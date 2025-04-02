Päijäthämeeläiset eläinlääkäriasemat aloittavat yhteistyön lauantaiaukiolojen mahdollistamiseksi

Eläinlääkäriasema Pups ‘n Pets laajentaa palveluitaan Helsingissä 18.2.2025 09:24:29 EET | Tiedote

Vuonna 2021 perustettu Eläinlääkäriasema Pups ‘n Pets laajentaa palveluitaan 2025 kantakaupungissa. 20.1.2025 avautui toimipiste Kalasatamaan ja Jätkäsaaressa toiminta laajenee uusien toimitilojen myötä maaliskuussa 2025. Pups ‘n Pets tarjoaa laadukasta peruspraktiikkaa sekä erityisosaamista lisääntymistieteissä, iho- ja korvasairauksissa sekä ortopediassa ja hammastoimenpiteissä.