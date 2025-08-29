Suomen ensi-esitys Vaasan kaupunginorkesterin syyskauden avajaisissa

Kutsu ja tiedote: Jan Olof Mallander – kuusi vuosikymmentä taiteen etulinjassa - tiedotustilaisuus pe 5.9.2025 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa 29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn Jan-Olof Mallander: Extended Play tiedotustilaisuuteen perjantaina 5.9.2025 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla taiteilija Jan Olof Mallander sekä näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Stella Wedenberg Vaasan museoista. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358403537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/rWk7mIpBF8owbPV5 TIEDOTE Jan Olof Mallander – kuusi vuosikymmentä taiteen etulinjassa Käsitetaiteen pioneerin laaja yksityisnäyttely Kuntsin modernin taiteen museossa Kuntsin modernin taiteen museossa avautuu 6.9.2025 ainutlaatuinen katsaus Jan Olof Mallanderin kuuden vuosikymmenen mittaiseen uraan. Taiteilija, taidekriitikko, galleristi ja taiteen keräilijä M