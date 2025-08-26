Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 2.9. kokouksen ennakkotiedote

Vuoden 2026 talousarvioehdotus ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelma

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tavoittelee ensi vuonna 63,8 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Ylijäämällä varaudutaan tiedossa olevaan rahoituksen tiukkenemiseen.

Taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 tavoitellaan 82 miljoonan ylijäämäistä tulosta, jotta tulevina vuosinakin pystytään turvaamaan helsinkiläisille heidän tarvitsemansa palvelut.

Kiristyvän rahoituksen vuoksi toimialalla on myös jatkettava talouden tasapainottamiseksi käynnistettyä muutosohjelmaa 2023–2026.

Toiminnan painopisteitä vuonna 2026 ovat muun muassa palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen helsinkiläisille, riittävän ja osaavan henkilöstön varmistaminen, hyvä asiakaskokemus sekä entistäkin parempi yhteistyö ja kumppanuus perus- ja erityistason palvelujen järjestämisessä HUSin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2026 arvioidut tulot ovat 260,4 miljoonaa euroa ja menot 3 282,5 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus Helsingille on tämän hetken tiedon mukaan ensi vuodelle 3 086,4 miljoonaa euroa. Näin ollen menot kasvaisivat 4 % tähän vuoteen verrattuna.

Lisämenoja vuodelle 2026 tuovat erityisesti tiedossa olevat palkankorotukset (39 miljoonaa euroa), yleinen kustannustason nousu (37 miljoonaa euroa) ja HUS-yhtymän maksuosuuden kasvu (25 miljoonaa euroa).

Vuoden 2026 talousarvioehdotuksen pohjana on käytetty valtionvarainministeriön kesäkuussa julkaisemia rahoituslaskelmia. Lopulliset rahoituslaskelmat vahvistuvat syyskuun lopussa, jolloin myös talousarvioehdotusta tarvittaessa päivitetään.

Kilpailutuksella riittävät ja oikea-aikaiset hammashoidon palvelut helsinkiläisille

Lautakunnalle esitellään periaatteet, joilla hankittaisiin kiireettömiä ja kiireellisiä suun terveydenhuollon palveluja helsinkiläisille. Ehdotetuilla palveluhankinnoilla turvattaisiin osaltaan helsinkiläisten lain mukaista hoitoon pääsyä ja pystyttäisiin tarjoamaan riittävä määrä suun terveydenhuollon palveluja arkipäivien lisäksi myös arki-iltaisin ja lauantaisin.

Ehdotetuilla palveluhankinnoilla ei korvata omaa toimintaa, vaan kasvatetaan palvelujen tarjontaa helsinkiläisille vastaamaan kasvanutta kysyntää ja kasvavaa hoidon tarvetta. Lisäksi hankinnoilla tiivistetään edelleen kumppanuutta palveluntuottajien kanssa, jotta hoito ei pirstaloidu ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamansa hoidon kokonaisuuteen.

Kiireettömän hoidon palveluhankinnalla pystyttäisiin purkamaan kiireettömän hoidon jonoa ja turvaamaan hoitoon pääsyä hoitotakuun mukaisesti.

Uutena palveluna esitetään hankittavaksi kiireetöntä hoitoa aikaisempaa tiiviimmin integroituna kaupungin omaan suun terveydenhuollon toimintaan. Palveluntuottaja tarjoaisi kiireetöntä hoitoa helsinkiläisille kaupungin tiloissa ja palvelu kohdennettaisiin alueille, joilla tarjonta on riittämätöntä alueen asukkaiden tarpeisiin nähden.

Tällä uudella palveluhankinnalla pystyttäisiin lisäämään alustavien arvioiden mukaan palveluja noin 40 prosenttia Malminkartanon, Haagan, Puistolan, Pihlajamäen, Myllypuron ja Vuosaaren asukkaille.

Helsingin suun terveydenhuolto järjestää palveluja monituottajamallilla ja hakee kysynnän mukaan helsinkiläisten tarpeiden mukaisesti mahdollisen optimaalista tuotantorakennetta. Oman palvelutuotannon lisäksi palveluja tarjotaan ostopalveluilla ja palveluseteleillä.

Helsingissä on hankittu suun terveydenhuollon palveluja ostopalveluna vuodesta 2001 lähtien.



Lisätietoa: johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste, p. 09 310 25590, sebastian.kaste@hel.fi



