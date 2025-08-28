Vasemmistoliitto

Kaisa Vallavuori on Vasemmistoliiton läntisen alueen uusi toiminnanjohtaja

29.8.2025 13:48:21 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton puoluehallitus on nimittänyt naantalilaisen Kaisa Vallavuoren puolueen läntisen alueen toiminnanjohtajaksi. Vallavuori aloittaa työssään 1. syyskuuta.

“Kaisa on tarmokas ja aikaansaava pitkän linjan puoluetoimija, joka tietää miten vasemmistoaktiivit saadaan liikkeelle muuttamaan politiikan suuntaa inhimillisemmäksi. Onnistuminen läntisellä alueella on tärkeää, jotta laitamme pisteen oikeistohallituksen tuhoisalle politiikalle. Tätä työtä tekemään Kaisa sopii erinomaisesti.”, toteaa puoluesihteeri Anna Mäkipää. 

Vallavuori on koulutukseltaan rakennusmaalari ja lisäksi hänellä on puhdistuspalvelualan perustutkinto. Hän on työskennellyt aikaisemmin Varsinais-Suomen vasemmistoliiton poliittisena koordinaattorina ja läntisen alueen toiminnanjohtajan sijaisena. Tätä ennen hän työskenteli päiväkodissa ja yli kymmenen vuotta elintarvikealalla, myös pääluottamusmiehenä. Vapaa-ajallaan hän harrastaa karaokea, mökkeilyä ja avantouintia. 

”Toiminnanjohtajan tehtävässä parasta on työn monipuolisuus. Koen todella arvokkaaksi, että saan tehdä vasemmistolaisten arvojen parissa työtä joka päivä ja vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin”, Vallavuori sanoo.  

Vasemmistoliiton läntinen alue kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen. 

