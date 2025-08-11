Helsingin juhlaviikoilla juhlittiin 30-vuotiasta Huvilaa ja koettiin maailmanluokan kantaesityksiä
Eilen 31. elokuuta päättyneet Helsingin juhlaviikot täyttivät jälleen kaupungin sadoilla taidetapahtumilla, joiden joukossa koettiin lukuisia kantaesityksiä ja kansainvälisiä huippuvierailuita. Taiteiden yön akrobaattinen teatteriteos keräsi noin 30 000 katsojaa Senaatintorille, ja yleisön suosikeiksi nousivat myös esimerkiksi Sydney Dance Companyn vierailu, nykysirkusesitys Tempo sekä Ismo Alangon tuplaillat 30-vuotisjuhlavuottaan viettäneessä Huvilassa.
Helsingin juhlaviikot käynnistyi 14. elokuuta tuttuun tapaan kymmenien tuhansien taiteen ystävien voimin Taiteiden yöllä, jossa koettiin yli 370 maksutonta taidetapahtumaa. Taiteiden yön huipennuksena Theater Tolin korkeuksiin noussutta akrobaattista Pedaleando Hacia El Cielo -teosta kokoontui Senaatintorille seuraamaan noin 30 000 katsojaa.
Kansainvälisenä tanssivierailuna koettiin australialaisen Sydney Dance Companyn häikäisevä kahden teoksen ilta, jota esitettiin loppuunmyydyille katsomoille. Juhlaviikoilla päästiin näkemään myös virolaista nykyteatteria, kun Viron draamateatteri toi Helsinkiin palkitun Mefisto-näytelmän sekä Von Krahl -teatteri Fundamentalisti-teoksen. Nykysirkus, tanssi, teatteri, akrobatia ja musiikki taas kohtasivat Kalle Nion ja Fernando Melon ilmiöksi noussessa Tempossa. Juhlaviikoilla kantaesityksensä saanut teos jatkaa Suomesta matkaansa kansainvälisille festivaaleille Euroopassa ja Aasiassa. Festivaalin kärkiin kuului myös säveltäjä Bushra El-Turkin maailmalla oopperatapaukseksi muodostunut Woman at Point Zero.
Juhlaviikoilla koettiin lisäksi vaikuttavia kansainvälisiä orkesterivierailuita. Musiikkitalossa konsertoivat aikamme arvostetuimpiin kamariorkestereihin kuuluva Chamber Orchestra of Europe johtajanaan tähtikapellimestari Robin Ticciati sekä Kremerata Baltica, jonka konserteissa 90-vuotisjuhlavuottaan viettävää Arvo Pärtiä tulkitsi Pärtin klassikkoteos Tabula rasan aikoinaan kantaesittänyt Gidon Kremer. Tanssin talossa säväytti lisäksi newyorkilainen Bang on a Can All-Stars, joka esitti Euroopan kantaesityksenä David Langin monumentaalisen teoksen before and after nature yhdessä Helsingin kamarikuoron kanssa. Langin häikäisevä pohdiskelu luonnosta kuullaan seuraavaksi Saksan Ruhrtriennalessa ja myöhemmin esimerkiksi New Yorkin Carnegie Hallissa. Festivaalin kantaesityksiin kuuluivat myös Maija Hynnisen kiitetty Helios Kaartin soittokunnan ja urkuri Jan Lehtolan tulkitsemana sekä Sauli Zinojevin Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa kuultu tunnelmallinen Tarpeeton pyyhitään yli.
Juhlaviikoilla juhlittiin myös festivaalin ikonisen tapahtumapaikan, elokuisen Helsingin maamerkiksi nousseen Huvilan 30-vuotista taivalta, kun yhteiskonsertissa tunnelmoivat Pepe Willberg, Bess, Emilia Sisco, Arppa, Hassan Maikal, Paleface sekä Risto Niinikosken juhlaorkesteri. Huvilan konserttisarjan kohokohtiin kuuluivat myös esimerkiksi Ismon Alangon soolo- ja bändikeikan yhdistäneet illat, espanjalaisikoni Luz Casalin sekä nousevan soultähti Jalen Ngondan ensimmäiset Suomen vierailut sekä Bryce Dessnerin erityisesti Juhlaviikkoja varten kokoama konsertti yhdessä Australian String Quartetin, sellisti Anastasia Kobekinan ja mezzosopraano Fleur Barronin kanssa.
Kuluneet Helsingin juhlaviikot olivat ensimmäiset uuden taiteellisen johtajan Johanna Freundlichin luotsaamat. “Vuoden 2025 Juhlaviikoilla eri taidelajit, tyylilajit ja teemat toivat esiin oman äänensä, mutta muodostivat punnitun, yhtenäisen kokonaisuuden. Oli energisoivaa todistaa useita seisovia suosionosoituksia, ja Alminsalin lastenesitykset sekä Senaatintorin täyttänyt koko perheen teos muistuttivat siitä, että on arvokasta satsata varttuvaan sukupolveen. Tätä työtä tulemme jatkamaan myös tulevaisuudessa – pyrkimyksemme on olla aidosti yhteinen festivaali”, kertoo Freundlich.
Loppukesän festivaalitarjontaa ovat täydentäneet myös Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit Alakulttuuripäivä, Helsingin oopperakesä, Kamarikesä, Kolibrí Festivaali, Kuorojen kierros, Outsider Art Festival, Runokuu, SAMPO Festival, Teatteri Sirkus Suosalo ja Viapori Jazz, joista osaa jatkuu yhä syyskuun puolella.
Helsingin juhlaviikkoja vietetään seuraavan kerran elo–syyskuussa 2026. Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Elisa ja Helsingin Sanomat ja palvelukumppaneita Food Camp, Rajupaja, Marski by Scandic, Helsinki Bryggeri, Heku ja Grano.
Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen taustaorganisaationa toimii Helsingin kaupungin perustama Helsingin tapahtumasäätiö.
