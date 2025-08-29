Presidentti Stubb vierailee Kokkolassa ja Oulussa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 55/2025
29.8.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Kokkolassa ja Oulussa 5. syyskuuta 2025.
Vierailu käynnistyy Kokkolasta, jossa presidentti osallistuu Hopeakiven sataman eli Kokkolan konttisataman vihkiäisiin. Tilaisuus on osa Kokkolan sataman 200-vuotisjuhlavuotta.
Vihkiäisten jälkeen presidentti Stubb vierailee ja tapaa oppilaita sekä koulun henkilökuntaa Piispanmäen koululla ja päiväkodissa. Koululta ohjelma jatkuu kauppatorille, jossa presidentti tapaa kokkolalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa klo 12.20.
Päivän päätteeksi presidentti Stubb osallistuu Nokian Oulun tulevaisuuden radioteknologian kehitykseen keskittyvän älykampuksen avajaisiin. Osana avajaisia presidentti Stubb keskustelee teknologian vaikutuksesta Euroopan tulevaisuuteen yhdessä Nokian toimitusjohtaja Justin Hotardin kanssa.
