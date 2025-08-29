Kansanedustaja Laura Meriluoto pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Vasemmistoliitto valitsee uuden puoluejohtonsa puoluekokouksessaan, joka järjestetään Vantaalla 21.−23.11.2025.
– Puolueen puheenjohtajistossa haluan olla rakentamassa yhä vahvempaa vasemmistolaista liikettä, joka tarjoaa uskottavia vaihtoehtoja oikeiston kurjistamispolitiikalle ja kasvattaa tulevaisuudenuskoa kaiken ikäisten ja kaikkialla Suomessa asuvien ihmisten keskuudessa, Meriluoto sanoo.
Savo-Karjalan Vasemmisto päätti lauantaina esittää Laura Meriluotoa vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja Juha Pitkänen pitää Meriluotoa vahvana ehdokkaana puoluejohtoon.
– Tunnen Lauran pitkältä ajalta ja tiedän hänen olevan tehtävään sopiva. Lauran sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä järjestöosaaminen toisivat puoluejohtoon hyvän lisän, Pitkänen sanoo.
Kuopiolainen Laura Meriluoto on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka toimii vasemmistoliiton eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana. Vuonna 2024 Meriluoto oli ehdolla vasemmistoliiton puheenjohtajaksi.
– Pyrkiessäni vuosi sitten vasemmistoliiton puheenjohtajaksi sain mielestäni melko hyvän kuvan siitä, mitä puolueemme jäsenistö puoluejohdolta toivoo. Vasemmistoliiton viestille on valtavasti kysyntää oikeistohallituksen tuhotessa koko sitä arvopohjaa, jonka varaan hyvinvointivaltiomme on rakennettu. Muuttuvassa maailmassa on kyettävä tarjoamaan visioita, Meriluoto sanoo.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
