SKOL ry nimittää uuden toimitusjohtajan – DI Jessica Karhu aloittaa 1.11.2025

SKOLin nykyinen toimitusjohtaja Helena Soimakallio siirtyy johtamaan kokoaikaisesti Teknologiateollisuus ry:n Toimialat ja liiketoiminnan jatkuvuus -yksikköä. Suunnittelu- ja konsultointiala kuuluu Teknologiateollisuus ry:hyn ollen yksi sen päätoimialoista.

Jessica Karhulla on pitkä ja monipuolinen kokemus kiinteistö- ja rakentamisalalta asiantuntija- ja johtamistehtävistä. SKOLiin hän siirtyy Rakennustieto Oy:stä, jossa hän on toiminut tiimipäällikkönä ja johtavana asiantuntijana vastaten muun muassa ilmasto- ja kiertotaloustuotteista ja -palveluista.

SKOLin hallituksen puheenjohtaja, Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela toteaa: ”Olen iloinen saadessamme Jessican johtamaan suunnittelu- ja konsultointialan omaa toimialajärjestöä. Erityisesti arvostan Jessican vahvaa osaamista kestävyysteemoista sekä laajaa kokemusta yritys-, järjestö- ja vaikuttajaorganisaatioissa. Samalla haluan kiittää Helenaa hänen arvokkaasta ja sitoutuneesta työstään SKOL-yritysten hyväksi.”

SKOLin nykyinen strategia keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen, työelämän vetovoimaan, laadun parantamiseen yhteistyöllä sekä reiluihin pelisääntöihin, jotka vahvistavat suunnittelualan arvoa ja vaikuttavuutta.

Tulevaisuudessa digitalisaatio, pula osaajista ja puhtaan siirtymän hankkeet tuovat suunnittelu- ja konsultointialalle sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia. Ne edellyttävät uutta osaamista ja yhteistyötä, mutta tarjoavat myös kasvua ja vaikuttavuutta. Alan yritykset haluavat erottua kyvykkyydellään vaativien asiakasratkaisujen toimittajina.

Jessica on vahvasti motivoitunut viemään eteenpäin liiton tulevaa kehitystä: ”On suuri etuoikeus päästä edistämään suomalaisen suunnittelu- ja insinööriosaamisen näkyvyyttä ja kehittymistä myös kansainvälisesti.”

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja, SKOL ry Maija Jokela, puhelin +358 40 754 1345

Toimitusjohtaja (1.11.2025 alkaen), SKOL ry Jessica Karhu, puhelin +358 40 675 8899

Johtaja, Toimialat ja liiketoiminnan jatkuvuus, Teknologiateollisuus ry Helena Soimakallio, puhelin +358 40 550 7706