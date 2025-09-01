Mitä vaaditaan, että lähtisit itärajan taakse salaa, yksin ja jalkapatikassa? Toiminnalla ladattu ex-ammattisotilaan jännärisarja jatkuu!
Seppo Mustaluodon kirjasarjan päähenkilö Janne Norrman on entinen erikoisjoukko-operaattori – tuttua toimintaa myös kirjailija Mustaluodolle. Uutuusteos tempaa lukijan mukaansa hengästyttävän suoraviivaiseen toimintatrilleriin.
Janne Norrmanin ystävä Tuomo erikoisjoukkojen ajalta on pahassa jamassa: työt ja perhe on juotu, vanha kunto mennyttä, ja hän on lainannut rahaa vääriltä tyypeiltä. Tuomo pyytää Jannea avukseen: sukulaismies on kirjoittanut itärajan taakse jatkosodan aikaan jääneestä kulta-aarteesta. Auttaisiko Janne hakemaan sen?
Kun Tuomo joutuu yliajon kohteeksi ja ajaja pakenee paikalta, Jannella on ratkaisunpaikat: Mihin yksi mies pystyy? Miten pitkälle kaveria on autettava?
Seppo Mustaluoto on tehnyt pitkän uran ammattisotilaana ja lainvalvontaviranomaisena Suomessa ja kansainvälisissä tehtävissä. Mustaluoto tunnetaan jännäreistään sekä tietokirjoistaan Kontakti! ja Erikoisjoukoista Afrikkaan.
Kultaa rajan takana on tiivistunnelmaisen Janne Norrman –sarjan viides osa.
Kultaa rajan takaa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Markus Niemen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.9.
