Harjun ruumishuoneen syyskuu tarjoaa harmoniaa, seremoniaillallisia ja alkoholittoman yökerhon
Harjun entisen ruumishuoneen kokeilukäyttö jatkuu syyskuussa VILLD pop upilla. VILLD avaa Harjuun holistisen hyvinvoinnin keskuksen, jossa kulttuuri, taide, ravinto ja yhteisöllisyys kietoutuvat yhteen.
Päivisin tilassa toimii galleria, harmoninen tila sekä villiyrttiteehuone luonnosta kerättyine ruokatuotteineen. Tarjolla on myös inspiroivia työpajoja taideterapiasta joogaan, sekä keskustelutilaisuuksia kvanttifysiikasta kalevalaisuuden rooliin nyky-Suomessa.
– Työstämme koko kuukauden ajan tilassa valtavaa yhteisömuraalia, jonka tekemiseen kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, paljastaa taiteilija Aleksandra Mallet, joka vastaa gallerian kuratoimisen lisäksi mm. alkoholittoman klubin ohjelmistoista.
Alkoholittoman klubin ohjelmaan kuuluu mm. ecstatic dancea, kaakaoseremonioita, huippu-DJ:tä ja alkemistisia yllätysesiintyjiä.
Seitsemänä syyskuun iltana VILLD loihtii tilaan seremoniallisen illallisen, joka herättelee tarkastelemaan ruokailua täysin uudesta näkökulmasta.
– Illallisseremoniamme on alkemistisen ruoanlaiton ilotulitus. Illoissa yhdistyvät perinteet, luonnon viisaus, teknologia, kvanttifysiikka, neurotieteet, holistiikka, ravinnon energeettisyys ja rituaalit kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi, jossa opitaan tiedostavan syömisen pääperiaatteet sekä lukemaan intuitiivisesti ravinnon sisältämää informaatiota, kertovat alkemisti-kokki Ossi Paloneva ja harmoniaan erikoistunut alkemisti Tiina Junno.
4,5 tuntia kestävät illalliset sisältävät mm. ketunleipäkeittoa, taulakäävällä savustettua raparperia, alipaineistettua mansikkaa, savustetussa ruusuvedessä maustunutta kyssäkaalia, pökkelökäävällä savustettuja pähkinöitä… Aistit viritetään herkimmilleen erilaisten äänimaailmojen, tuoksujen ja hengitysharjoitusten avulla.
– Harjun vanha ruumishuone kauniisti siivilöityvine valoineen luo upeat puitteet tähän ainutlaatuiseen kokonaiselämykseen, tunnelmoivat Paloneva ja Junno.
VILLD pop up on osa kokeilujen sarjaa, jolla Helsingin Kaupunkitilat Oy kartoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Harjun ruumishuoneelle / nuorisotalolle uutta, elinvoimaista käyttötarkoitusta. Kokeilut aloitti elokuussa DIY Helsinki ry:n, Penthouse-kollektiivin ja Käpylän lippakioskin ystävät ry:n yhteinen Harju elää! -projekti.
– Harju elää! -koalitio tuotti elokuun ohjelmaa kymmenien yhteistyökumppaneiden kanssa ja kiinnostuneiden kävijöiden määrä yllätti kaikki. Näyttää siltä, että tila inspiroi tällaiseen yhteisölliseen ja verkostoja rakentavaan yhteistyöhön, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n kehityspäällikkö Anna Pakarinen.
VILLD - holistisen hyvinvoinnin keskuksen ohjelma starttaa gallerian ja alkoholittoman yökerhon avajaisista perjantaina 5.9. Lisätiedot ohjelmasta ja tarkemmat aikataulut päivittyvät projektin sivuille villdpopup.fi.
Lisätiedot:
VILLD pop up
Ossi Paloneva, 0414718239, ossi@mottonen.fun
Aleksandra Mallet, 0453187744, delgalletart@gmail.com
Helsingin Kaupunkitilat Oy
Kehityspäällikkö Anna Pakarinen, +358 50 588 2561, anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Grillausta, viskejä ja lähiruokaa – Teurastamon loppukesän tapahtumat nostavat ruokakulttuurin parrasvaloihin20.8.2025 09:02:02 EEST | Tiedote
Teurastamo tarjoaa loppukesälle herkullisen kattauksen tapahtumia, joissa alue vahvistaa asemaansa Helsingin ruokakulttuurin sydämenä: hiiligrillin hehku, viskien aromit sekä sadonkorjuun tuoreet maut houkuttelevat kaupunkilaisia viihtymään ja nauttimaan yhdessäolosta.
Espan kesäillat ovat makujen ja musiikin juhlaa – Eteläesplanadi suljetaan liikenteeltä 14. ja 30.8.11.8.2025 09:14:54 EEST | Tiedote
Espan kesäillat valtaavat Eteläesplanadin elokuussa kahdesti – Taiteiden yönä torstaina 14.8. ja Venetsialaisten aikaan lauantaina 30.8.2025. Tapahtumapäivinä katu suljetaan autoliikenteeltä, ja tilalle rakentuu ainutlaatuinen ulkoilmaravintola ja esitystila.
Harju elää! Vanha ruumishuone täyttyy kaupunkikulttuurista elokuussa30.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Harjun ruumishuone, joka toimi pitkään myös nuorisotalona, herää henkiin vuosien tyhjillään olon jälkeen. Rakennuksen valtaa elokuun ajaksi kolmen yhdistyksen yhteinen Harju elää -projekti, joka avaa tilaan pop up -kahvilan ja kaupunkilaisten yhteisen kulttuuritilan. Toiminta käynnistää kokeilujen sarjan, jolla etsitään kulttuurihistoriallisesti merkittävälle rakennukselle uutta, elinvoimaista käyttötarkoitusta.
Teurastamon kulttuurikesä: ääntä, taidetta ja lyhäreitä22.7.2025 08:24:05 EEST | Tiedote
Teurastamo ei ole ainoastaan ruokakulttuurin ja rennon kaupunkielämän keidas – se on myös elävä ja uudistuva näyttämö taiteelle, luoville tekijöille ja uudenlaisille kokeiluille. Vanhassa teollisuusmiljöössä koetaan tänä kesänä niin musiikkia, äänitaidetta, lyhäreitä kuin lavarunouttakin. Uutena tapahtumana heinäkuussa järjestetään Art, Craft Fair -taidemarkkinat, ja elokuun hämärässä nautitaan jälleen suositusta Lyhärien yöstä. Teurastamolla voi kokea taidetta myös piha-alueella, gallerioissa ja kulttuuritiloissa.
Teurastamo Jazz: musiikin juhlaa kaupunkikeitaalla30.6.2025 07:59:10 EEST | Tiedote
Jazzin huippunimet täyttävät Teurastamon pihan lauantaina 5.7., kun Teurastamo Jazz tarjoaa monipuolisen kattauksen kotimaan parasta jazzia halki sukupolvien kerrosten. Monipuolisen ohjelman on kuratoinut Suomen johtava jazzbrändi We Jazz, ja tapahtuma on kaikille avoin ja ikärajaton.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme