Presidentti Stubb vierailee Kokkolassa ja Oulussa

President Stubb på statsbesök till Lettland 29.8.2025 13:23:07 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 54/2025 29.8.2025 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i Lettland 16–17 september 2025. Målet med besöket är att befästa och ytterligare stärka de bilaterala relationerna mellan Finland och Lettland och att diskutera försvarssamarbetet, säkerheten i Östersjöregionen, Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina, stöd till Ukraina samt läget i Mellanöstern. Besöket inleds tisdagen den 16 september i Riga, där Lettlands president Edgars Rinkēvičs tar emot presidentparet vid en högtidlig välkomstceremoni. Allmänheten kan följa evenemanget utanför Rigas slott från och med kl. 10. Efter välkomstceremonin kommer presidenterna att föra officiella samtal på Rigas slott. Diskussionerna kommer att omfatta de bilaterala relationerna, säkerhet i Europa och aktuella globala frågor. Efter samtalen kommer presidenterna att träffa media vid en gemensam presskonferens. Från Rigas slott beger sig presidenter