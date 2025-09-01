EMMAn edustalle kohonnut Pekka Jylhän näyttävä veistos viestii toivosta ja rohkeudesta epävarmassa ajassamme

Kuvanveistäjä Pekka Jylhältä (s. 1955) Näyttelykeskus WeeGeen edustan veistospuistoon tilattu Nuorallatanssija (2025) on kuvaus tulevaisuuden epävarmuudesta ja rohkeudesta, jota tarvitsemme, kun maailma ympärillämme horjuu.

“Elämme epävarmoja aikoja ja näyttää, että ihmisen tulevaisuus haurastuvalla planeetalla on vaakalaudalla. Olen myllerryksen keskellä etsinyt muotoa ja tarinaa tälle ajalle. Nuorallatanssija on kuvaus hauraasta hetkestä ja ihmisestä, joka yrittää kaiken keskellä jaksaa perille asti”, taiteilija kuvailee.

Taiteilija konkretisoi ajatuksen ihmishahmoksi, joka tasapainottelee urheasti suurella planeetan muotoisella kehällä. Jylhän omasta tyttärestä inspiroitunut hahmo on veistoksessa yhtä aikaa kosketuksissa maahan ja toisaalta kurottelee yläilmoissa kohti taivasta. Vaatteiden kirkkaat värit symboloivat uskoa positiiviseen tulevaisuuteen. “Miten voisimme jättää jälkeemme jotain entistä parempaa”, taiteilija pohtii.

Ihmisen roolia ja sisäistä maailmaa pohtivaan Nuorallatanssijaan on ammennettu kirjailija ja dramaturgi Maria Peuran runosta, joka on luettavissa teoksen yhteydessä:

Jaksoin perille asti,

jaksoin oman polkuni kantaa

Nyt minut palkitaan,

yltyvät tuulet sisälläni,

maailma repeytyy kahtia

Minä pysyn

Nuorallatanssija on viides teos EMMAn kokoelmateoksista koostuvassa veistospuistossa, joka sisältää entuudestaan teokset taiteilijoilta Eero Hiironen, Pertti Kukkonen, Matti Peltokangas ja Raimo Utriainen. Jylhän uusi veistos sijoittuu WeeGeen pihamaalla Museo Leikin ja Suomen kello- ja korumuseo Kruunun kulmalle, josta se tervehtii jo kaukaa Ahertajantien museokeskittymään saapuvia vieraita. Tilausteoksen tarkoituksena on korostaa entisestään alueen luonnetta Espoon tärkeänä museoaukiona sekä Ahertajantietä jatkuvasti kehittyvänä ja kansainvälisenä museo- ja taidekeskittymänä.

EMMAn kokoelmissa on tuoreen komissioteoksen lisäksi tusina Jylhän teosta, joita on esitelty aikaisemmin niin Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyssä kuin julkisena taideteoksena Kaitaan koulun yhteydessä. Nuorallatanssija-teos on toteutettu yhteistyössä EMMAn, Espoon kaupungin ja Saastamoisen säätiön kanssa.

Pekka Jylhä, Nuorallatanssija, 2025. EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma © Ari Karttunen / EMMA

Teoksen installointi © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo