliajalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Finlands premiär öppnar Vasa stadsorkesters höstsäsong29.8.2025 12:24:49 EEST | Pressmeddelande
Vasa stadsorkester inleder höstsäsongen fredagen den 5.9. med en unik konsertupplevelse. Under kvällen får Tebogo Monnakgotlas verk The Robin sin Finlandspremiär.
Inbjudan och meddelande: Jan Olof Mallander - sex årtionden vid konstens frontlinje - presskonferens fre 5.9.2025 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
INBJUDAN TILL MEDIERNA Välkommen till utställningens Jan-Olof Mallander: Extended Play presskonferens fredag 5.9.2025 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst, adr. Inre hamnen, 65100 Vasa. Närvarande på presskonferensen är konstnär Jan Olof Mallander samt utställningschef Maaria Salo och amanuens Stella Wedenberg från Vasas museer. Förfrågningar om intervjuer och ytterligare information: Utställningschef Maaria Salo, Vasas museer, tfn +358403537377, maaria.salo@vasa.fi Efter presskonferensen kan man komma överens om intervjuer. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen om de så önskar. Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/rWk7mIpBF8owbPV5 MEDDELANDE Jan Olof Mallander - sex årtionden vid konstens frontlinje En omfattande separatutställning av pionjären inom begreppskonst på Kuntsi museum för modern konst På Kuntsi museum för modern konst öppnas 6.9.2025 en unik översikt över Jan Olof Mallanders karriär som sträcker sig över sex å
Kutsu ja tiedote: Jan Olof Mallander – kuusi vuosikymmentä taiteen etulinjassa - tiedotustilaisuus pe 5.9.2025 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn Jan-Olof Mallander: Extended Play tiedotustilaisuuteen perjantaina 5.9.2025 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla taiteilija Jan Olof Mallander sekä näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Stella Wedenberg Vaasan museoista. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358403537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/rWk7mIpBF8owbPV5 TIEDOTE Jan Olof Mallander – kuusi vuosikymmentä taiteen etulinjassa Käsitetaiteen pioneerin laaja yksityisnäyttely Kuntsin modernin taiteen museossa Kuntsin modernin taiteen museossa avautuu 6.9.2025 ainutlaatuinen katsaus Jan Olof Mallanderin kuuden vuosikymmenen mittaiseen uraan. Taiteilija, taidekriitikko, galleristi ja taiteen keräilijä M
Sysselsättningstjänsterna finns nu vid Ekgårdens samservicepunkt27.8.2025 10:23:44 EEST | Pressmeddelande
Österbottens sysselsättningstjänster öppnar den 1 september en ny infopunkt vid Ekgårdens samservicepunkt. Infopunkten betjänar kunder på måndagar kl. 10–16 utan tidsbokning.
Työllisyyspalvelut löytyvät nyt Tammipihan yhteispalvelupisteestä27.8.2025 10:23:38 EEST | Tiedote
Pohjanmaan työllisyyspalvelut avaa 1. syyskuuta uuden infopisteen Tammipihan yhteispalvelupisteeseen. Infopiste palvelee asiakkaita maanantaisin klo 10–16 ilman ajanvarausta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme