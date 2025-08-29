Vaasan kaupunki - Vasa stad

Osa Järvikadusta suljetaan loppuvuodeksi – bussireiteillä poikkeuksia

29.8.2025 15:33:53 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Järvikatu suljetaan kaikelta liikenteeltä Pitkäkadun ja Kirkkopuistikon välillä 1.9.–31.12.2025 teollisuushallin purkutöiden vuoksi.

Liikennemerkki, jossa punainen kieltomerkki. Alapuolella lisäkilpi sallii huolto- ja tonttiajon.
Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki

Lisäksi Pitkäkadulla suljetaan jalkakäytävä välillä Järvikatu-Kalastajankatu. Pitkäkadulla on myös tilapäinen pysäköintikielto purettavan rakennuksen kohdalla.

Järvikadun pienvenesataman pysäköintialueelle järjestetään kulkuyhteys.

Vaikutuksia myös joukkoliikenteeseen

Liftin linja 4V ajaa töiden ajan poikkeusreittiä. Muutokset päivitetään reittioppaaseen työmaan alkaessa.

Linja 4V Gerby-Keskusta-Lentokenttä:

  • Poikkeusreitti Wolffintie-Kirkkopuistikko-Kirjastonkatu-Ratakatu- Pitkäkatu-Vuorikatu-Vöyrinkatu-Vaasanpuistikko
  • Tämä linja ei liikennöi pysäkin Vöyrinkatu 26 kautta.

Linja 4V Lentokenttä-Keskusta-Gerby:

  • Poikkeusreitti Raastuvankatu-Hietasaarenkatu-Konepajankatu-Vöyrinkatu-Vuorikatu-Pitkäkatu-Kirjastokatu-Kirkkopuistikko
  • Tämä linja ei liikennöi pysäkkien Pitkäkatu 25, Vuorikatu 8, Vöyrinkatu 21 ja Vöyrinkatu 9 kautta.

vaasan kaupunkivaasajoukkoliikenneliftiliikenneliikennejärjestelyt

Kuvat

