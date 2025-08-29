Hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi
Mainiokoti Andanten hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi. Espoossa sijaitsevassa hoivakodissa tarjotaan ikääntyneille ympärivuorokautista asumispalvelua. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen infektioiden torjunnan yksikkö on kartoittanut altistuneet henkilöt ja henkilöille sekä heidän läheisilleen on kerrottu altistumisesta ja toimenpiteistä. Altistuneita on arvioitu olevan 99 henkilöä. Tartuntavaaraa ei ole tällä hetkellä ja hoivakodissa voi asua ja vierailla aivan normaalisti.
— Teemme altistuneille keuhkojen röntgentutkimuksen aktiivisen tuberkuloosin kartoittamiseksi. Onneksemme tuberkuloosi ei ole kuitenkaan kovin ärhäkkä tarttumaan ja hoivakodin henkilökunta tarkkailee mahdollisten oireiden ilmaantumista. Hoivakodissa on turvallista työskennellä ja asua, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen infektioiden torjunnan ylilääkäri Tinja Lääveri.
Tuberkuloosi voidaan parantaa lääkehoidolla. Tuberkuloosin lääkkeet ja tautiin liittyvät tutkimukset ovat Suomessa ilmaisia. Hoivakodin henkilökunta järjestää tarvittaessa tarpeelliset jatkotutkimukset.
Tuberkuloosi
Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Vain kolmasosa tuberkuloosille altistuneista saa tartunnan. Valtaosalle tartunnan saaneista ei koskaan kehity aktiivista tuberkuloositautia, vaan bakteeri jää lepotilaan, piileväksi infektioksi. Se ei aiheuta oireita eikä henkilö voi tartuttaa tuberkuloosia eteenpäin.
- Tuberkuloosi tarttuu pisaroiden ja aerosolien välityksellä henkilön yskiessä, aivastaessa ja puhuessa. Tauti ei tartu käsien tai pintojen välityksellä.
- Suurin tartunnan riski on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Satunnaisissa kontakteissa tartuntavaara on hyvin pieni.
Yleisimmät keuhkotuberkuloosin oireet:
- yli kolme viikkoa jatkuva yskä
- keuhkoista nouseva lima tai veriyskökset, mahdollisesti myös rintakipu tai hengenahdistus
- muita oireita, joita voi esiintyä keuhkotuberkuloosin lisäksi muissakin tuberkuloosin muodoissa, ovat kuume, yöhikoilu, tahaton laihtuminen, yleistilan heikentyminen, ruokahaluttomuus, väsymys ja heikotus sekä imusolmukkeiden suurentuminen esimerkiksi kaulalla, kainalossa tai nivusalueella.
Lisätietoa tuberkuloosista: http://www.tuberkuloosi.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tinja Lääveriinfektioiden torjunnan ylilääkäriLänsi-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:+358 40 644 2804tinja.laaveri@luvn.fi
Vilma PuustjärviterveyskeskuslääkäriLänsi-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:+358 40 639 4038vilma.puustjarvi@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
En person som har vistats på ett vårdhem har konstaterats ha tuberkulos29.8.2025 15:32:10 EEST | Tiedote
En person som har vistats på vårdhemmet Mainiokoti Andante i Esbo har konstaterats ha tuberkulos. Vårdhemmet erbjuder boendeservice med heldygnsomsorg för äldre. Västra Nylands välfärdsområdes enhet för bekämpning av smittsamma sjukdomar har kartlagt de personer som exponerats och informerat dem och deras närstående om exponeringen och fortsatta åtgärder. Antalet exponerade uppskattas till 99. För tillfället finns ingen smittorisk, och boende och besök kan fortsätta som vanligt.
Mikaela Westergård valdes till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde25.8.2025 17:11:04 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen valde vid sitt sammanträde den 25 augusti 2025 pol.mag. Mikaela Westergård till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi valittiin Mikaela Westergård25.8.2025 17:05:44 EEST | Tiedote
Aluehallitus valitsi 25.8.2025 kokouksessaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi VTM Mikaela Westergårdin.
Känner du igen tecknen på narkotikaförgiftning? Ring efter hjälp i tid25.8.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
I Finland ökar antalet narkotikarelaterade dödsfall till följd av olyckshändelse. Missbruk påverkar familjer, närstående och gemenskaper, det vill säga oss alla, på ett eller annat sätt. Den 31 augusti 2025 är den internationella dagen för att öka medvetenheten om överdoser (IOAD). Enligt temat för dagen vill vi lyfta fram att gemenskapen sträcker sig längre än vår närmaste krets. Det är vår medborgerliga plikt att alltid tillkalla hjälp till en människa som behöver det, oberoende av personens berusningstillstånd.
Tunnistatko huumemyrkytyksen merkit? Soita apua ajoissa25.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa tapaturmaiset huumemyrkytyskuolemat ovat kasvussa. Huumausaineiden käyttö koskettaa perheitä, läheisiä ja yhteisöjä eli meitä kaikkia tavalla tai toisella. Kansainvälinen yliannostuskuolemien ehkäisyn teemapäivä on 31.8.2025. Yliannostuskuolemien ehkäisypäivän teeman mukaisesti haluamme tuoda esille, että yhteisöt yltävät lähipiiriämme kauemmaksi. Kansalaisvelvollisuutemme on aina hälyttää apua sitä tarvitsevalle ihmiselle, riippumatta henkilön päihtymystilasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme