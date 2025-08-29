Kansanedustaja Laura Meriluoto pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi

Vasemmistoliitto järjestää Älä juokse sakset kädessä -juoksutapahtuman Töölönlahdella ti 26.8. klo 17.30 22.8.2025 15:06:09 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeri Riikka Purra ja oikeistohallitus ovat väittäneet saavansa valtion velkaantumisen kuriin leikkauksilla. Toisin on käynyt. Saksien kanssa heiluminen on heikentänyt aivan liian monen ihmisen arkea, eikä velkaantuminen siitä huolimatta ole vähentynyt.