Osa Järvikadusta suljetaan loppuvuodeksi – bussireiteillä poikkeuksia
Järvikatu suljetaan kaikelta liikenteeltä Pitkäkadun ja Kirkkopuistikon välillä 1.9.–31.12.2025 teollisuushallin purkutöiden vuoksi.
Lisäksi Pitkäkadulla suljetaan jalkakäytävä välillä Järvikatu-Kalastajankatu. Pitkäkadulla on myös tilapäinen pysäköintikielto purettavan rakennuksen kohdalla.
Järvikadun pienvenesataman pysäköintialueelle järjestetään kulkuyhteys.
Vaikutuksia myös joukkoliikenteeseen
Liftin linja 4V ajaa töiden ajan poikkeusreittiä. Muutokset päivitetään reittioppaaseen työmaan alkaessa.
Linja 4V Gerby-Keskusta-Lentokenttä:
- Poikkeusreitti Wolffintie-Kirkkopuistikko-Kirjastonkatu-Ratakatu- Pitkäkatu-Vuorikatu-Vöyrinkatu-Vaasanpuistikko
- Tämä linja ei liikennöi pysäkin Vöyrinkatu 26 kautta.
Linja 4V Lentokenttä-Keskusta-Gerby:
- Poikkeusreitti Raastuvankatu-Hietasaarenkatu-Konepajankatu-Vöyrinkatu-Vuorikatu-Pitkäkatu-Kirjastokatu-Kirkkopuistikko
- Tämä linja ei liikennöi pysäkkien Pitkäkatu 25, Vuorikatu 8, Vöyrinkatu 21 ja Vöyrinkatu 9 kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anastassia BacklundJoukkoliikenneasiantuntijaPuh:0405788499anastassia.backlund@vaasa.fi
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:0403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Träskgatan stängs av för resten av året – avvikelser i bussrutterna29.8.2025 15:35:19 EEST | Pressmeddelande
Träskgatan stängs av för all trafik mellan Storalånggatan och Kyrkoesplanaden 1.9–31.12.2025 på grund av rivningen av industrihallen.
Skolornas avgiftsfria hobbyverksamhet når hundratals barn29.8.2025 13:30:45 EEST | Pressmeddelande
Skoleleverna i Vasa har under läsåret 2025–2026 igen möjlighet att delta i mångsidig och avgiftsfri hobbyverksamhet. Anmälan till hobbyverksamheten och klubbarna börjar 1.9.2025 och själva hobbyverksamheten startar under september.
Koulujen maksuton harrastustoiminta tavoittaa satoja lapsia29.8.2025 13:27:44 EEST | Tiedote
Vaasan koululaiset pääsevät jälleen lukukaudella 2025–2026 osallistumaan monipuoliseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Ilmoittautuminen harrastustoimintaan ja kerhoihin alkaa 1.9.2025 ja itse harrastustoiminta syyskuun aikana.
Finlands premiär öppnar Vasa stadsorkesters höstsäsong29.8.2025 12:24:49 EEST | Pressmeddelande
Vasa stadsorkester inleder höstsäsongen fredagen den 5.9. med en unik konsertupplevelse. Under kvällen får Tebogo Monnakgotlas verk The Robin sin Finlandspremiär.
Suomen ensi-esitys Vaasan kaupunginorkesterin syyskauden avajaisissa29.8.2025 12:24:40 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesteri aloittaa syyskautensa perjantaina 5.9. ainutlaatuisella konserttielämyksellä. Illan aikana teos The Robin kuullaan Suomessa ensimmäistä kertaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme