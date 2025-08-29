Presidentti Stubb vierailee Kokkolassa perjantaina 5.9.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Kokkolassa perjantaina 5. syyskuuta 2025.
Presidentti Stubb osallistuu Hopeakiven sataman eli Kokkolan konttisataman vihkiäisiin. Tilaisuus on osa Kokkolan sataman 200-vuotisjuhlavuotta.
Vihkiäisten jälkeen presidentti Stubb vierailee Piispanmäen koulussa ja päiväkodissa, jossa hän tapaa oppilaita sekä koulun henkilökuntaa.
Ohjelma jatkuu Kauppatorilla, jossa järjestetään avoin yleisötilaisuus klo 12.20. Presidenttiä haastattelevat Lilja Vitikka ja Eevert Kukkola Kokkolan nuorisovaltuustosta. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus tavata presidentti haastattelun jälkeen. Tilaisuus kestää noin tunnin.
Yhteyshenkilöt
Päivi KorpisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:044 780 9095paivi.korpisalo@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
President Stubb besöker Karleby fredagen den 5 september29.8.2025 16:07:42 EEST | Pressinbjudan
Republikens president Alexander Stubb besöker Karleby fredagen den 5 september 2025. President Stubb deltar i invigningen av Silverstenshamnen, dvs. containerhamnen i Karleby. Evenemanget är en del av Karleby hamns 200-årsjubileum. Efter invigningen besöker president Stubb Biskopsbackens skola och daghem, där han får träffa elever och skolans personal. Programmet fortsätter på Salutorget, där ett öppet publikevenemang ordnas kl. 12.20. Presidenten intervjuas av Lilja Vitikka och Eevert Kukkola från Karleby ungdomsfullmäktige. Stadens invånare har möjlighet att träffa presidenten efter intervjun. Evenemanget räcker cirka en timme. ******** Medierna får tillfälle att ta fotografier under invigningen av Silverstenshamnen 5.9 kl. 10–10.45. Vi ber mediernas representanter att anmäla sig till fotograferingen senast ons. 3.9 kl. 12 via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/6EF0BB91B8987B65
Östersjödagens nyhet: Karleby deltar i Östersjöutmaningen med en ny förbindelse28.8.2025 10:38:30 EEST | Pressmeddelande
Karleby stad har beslutat uppdatera sin förpliktelse i Östersjöutmaningen. Östersjöutmaningen är ursprungligen ett initiativ som Helsingfors och Åbo städer startade år 2007. Den utmanar städerna att delta med konkreta åtgärder till skydd för Östersjön och i syfte att förbättra Östersjöns tillstånd.
Itämeripäivän uutinen: Kokkola mukana Itämerihaasteessa uudella sitoumuksella28.8.2025 10:38:30 EEST | Tiedote
Kokkolan kaupunki on päättänyt päivittää Itämerihaasteen sitoumuksensa. Itämerihaaste on alun perin Helsingin ja Turun vuonna 2007 käynnistämä aloite, jossa haastetaan kaupunkeja osallistumaan konkreettisilla toimenpiteillä Itämeren suojeluun ja Itämeren tilan parantamiseen.
Skolmaten väcker debatt – Karleby stad reagerar på responsen19.8.2025 13:45:05 EEST | Pressmeddelande
Under de senaste dagarna har det pågått en livlig debatt i lokalmedier och i sociala medier om skolmaten i Karleby. Karleby har också fått mycket respons via stadens responstjänst. Responsen har behandlats när den kommit in.
Kouluruoka puhuttaa – Kokkolan kaupunki reagoi palautteeseen19.8.2025 13:45:05 EEST | Tiedote
Viime päivinä Kokkolan kouluruoasta on käyty vilkasta keskustelua paikallisessa mediassa ja sosiaalisen median kanavilla. Kokkola on saanut paljon palautetta myös kaupungin oman palautepalvelun kautta. Palautteita on käyty läpi tuoreeltaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme