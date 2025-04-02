Vireä Group Oy

Päijäthämeeläiset eläinlääkäriasemat aloittavat yhteistyön lauantaiaukiolojen mahdollistamiseksi

30.8.2025 09:15:00 EEST | Vireä Group Oy | Tiedote

Heinolalainen Tuulivet ja lahtelainen KasarmiVet aloittavat syyskuussa yhteistyön, jonka myötä eläinlääkäripalveluiden saatavuus paranee viikonloppuisin. Klinikoista aina toinen tulee olemaan lauantaisin auki (poikkeuksena pyhäpäivät), jotta alueen lemmikit saavat tarvitsemaansa hoitoa entistä varmemmin. 

Yhteistyö alkaa 20.9. lauantaina Heinolan Eläinlääkäriasema Tuulivetin aukiololla. Aukiolovuorot julkaistaan kuukausittain ennen kuun vaihdetta molempien klinikoiden sosiaalisen median kanavissa. Klinikat haluavat varmistaa riittävän ajan kiirepotilaiden tarpeisiin, joten lauantain ajat eivät ole varattavissa ajanvarausjärjestelmistä etukäteen.

Puhelinpalvelu on auki lauantaisin klo 08.00–15.00.

”Tämä yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja varmistamaan hoidon saatavuuden myös viikonloppuisin,” toteaa Tuomo Tuuli, Tuulivetin eläinlääkäri ja toimitusjohtaja.

Yhteistyömalli on esimerkki siitä, kuinka eläinlääkäriasemat voivat vastata kasvavaan palvelutarpeeseen. Kun klinikat toimivat kumppaneina, lemmikinomistajat hyötyvät laajemmista aukioloajoista ja voivat viettää viikonloput rauhallisin mielin, kun hoitoa on saatavilla.

Heinolassa toimiva Tuulivet on tullut tunnetuksi monipuolisista eläinlääkäripalveluistaan. Klinikka tarjoaa palveluita rokotuksista aina vaativiin leikkauksiin asti. Vuodesta 2021 lähtien Lahden Hennalan kasarmialueella toiminut Kasarmivet tarjoaa asiantuntevaa hoitoa kaikenkarvaisille lemmikkieläimille.

