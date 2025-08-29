Hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi

— Teemme altistuneille keuhkojen röntgentutkimuksen aktiivisen tuberkuloosin kartoittamiseksi. Onneksemme tuberkuloosi ei ole kuitenkaan kovin ärhäkkä tarttumaan ja hoivakodin henkilökunta tarkkailee mahdollisten oireiden ilmaantumista. Hoivakodissa on turvallista työskennellä ja asua, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen infektioiden torjunnan ylilääkäri Tinja Lääveri.

Tuberkuloosi voidaan parantaa lääkehoidolla. Tuberkuloosin lääkkeet ja tautiin liittyvät tutkimukset ovat Suomessa ilmaisia. Hoivakodin henkilökunta järjestää tarvittaessa tarpeelliset jatkotutkimukset.

Tuberkuloosi

Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Vain kolmasosa tuberkuloosille altistuneista saa tartunnan. Valtaosalle tartunnan saaneista ei koskaan kehity aktiivista tuberkuloositautia, vaan bakteeri jää lepotilaan, piileväksi infektioksi. Se ei aiheuta oireita eikä henkilö voi tartuttaa tuberkuloosia eteenpäin.

Tuberkuloosi tarttuu pisaroiden ja aerosolien välityksellä henkilön yskiessä, aivastaessa ja puhuessa. Tauti ei tartu käsien tai pintojen välityksellä.

Suurin tartunnan riski on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Satunnaisissa kontakteissa tartuntavaara on hyvin pieni.

Yleisimmät keuhkotuberkuloosin oireet:

yli kolme viikkoa jatkuva yskä

keuhkoista nouseva lima tai veriyskökset, mahdollisesti myös rintakipu tai hengenahdistus

muita oireita, joita voi esiintyä keuhkotuberkuloosin lisäksi muissakin tuberkuloosin muodoissa, ovat kuume, yöhikoilu, tahaton laihtuminen, yleistilan heikentyminen, ruokahaluttomuus, väsymys ja heikotus sekä imusolmukkeiden suurentuminen esimerkiksi kaulalla, kainalossa tai nivusalueella.

Lisätietoa tuberkuloosista: http://www.tuberkuloosi.fi