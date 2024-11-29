SKOL ry nimittää uuden toimitusjohtajan – DI Jessica Karhu aloittaa 1.11.2025
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Jessica Karhun järjestön uudeksi toimitusjohtajaksi. Karhu aloittaa tehtävässään 1.11.2025.
SKOLin nykyinen toimitusjohtaja Helena Soimakallio siirtyy johtamaan kokoaikaisesti Teknologiateollisuus ry:n Toimialat ja liiketoiminnan jatkuvuus -yksikköä. Suunnittelu- ja konsultointiala kuuluu Teknologiateollisuus ry:hyn ollen yksi sen päätoimialoista.
Jessica Karhulla on pitkä ja monipuolinen kokemus kiinteistö- ja rakentamisalalta asiantuntija- ja johtamistehtävistä. SKOLiin hän siirtyy Rakennustieto Oy:stä, jossa hän on toiminut tiimipäällikkönä ja johtavana asiantuntijana vastaten muun muassa ilmasto- ja kiertotaloustuotteista ja -palveluista.
SKOLin hallituksen puheenjohtaja, Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela toteaa: ”Olen iloinen saadessamme Jessican johtamaan suunnittelu- ja konsultointialan omaa toimialajärjestöä. Erityisesti arvostan Jessican vahvaa osaamista kestävyysteemoista sekä laajaa kokemusta yritys-, järjestö- ja vaikuttajaorganisaatioissa. Samalla haluan kiittää Helenaa hänen arvokkaasta ja sitoutuneesta työstään SKOL-yritysten hyväksi.”
SKOLin nykyinen strategia keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen, työelämän vetovoimaan, laadun parantamiseen yhteistyöllä sekä reiluihin pelisääntöihin, jotka vahvistavat suunnittelualan arvoa ja vaikuttavuutta.
Tulevaisuudessa digitalisaatio, pula osaajista ja puhtaan siirtymän hankkeet tuovat suunnittelu- ja konsultointialalle sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia. Ne edellyttävät uutta osaamista ja yhteistyötä, mutta tarjoavat myös kasvua ja vaikuttavuutta. Alan yritykset haluavat erottua kyvykkyydellään vaativien asiakasratkaisujen toimittajina.
Jessica on vahvasti motivoitunut viemään eteenpäin liiton tulevaa kehitystä: ”On suuri etuoikeus päästä edistämään suomalaisen suunnittelu- ja insinööriosaamisen näkyvyyttä ja kehittymistä myös kansainvälisesti.”
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, SKOL ry Maija Jokela, puhelin +358 40 754 1345
Toimitusjohtaja (1.11.2025 alkaen), SKOL ry Jessica Karhu, puhelin +358 40 675 8899
Johtaja, Toimialat ja liiketoiminnan jatkuvuus, Teknologiateollisuus ry Helena Soimakallio, puhelin +358 40 550 7706
SKOL ry
SKOL ry (Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto) on suomalaisten suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. Liiton jäsenyritykset tarjoavat suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluita laajasti yhteiskunnan eri tarpeisiin. SKOL ry toimii alan edunvalvojana, kehittäjänä ja yhteisöllisyyden rakentajana, edistäen vastuullista ja kestävää liiketoimintaa sekä kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistumista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset näkevät DEI-työn merkittävänä kilpailukyky- ja vetovoimatekijänä29.11.2024 12:05:00 EET | Tiedote
Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset ovat sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota (DEI). Syksyllä 2024 SKOL ry käynnisti DEI-hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa alan vetovoimaa ja kestävää kasvua. Jäsenyrityksille tehtyyn kyselyyn vastanneista yrityksistä valtaosa on sisällyttänyt DEI-työn strategiaansa ja tunnistaa sen merkityksen työnantajakokemuksen rakentamisessa.
Suunnittelu- ja konsultointiala tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista – ”Tekniikan perusosaamisen tasoa nostettava, jotta menestymme kansainvälisesti”24.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote
Suunnittelu- ja konsultointiala SKOL ry:n osaamisselvityksen mukaan alalta uhkaa jäädä uupumaan lähes 1000 korkeakoulutettua osaajaa seuraavan viiden vuoden aikana. Vihreä siirtymä ja kansainvälistyminen ohjaavat yritysten osaamistarpeita, minkä lisäksi yritykset peräänkuuluttavat tekniikan perusosaamisen tasonnostoa.
Vuoden nuori konsultti haluaa edistää kestävää rakentamista ja luoda alalle uusia toimintamalleja16.11.2023 16:05:00 EET | Tiedote
Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö SKOLin Syysseminaarissa 16.11. julkistettiin Vuoden nuori konsultti 2023 -kilpailun tulokset. Vuoden nuoreksi konsultiksi 2023 nimettiin kestävän rakentamisen asiantuntija Sonja Laasonen A-Insinööreiltä. Kilpailun kunniamaininnan saivat infrasuunnittelija Iiro Ristikankare WSP Finlandilta sekä katu- ja vesihuoltosuunnittelija Oona Tiitinen AFRYltä.
Vuoden nuorta konsulttia innostavat suunnittelu- ja konsultointialan monipuoliset tehtävät ja mahdollisuus vaikuttaa24.11.2022 16:00:00 EET | Tiedote
Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö SKOLin syysseminaarissa 24.11. julkistettiin Vuoden nuori konsultti 2022 -kilpailun tulokset. Vuoden nuoreksi konsultiksi 2022 nimettiin prosessisuunnittelija Viktoria Virolainen Swecolta. Kilpailun kunniamaininnan saivat Santeri Tammi Rambollilta ja Tiina Aalto Rejlersiltä.
Maija Jokelasta suunnittelu- ja konsultointiyritysten etujärjestön puheenjohtaja 202324.11.2022 13:00:00 EET | Tiedote
Rambollin toimitusjohtaja Maija Jokela on valittu Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOL ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme