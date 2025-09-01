Farmari Kalajoella kesällä 2026 - paikkamyynti avautui
Farmari-maatalousnäyttely on kesällä 2026 Kalajoella. Tapahtuman paikkamyynti on avautunut. Seuraava Farmari on herättänyt jo ennen myynnin alkamista suurta kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Kalajoella tehdään parannustöitä näyttelykentälle, että ison kokoluokan tapahtumalla on hyvät puitteet toteutua.
Farmari maatalousnäyttely järjestetään joka toinen vuosi ympäri Suomea. Kesän 2026 tapahtumapaikkakuntana on Kalajoki. Tapahtuman paikkamyynti on nyt avautunut.
"Kalajoen Farmari on herättänyt näytteilleasettajissa suurta kiinnostusta jo ennen myynnin alkua", kertoo Farmari maatalousnäyttelyn näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo, joka kertoo Farmarilla olevan suuri aluetaloudellinen merkitys, koska näytteille asettajat ja näyttelyvieraat käyttävät paljon alueellisia palveluita. Seinäjoen Farmari 2024 aluetaloudellinen vaikutus oli yli 12 miljoonaa euroa.
"Kalajoki on keskellä hyvin vahvaa maatalousaluetta. Erityisesti nautakarjatalous ja perunantuotanto on alueella erittäin voimakasta. Farmaria ei ole koskaan aiemmin järjestetty paikkakunnalla, joten ymmärrän miksi alueen toimijat ovat hyvin innoissaan tapahtumasta", kertoo Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.
Kalajoella tapahtuma-alueena on Hiekkasärkkiä vastapäätä oleva Hiekkasärkkä Areenan ympäristö. Kalajoen kaupunki on laajentamassa alueen kenttiä, jotta alueelle pystytään toteuttamaan Farmarin vaatimat alueet isoille kone-, eläin- ja ihmismassoille.
Farmari maatalousnäyttely on Kalajoella 25. - 27.6.2026. Tapahtuma on ProAgria Tapahtumat Oy:n järjestämä.
Yhteyshenkilöt
Henri HonkalaNäyttelytoiminnan johtajaPuh:040 827 7100henri.honkala@proagria.fi
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
