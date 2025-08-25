Kuopion Kauppahalli on Vuoden Taste Savo yritys 2025
Nyt ensimmäistä kertaa palkittava Vuoden Taste Savo yritys on Kuopion Kauppahalli. Valinta julkistettiin Satoa Kuopio -tapahtuman ja Elonkorjuujuhlien yhteydessä Kuopion kauppatorilla perjantaina 29.8.2025.
Kolmivaiheiseen valintaprosessiin osallistuivat suuri yleisö, Taste Savo -verkoston valiokunta sekä kolmehenkinen Savonia AMK:n, ProAgria Itä-Suomen ja MKN Itä-Suomen henkilöstöstä koostuva asiantuntijaraati.
Raadin valintaperusteissa todetaan kauppahallin olevan yli satavuotias jugend-helmi, joka on säilynyt elävänä ja ajassa mukana pysyvänä kohtaamispaikkana. Halli kokoaa yhteen monenlaiset paikalliset yrittäjät – elintarvikeyrittäjät, käsityöläiset ja palveluntarjoajat – ja nostaa esiin pohjoissavolaisen kulttuurin parhaat puolet. Asiakkaat voivat ostaa juuri sen verran kuin tarvitsevat, mikä palvelee erityisesti pienten kotitalouksien kasvavaa joukkoa ja tukee ruokahävikin vähentämistä. Kauppahalli on myös välitön ja lämminhenkinen kohtaamispaikka, joka vähentää yksinäisyyden tunnetta ja toimii merkittävänä sosiaalisen vastuullisuuden tekijänä: sen vilinässä voi kohdata tuttuja, istahtaa kahville ja päästä juttusille uusien ihmisten kanssa. Lisäksi halli tarjoaa pienille yrittäjille yhteisöllisen tuen ja mahdollisuuden verkostoitua, mikä helpottaa liiketoimintaa ja vahvistaa paikallista yrittäjyyttä. Hallissa järjestettävät tapahtumat, kuten Lähellä!-lähiruokatapahtuma ja Kuopion oppaiden kierrokset, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja houkuttelevat matkailijoita tutustumaan savolaiseen ruokaperinteeseen. Kauppahalli on palkittu Suomen kauneimpana, ja viime vuosina sen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on lisännyt tunnettuutta entisestään. Kuopion kauppahalli on ainutlaatuinen esimerkki siitä, kuinka historia, yrittäjyys ja ruokakulttuuri voidaan yhdistää nykyaikaiseksi, elämykselliseksi ja vastuulliseksi kokonaisuudeksi.
Lisäksi asiantuntijaraati palkitsi kunniamaininnalla Pesolan Pihviliha Oy:n, joka on lähtenyt rohkeasti uudistamaan toimintaansa perinteisen alkutuotannon rinnalla. Yritys kasvattaa pääasiassa laadukasta rotukarjaa ja jalostaa siitä lihaa ja lihajalosteita, mutta on viime aikoina lähtenyt valloittamaan pohjoissavolaista ravintolakenttää uudella, elämyksellisellä liiketoimintamallilla. Runnin vanhan emäntäkoulun navetassa järjestettävät Lihakinkerit ja huippukokkien valmistavat herkut, nostavat yrityksen tuotteet uudelle tasolle, tarjoten kävijöille makuelämyksiä, uusia ruokaideoita ja vahvistaen suomalaisen lähiruoan arvostusta. Erityisen merkittävää on, että yritys tuo positiivista vastapainoa liharuoan ympärillä käytävään yksipuoliseen ja negatiivissävytteiseen keskusteluun: Pesolan malli osoittaa, että paikallinen, läpinäkyvä ja vastuullinen lähituotanto voi olla osa kestävää ruokakulttuuria. Tämä on rohkea avaus aikana, jolloin moni ravintolatoimija kamppailee haasteiden kanssa, ja se nostaa esiin yrittäjän sitkeyden, innovatiivisuuden ja kyvyn uudistaa perinteistä lihantuotantoa elämykselliseksi ja vastuulliseksi ruokakulttuuriksi.
Taste Savo -verkoston muodostaa joukko pohjoissavolaisia alkutuottajia, ravintoloita sekä matkailu- ja elintarvikealan yrityksiä, yhdistyksiä ja kehittäjiä. Verkoston jäseniä yhdistää halu tukea paikallisten raaka-aineiden käyttöä, lisätä alueella tuotetun ruoan ja juoman sekä alueen ruokakulttuurin tunnettuutta ja arvostusta sekä kehittää alan toimintaa vielä entistäkin vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Vuoden Taste Savo yrityksen valinnalla verkosto haluaa kiittää ja kannustaa alan ansioituneita toimijoita.
Taste Savo -verkostoa hallinnoi ja sen toimintaa koordinoi MKN Itä-Suomi. 1.4.2023 – 28.2.2026 välisenä aikana koordinaatiotyötä tehdään osana Pohjois-Savon liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Agri-Food Network- ryhmähanketta, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on pohjoissavolaisten ruoka-alan toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen.
Lisätiedot:
Taste Savo verkostokoordinaattori Kirsi Vartia,
kirsi.vartia@mkn.fi
puh. 050 3463711
https://tastesavo.fi/
