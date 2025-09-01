EMMAn edustalle kohonnut Pekka Jylhän näyttävä veistos viestii toivosta ja rohkeudesta epävarmassa ajassamme
Kuvanveistäjä Pekka Jylhän uusi teos Nuorallatanssija tervehtii ohikulkijoita ja museovieraita Näyttelykeskus WeeGeen pihamaalla. Lähes kuusimetrinen teos julkistettiin juhlallisin menoin yleisölle Espoo-päivänä 30.8. Veistos on toteutettu yhteistyössä EMMAn, Espoon kaupungin ja Saastamoisen säätiön kanssa.
Kuvanveistäjä Pekka Jylhältä (s. 1955) Näyttelykeskus WeeGeen edustan veistospuistoon tilattu Nuorallatanssija (2025) on kuvaus tulevaisuuden epävarmuudesta ja rohkeudesta, jota tarvitsemme, kun maailma ympärillämme horjuu.
“Elämme epävarmoja aikoja ja näyttää, että ihmisen tulevaisuus haurastuvalla planeetalla on vaakalaudalla. Olen myllerryksen keskellä etsinyt muotoa ja tarinaa tälle ajalle. Nuorallatanssija on kuvaus hauraasta hetkestä ja ihmisestä, joka yrittää kaiken keskellä jaksaa perille asti”, taiteilija kuvailee.
Taiteilija konkretisoi ajatuksen ihmishahmoksi, joka tasapainottelee urheasti suurella planeetan muotoisella kehällä. Jylhän omasta tyttärestä inspiroitunut hahmo on veistoksessa yhtä aikaa kosketuksissa maahan ja toisaalta kurottelee yläilmoissa kohti taivasta. Vaatteiden kirkkaat värit symboloivat uskoa positiiviseen tulevaisuuteen. “Miten voisimme jättää jälkeemme jotain entistä parempaa”, taiteilija pohtii.
Ihmisen roolia ja sisäistä maailmaa pohtivaan Nuorallatanssijaan on ammennettu kirjailija ja dramaturgi Maria Peuran runosta, joka on luettavissa teoksen yhteydessä:
Jaksoin perille asti,
jaksoin oman polkuni kantaa
Nyt minut palkitaan,
yltyvät tuulet sisälläni,
maailma repeytyy kahtia
Minä pysyn
Nuorallatanssija on viides teos EMMAn kokoelmateoksista koostuvassa veistospuistossa, joka sisältää entuudestaan teokset taiteilijoilta Eero Hiironen, Pertti Kukkonen, Matti Peltokangas ja Raimo Utriainen. Jylhän uusi veistos sijoittuu WeeGeen pihamaalla Museo Leikin ja Suomen kello- ja korumuseo Kruunun kulmalle, josta se tervehtii jo kaukaa Ahertajantien museokeskittymään saapuvia vieraita. Tilausteoksen tarkoituksena on korostaa entisestään alueen luonnetta Espoon tärkeänä museoaukiona sekä Ahertajantietä jatkuvasti kehittyvänä ja kansainvälisenä museo- ja taidekeskittymänä.
EMMAn kokoelmissa on tuoreen komissioteoksen lisäksi tusina Jylhän teosta, joita on esitelty aikaisemmin niin Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyssä kuin julkisena taideteoksena Kaitaan koulun yhteydessä. Nuorallatanssija-teos on toteutettu yhteistyössä EMMAn, Espoon kaupungin ja Saastamoisen säätiön kanssa.
Pekka Jylhäs imponerande skulptur som har rests framför EMMA förmedlar hopp och mod i vår osäkra tid1.9.2025 15:30:00 EEST | Pressmeddelande
Skulptören Pekka Jylhäs nya verk Lindansaren hälsar förbipasserande och museigäster på Utställningscentret WeeGees gård. Det nästan sex meter höga verket avtäcktes under högtidliga former för publiken på Esbodagen den 30.8. Skulpturen har utförts i samarbete med EMMA, Esbo stad och Saastamoinen stiftelsen.
A striking new sculpture by Pekka Jylhä rises outside EMMA, sending a message of hope and courage in uncertain times1.9.2025 15:30:00 EEST | Press release
Sculptor Pekka Jylhä’s new work The Rope Dancer now greets passers-by and museum visitors in the courtyard of the Exhibition Centre WeeGee. Standing nearly six metres tall, the work was unveiled to the public with a festive ceremony on Espoo Day, 30 August. The sculpture was commissioned in collaboration with EMMA, the City of Espoo and the Saastamoinen Foundation.
INVITATION for media: Unveiling of Pekka Jylhä’s The Rope Dancer sculpture on Espoo Day, Sat 30 August at 1 pm at EMMA26.8.2025 16:00:00 EEST | Press invitation
The almost six-meter-tall commission piece, The Rope Dancer, by sculptor Pekka Jylhä, will be unveiled to the public on the museum’s yard on Espoo Day, 30 August at 1 pm. The work reflects on the uncertainty of the present and the future, portraying a delicate yet courageous figure balancing through the turbulence of the world. Join us in welcoming the new artwork to the sculpture park in front of EMMA!
INBJUDAN till media: Pekka Jylhäs skulptur Lindansaren avtäcks på Esbodagen, lördagen 30.8 kl. 13 på EMMA26.8.2025 16:00:00 EEST | Pressinbjudan
Det nästan sex meter höga verket Lindansaren (2025) som beställts av skulptören Pekka Jylhä avtäcks för publiken på museets gård på Esbodagen den 30 augusti kl. 13. Verket är en skildring av nuets och framtidens osäkerhet och av en känslig men modig människa som balanserar i världens omvälvningar. Kom med för att välkomna det nya verket i skulpturparken framför EMMA!
KUTSU medialle: Pekka Jylhän Nuorallatanssija-veistoksen julkistus Espoo-päivänä la 30.8. klo 13 EMMAn edustalla26.8.2025 16:00:00 EEST | Kutsu
Kuvanveistäjä Pekka Jylhältä tilattu lähes kuusimetrinen komissioteos Nuorallatanssija (2025) julkistetaan yleisölle museon pihamaalla Espoo-päivänä 30. elokuuta klo 13. Teos on kuvaus nykyhetken ja tulevaisuuden epävarmuudesta sekä herkästä mutta rohkeasta ihmisestä, joka tasapainoilee maailman myllerryksessä.
