Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 36
Viikolla 36 tehdään päällystystöitä Varsinais-Suomessa Salossa ja Somerolla. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Säkylässä ja Kokemäellä.
Viikolla 36 päällystyskohteena olevia teitä:
- Yhdystie 2481 Kauvatsa, Kokemäki
- Yhdystie 12208 Mustamäki, Salo
- Yhdystie 12703 Vanhakylä, Säkylä
- Kevyen liikenteen väylä 70052 Someron keskusta
- Kevyen liikenteen väylä 72351 Kihinen – Aseman seutu, Salo
- Kevyen liikenteen väylä 82208 Mustamäki, Salo
Lisäksi tehdään erilaisia maanteiden kuivatusta parantavia toimenpiteitä Someron ja Salon alueella.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätiedot:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Peab Industri Oy: projektipäällikkö Juha Seppä, p. 040 722 1799 (yt:t 2481, 12208 sekä kevyen liikenteen väylät)
- Super Asfaltti Oy: työmaapäällikkö Kasperi Lehtinen, p. 040 772 3109 (yt 12703)
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
