Koulujen maksuton harrastustoiminta tavoittaa satoja lapsia
Vaasan koululaiset pääsevät jälleen lukukaudella 2025–2026 osallistumaan monipuoliseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Ilmoittautuminen harrastustoimintaan ja kerhoihin alkaa 1.9.2025 ja itse harrastustoiminta syyskuun aikana.
Syyslukukaudella 2025 Vaasan perusopetuksen kouluissa järjestetään vuosiluokkien 1–9 oppilaille maksutonta harrastustoimintaa Harrastamisen Vaasan mallin kautta.
Lukukauden 2025–2026 harrastustoimintaan ilmoittautuminen alkaa 1.9.2025.
Harrastustoimintaan ilmoittaudutaan tänä syksynä ensimmäistä kertaa Hellewi-palvelussa, jossa näkyvät kunkin koulun oma harrastustoiminta sekä yläkouluille tarkoitetut yhteiset harrastustoiminnat.
- Ilmoittautuminen: www.vaasa.fi/harrastamisenvaasanmalli
Aiemmin ilmoittautuminen hoidettiin Wilman kautta.
- Uuden ilmoittautumisjärjestelmän avulla saamme ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten ilmoittautumisista ja mahdollisista vapaista paikoista sekä voimme vaivattomammin viestiä mahdollisista muutoksista, kertoo nuorisopalvelukoordinaattori Anne Lamminen.
Seuraa koulujen ilmoittelua Wilmassa
Itse harrastustoiminnat alkavat kouluilla syyskuun aikana.
- Kannattaa seurata erityisen tarkasti koulun viestejä ja tiedotteita Wilmassa. Ilmoittautumisessa on muutamia koulukohtaisia erityisjärjestelyjä, Lamminen vinkkaa.
Vaasassa on tavoitteena mahdollistaa jokaiselle vaasalaisille lapselle ja nuorelle mieluisa maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.
- Mukana on paljon uusia harrastuksia sekä tuttuja oppilaiden toivomia suosikkeja, kuten liikuntaa ja luovuutta, Lamminen kertoo.
Kouluissa järjestetään Harrastamisen Vaasan mallin toiminnan lisäksi myös muuta monipuolista kerhotoimintaa, joka vaihtelee koulukohtaisesti. Kukin koulu viestii itse omista kerhoistaan Wilmassa.
Harrastusvalikoima vaihtelee koulun mukaan
Harrastusvalikoima vaihtelee koulun mukaan. Tietyssä koulussa järjestettävä harrastus on suunnattu pelkästään kyseisen koulun oppilaille.
Kunkin koulun kerho- ja harrastustarjonta riippuu siitä, mitä toiveita oppilailla on, mitkä ovat koulun omat toiveet ja millaisia toimijoita on saatu mukaan järjestämään harrastustoimintaa kullakin alueella.
Tarjolla on myös yläkoululaisille yhteistä harrastustoimintaa, johon voivat ilmoittautua kaikki 7.–9.-luokkalaiset koulusta riippumatta.
- Esimerkiksi Vaasan pääkirjastossa alkaa yläkoululaisille suunnattu Haamu kustannuksen toteuttama Pöllöpiiri, jossa keskitytään kirjoittamiseen. Paikallisuus on tässä vahvasti läsnä, Lamminen kertoo.
Harrastustoimintaa toteuttavat yhteistyössä Vaasan kaupungin eri yksiköt, kuten TaiKon ja kirjasto sekä muut yhteistyökumppanit. Mukana on monia paikallisia yhdistyksiä ja urheiluseuroja, jotka ovat tälle kaudelle lähteneet innokkaasti mukaan.
Harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden perusteella
Harrastusvalikoiman suunnittelussa tärkeää on lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen.
Harrastuksia järjestetään Vaasan peruskouluissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Harrastamisen Vaasan mallin valtionavustuksella sekä kerhoja Opetushallituksen myöntämällä erityisavustuksella.
Harrastamisen Vaasan mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Sen toteuttamista koordinoi Vaasassa kaupungin nuorisopalvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nuorisopalvelukoordinaattori Anne Lamminen, puh. 040 156 4046, anne.lamminen@vaasa.fi (Harrastamisen Vaasan malli)
Linkit
