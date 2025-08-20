Harjun ruumishuoneen syyskuu tarjoaa harmoniaa, seremoniaillallisia ja alkoholittoman yökerhon

Teurastamon kulttuurikesä: ääntä, taidetta ja lyhäreitä 22.7.2025 08:24:05 EEST | Tiedote

Teurastamo ei ole ainoastaan ruokakulttuurin ja rennon kaupunkielämän keidas – se on myös elävä ja uudistuva näyttämö taiteelle, luoville tekijöille ja uudenlaisille kokeiluille. Vanhassa teollisuusmiljöössä koetaan tänä kesänä niin musiikkia, äänitaidetta, lyhäreitä kuin lavarunouttakin. Uutena tapahtumana heinäkuussa järjestetään Art, Craft Fair -taidemarkkinat, ja elokuun hämärässä nautitaan jälleen suositusta Lyhärien yöstä. Teurastamolla voi kokea taidetta myös piha-alueella, gallerioissa ja kulttuuritiloissa.