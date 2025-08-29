En person som har vistats på ett vårdhem har konstaterats ha tuberkulos

— Vi kommer att röntgenundersöka lungorna hos de exponerade för att utesluta aktiv tuberkulos. Lyckligtvis smittar tuberkulos inte särskilt lätt, och vårdhemmets personal följer upp eventuella symtom. Det är tryggt att arbeta och bo på vårdhemmet, säger Tinja Lääveri, överläkare vid enheten för bekämpning av smittsamma sjukdomar vid Västra Nylands välfärdsområde.

Tuberkulos kan botas med läkemedel. Undersökningar och läkemedel som hör till vården är avgiftsfria i Finland. Vårdhemmets personal ordnar vid behov de nödvändiga fortsatta undersökningarna.

Om tuberkulos

Tuberkulos smittar inte lätt. Endast omkring en tredjedel av dem som exponeras smittas. Hos de flesta utvecklas aldrig aktiv sjukdom och bakterien förblir vilande (latent infektion) utan symtom och smittsamhet.

Tuberkulos sprids via droppar och aerosoler då den insjuknade hostar, nyser eller talar. Sjukdomen sprids inte via händer eller ytor.

Störst smittrisk finns bland personer som bor i samma hushåll. Vid sporadiska kontakter är smittorisken mycket liten.





Vanligaste symtomen på lungtuberkulos:

hosta som pågår i mer än tre veckor

upphostningar av slem eller blod samt eventuellt bröstsmärta eller andnöd

andra möjliga symtom (även vid andra former av tuberkulos): feber, nattsvettning, viktminskning, försämrat allmäntillstånd, aptitlöshet, trötthet och svaghet samt svullna lymfkörtlar, till exempel på halsen, i armhålorna eller ljumskarna.

Mer information om tuberkulos: http://www.tuberkuloosi.fi/se/