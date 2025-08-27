Hinnan määräytymisperiaate muuttuu mFRR-energiamarkkinalla

Hinnan määräytymisen muutoksen takana on, että maaliskuussa 2025 käyttöön otetulla pohjoismaisella 15 minuutin mFRR-energiamarkkinalla on esiintynyt ennakoitua enemmän tilanteita, joissa markkinapaikan algoritmin (AOF) valitsemaa määrää säätötarjouksia on jätetty aktivoimatta. Näin on toimittu silloin, kun kaikkia aktivoitavaksi valittuja tarjouksia ei ole ollut tarkoituksenmukaista aktivoida, koska tilanne sähköjärjestelmässä ja tieto säätötarpeesta on muuttunut säätötarjousten valinnan jälkeen.

Kun tarjouksia on jätetty aktivoimatta, mFRR-energian hinta on kuitenkin määräytynyt pohjoismaisen tarjousvalinnan tuloksen mukaan.

Ajoittain tarjouksia myös valitaan alkuperäistä määrää suunniteltua enemmän, mikäli sähköjärjestelmän tila vaatii aktivointimäärien lisäystä. Lisävalintaa tehdessä mFRR-energian hinta on päivitetty vastaamaan aktivoituja tarjouksia.

Tapauksissa, joissa tarjouksia ei aktivoida ja hintaa ei aseteta yhteisen pohjoismaisen markkinan tuloksen mukaan, Suomi eroaa omaksi pullonkaulattomaksi alueekseen ja sen määräävä säätösuunta sekä tasepoikkeaman hinta määräytyy sen mukaan.

Enemmän tietoa aiheesta: mFRR-energian ja tasepoikkeaman hinnoittelun Q&A

