Farmari Kalajoella kesällä 2026 - paikkamyynti avautui

Farmari maatalousnäyttely järjestetään joka toinen vuosi ympäri Suomea. Kesän 2026 tapahtumapaikkakuntana on Kalajoki. Tapahtuman paikkamyynti on nyt avautunut.

"Kalajoen Farmari on herättänyt näytteilleasettajissa suurta kiinnostusta jo ennen myynnin alkua", kertoo Farmari maatalousnäyttelyn näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo, joka kertoo Farmarilla olevan suuri aluetaloudellinen merkitys, koska näytteille asettajat ja näyttelyvieraat käyttävät paljon alueellisia palveluita. Seinäjoen Farmari 2024 aluetaloudellinen vaikutus oli yli 12 miljoonaa euroa.

"Kalajoki on keskellä hyvin vahvaa maatalousaluetta. Erityisesti nautakarjatalous ja perunantuotanto on alueella erittäin voimakasta. Farmaria ei ole koskaan aiemmin järjestetty paikkakunnalla, joten ymmärrän miksi alueen toimijat ovat hyvin innoissaan tapahtumasta", kertoo Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.

Kalajoella tapahtuma-alueena on Hiekkasärkkiä vastapäätä oleva Hiekkasärkkä Areenan ympäristö. Kalajoen kaupunki on laajentamassa alueen kenttiä, jotta alueelle pystytään toteuttamaan Farmarin vaatimat alueet isoille kone-, eläin- ja ihmismassoille.

Farmari maatalousnäyttely on Kalajoella 25. - 27.6.2026. Tapahtuma on ProAgria Tapahtumat Oy:n järjestämä.