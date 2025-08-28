Gigantin elokuun myydyimmät puhelimet top 10 – Regulaatiomuutokset muokkaavat markkinaa, useiden valmistajien uudet lippulaivamallit saapuvat kauppoihin

Elokuun myydyimpien puhelinten listan kärkeen nousi Samsung Galaxy A16 5G, joka on vakiinnuttanut asemansa kuluttajien suosikkina edullisemmassa hintaluokassa ja ihastuttaa toimivilla ominaisuuksillaan. Toisena jatkaa OnePlus Nord CE 4 Lite, jonka hyvä hinta-laatusuhde tekee siitä tasaisen menestyjän. Kolmannelle sijalle ylsi Samsung Galaxy A16 LTE. Applen vahva edustus näkyy listalla usealla mallilla: kampanjatuotteena toiminut ja Applen laitteista edukkaimman hintapisteen omaava iPhone 15 sekä uudemmat iPhone 16E, iPhone 16 ja iPhone 16 Pro ovat kaikki löytäneet tiensä kärkikymmenikköön.

Telecom-tuotteiden myyntipäällikön Toni Kiekkisen mukaan elokuu on kaupankäynnin kannalta mielenkiintoinen kuukausi, sillä EU:n uudet regulaatiomuutokset ovat alkaneet vaikuttaa tarjontaan ja siten myös kuluttajien valintoihin. Matalamman hintapisteen Android-malleja ei enää juuri löydy markkinoilta, koska uusien säädösten – kuten USB-C-liitännän, paremman huollettavuuden ja pidemmän käyttöiän – täyttäminen nostavat valmistuskustannuksia, mikä heijastuu myös edullisempien puhelinmallien hintoihin.

”Elokuu on muutenkin vilkasta aikaa myymälöissä, kun kesälomien jälkeen palataan arkeen ja koulut käynnistyvät. "Markkinassa ei ole nähty suuria yllätyksiä, vaan kuluttajat hakevat erityisesti puhelimia, joissa yhdistyy edullinen hintataso ja pitkä käyttöikä”, Kiekkinen kertoo.

Katse syksyyn: uutuuksia luvassa ja vinkit laitteen valintaan

Syksy on perinteisesti uusien laitteiden aikaa. Apple järjestää odotetun lanseeraustilaisuutensa 9. syyskuuta, ja iPhone 17 -mallista on jo liikkunut huhuja. Tiedossa oleva uuden mallin lanseeraus näkyy puhelinmarkkinoilla jo nyt: uusien iPhone 16 -mallien saatavuus on vaikeutunut, ja kuluttajat odottavat syksyn uutuuksia innokkaana.

Myös muut valmistajat ovat aloittaneet syksyn ryminällä ja uusia lippulaivamalleja on lanseerattu. Samsung esitteli Galaxy Z Fold 7 -mallin, joka kerää huomiota taittuvan näytön ansiosta – uutuus on Samsungin taitettavien puhelinten näytöistä tähän mennessä suurin 8 tuuman maksimikoollaan. Puhelin kuitenkin taittuu sulavaan, helposti kädessä pidettävään kokoon ja on jo lyhyessä ajassa aiheuttanut kuhinaa tekniikan maailmassa.

Googlekaan ei jää kakkoseksi, sillä valmistaja aloitti syyskauden lanseeraamalla uuden Pixel 10 -Android-sarjansa. Kuten Googlen puhelimissa aiemminkin, uudet mallit säväyttävät tekoälyominaisuuksillaan, kuten esimerkiksi kuvausvalmentajalla, joka kamerasovelluksessa antaa vinkkejä parhaan kuvan saavuttamiseksi.

Uutta puhelinta harkitsevan kannattaa Kiekkisen mukaan tutkia ja vertailla aktiivisesti etenkin isojen valmistajien lippulaivamalleja. Ne tarjoavat kattavimmin teknologisia uudistuksia ja kestävät käytössä pitkään: ”Niissä yhdistyy luotettavuus, monipuoliset ominaisuudet ja pitkä käyttöikä. Vaikka hinnat ovat korkeammat, kuluttaja saa kokonaisuuden, joka palvelee vuosia”, Kiekkinen summaa.

Elokuun myydyimmät puhelimet TOP 10