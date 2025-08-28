Hollywood-tähdet Arnold Schwarzenegger ja Ralf Moeller Parkside-kampanjan kasvoina
Hollywood kohtaa käsityötaidon Lidlin Parkside-työkalujen kampanjassa, kun Arnold Schwarzenegger ja Ralf Moeller esiintyvät ensimmäistä kertaa yhdessä. He rohkaisevat sekä kokeneita nikkareita että aloittelijoita humoristisella tyylillä puuhastelemaan itse ja ottamaan ohjat omiin käsiinsä.
Arnold Schwarzenegger on jo aiemmista kampanjoista tuttu ja toimii täydellisenä mainoskasvona Parksidelle. Hollywood-tähti ja kaikkien tee-se-itse-nikkaroijien unelmatyökalusarja palaavat yhteen, ja käynnistävät "You got this" -kampanjan seuraavan kierroksen. Hän saa rinnalleen näyttelijä Ralf Moellerin, ja parivaljakon huumori pääsee vauhtiin.
– Terminaattorista motivaattoriksi: kumppanuus Parksiden kanssa on kuin tehty minua varten. Mikään käsityöprojekti ei ole liian monimutkainen, eikä yksikään haaste ole liian suuri, kunhan vain haluat sitä ja uskot itseesi, Arnold Schwarzenegger sanoo.
Schwarzeneggerin lisäksi Moellerin DIY-osaaminen ja innokkuus vakuuttaa. Heitä yhdistää pitkäaikainen ystävyys ja yhteiset arvot, jotka sopivat Parkside-brändin maanläheiseen tyyliin. Kampanjan keskeinen viesti on, että Parksiden avulla jokainen voi nikkaroida taidoista tai budjetista riippumatta. Brändin tavoitteena on rohkaista ihmisiä tarttumaan kaikenkokoisiin DIY-projekteihin. Ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä, kunhan asenne ja työkalut ovat kunnossa.
– Omin käsin puuhailu tekee hyvää. On sanoin kuvaamattoman upea tunne luoda jotain itse ja nähdä tuloksena oman kätensä jälki. Minun ei tarvinnut miettiä kahdesti Parkside-kampanjaan lähtemistä, varsinkin kun olen aina ollut kiinnostunut käsillä tekemisestä, Ralf Moeller sanoo.
– Euroopan myydyimpänä DIY-merkkinä Parkside sopii kaikille, jotka etsivät hyvän hinta-laatusuhteen työkalusarjaa, ja jotka ottavat rohkeasti ohjat omiin käsiin. Uusi kampanjamme Arnold Schwarzeneggerin ja Ralf Moellerin kanssa välittää viestiä, että kaikki on mahdollista, kun vain uskoo itseensä. Molemmista kampanjakasvoista huokuu sama päättäväisyys, hyvä draivi ja luottamus siihen, että homma on hallussa, kertoo Lidlin markkinoinnin projektipäällikkö Johanna Granqvist.
Lidleissä myytävän Parkside-brändin uusi monikanavainen kampanja alkaa 1. syyskuuta 2025. Se näkyy laajasti eri kanavissa, muun muassa televisiossa, digikanavissa ja somessa.
