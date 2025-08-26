Presidentti Stubb valtiovierailulle Latviaan

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 54/2025

29.8.2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Latviaan 16.–17. syyskuuta 2025.

Vierailulla esillä ovat muun muassa Suomen ja Latvian kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, puolustusyhteistyö, Itämeren alueen turvallisuus, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle sekä Lähi-idän tilanne.

Vierailu käynnistyy tiistaina 16. syyskuuta Riiassa, jossa Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs ottaa presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin. Yleisö voi seurata tilaisuutta Riian linnan edustalla klo 10 alkaen.

Tervetulotilaisuuden jälkeen presidentit käyvät viralliset keskustelut Riian linnassa. Keskustelun aiheita ovat muun muassa kahdenväliset suhteet, Euroopan turvallisuus ja ajankohtaiset globaalit kysymykset. Keskustelujen päätyttyä presidentit tapaavat mediaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa.

Riian linnasta presidentit siirtyvät Vapauden muistomerkille, jossa seuraa yleisölle avoin seppeleenlaskuseremonia.

Tämän jälkeen presidentti vierailee Latvian ministerineuvostossa, jossa hän tapaa Latvian pääministeri Evika Siliņan. Ohjelma jatkuu Latvian parlamentissa Saeimassa, missä presidentti Stubb tapaa parlamentin puhemies Daiga Mieriņan.

Iltapäivällä presidentti tutustuu Latvian miehitysmuseoon, joka kertoo maan historiasta ja elämästä 1900-luvun miehityshallintojen alaisuudessa. Tämän jälkeen hän vierailee Riga Stradiņš -yliopistossa, jossa hän osallistuu keskusteluun tekoälystä presidentti Rinkēvičsin ja yliopiston opiskelijoiden kanssa. Keskustelua moderoi Jānis Sārts, Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen johtaja.

Presidenttipari osallistuu päivän päätteeksi presidentti Rinkēvičsin isännöimälle juhlaillalliselle Riian linnassa.

Keskiviikkona 17. syyskuuta presidenttipari vierailee Liepājan kaupungissa. Aamupäivällä he tapaavat Liepājan pormestari Gunārs Ansiņšin ja tutustuvat Liepājan museoon.

Ohjelmassa on myös vierailu Pyhän kolminaisuuden katedraaliin, jossa on muistolaatta suomalaisten jääkärien kunniaksi.

Iltapäivällä presidentillä on ohjelmaa Latvian merivoimien laivastotukikohdassa.

Valtiovierailu päättyy kiitosvastaanottoon Liepājan Great Amber -konserttitalossa.

Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat myös tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja, eduskunnan Latvia-ystävyysryhmän puheenjohtaja Jarmo Lindberg ja kansanedustaja, ulkoasianvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo.

Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubbilla on erillisohjelmaa presidenttiparin yhteisen ohjelman lisäksi. Tiistaina 16. syyskuuta rouva Innes-Stubb vierailee Lasten yliopistollisessa sairaalassa ja Lastenhoitosäätiössä sekä Riian oikeustieteellisessä yliopistossa, jossa hän luennoi ja keskustelee opiskelijoiden kanssa vastuullisuudesta yritysten toiminnassa. Lisäksi hän tutustuu Riian vanhaan kaupunkiin. Keskiviikkona 17. syyskuuta rouva Innes-Stubb vierailee käsityöpajassa sekä historiallisessa kotimuseossa Liepājassa.

Edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki valtiovierailun Latviaan viimeksi vuonna 2013.