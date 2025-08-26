Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 36

Varsinais-Suomen pitkäaikaistyöttömyys lähentelee mittaushistorian huippua 26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa oli yli 10 000 pitkäaikaistyötöntä, mikä merkitsee 43 prosentin kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu on nopeampaa kuin muualla Suomessa, ja työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan suunta jatkuu vuoteen 2026 asti. Pitkäaikaistyöttömyys on iskenyt erityisen voimakkaasti Loimaan, Salon ja Turun seutuihin, ja tilanne lähentelee jo mittaushistorian huippua. Samalla avoimien työpaikkojen määrä on todella alhainen, mikä vaikeuttaa työllistymistä entisestään.