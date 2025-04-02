Päijäthämeeläiset eläinlääkäriasemat aloittavat yhteistyön lauantaiaukiolojen mahdollistamiseksi
Heinolalainen Tuulivet ja lahtelainen KasarmiVet aloittavat syyskuussa yhteistyön, jonka myötä eläinlääkäripalveluiden saatavuus paranee viikonloppuisin. Klinikoista aina toinen tulee olemaan lauantaisin auki (poikkeuksena pyhäpäivät), jotta alueen lemmikit saavat tarvitsemaansa hoitoa entistä varmemmin.
Yhteistyö alkaa 20.9. lauantaina Heinolan Eläinlääkäriasema Tuulivetin aukiololla. Aukiolovuorot julkaistaan kuukausittain ennen kuun vaihdetta molempien klinikoiden sosiaalisen median kanavissa. Klinikat haluavat varmistaa riittävän ajan kiirepotilaiden tarpeisiin, joten lauantain ajat eivät ole varattavissa ajanvarausjärjestelmistä etukäteen.
Puhelinpalvelu on auki lauantaisin klo 08.00–15.00.
”Tämä yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja varmistamaan hoidon saatavuuden myös viikonloppuisin,” toteaa Tuomo Tuuli, Tuulivetin eläinlääkäri ja toimitusjohtaja.
Yhteistyömalli on esimerkki siitä, kuinka eläinlääkäriasemat voivat vastata kasvavaan palvelutarpeeseen. Kun klinikat toimivat kumppaneina, lemmikinomistajat hyötyvät laajemmista aukioloajoista ja voivat viettää viikonloput rauhallisin mielin, kun hoitoa on saatavilla.
Heinolassa toimiva Tuulivet on tullut tunnetuksi monipuolisista eläinlääkäripalveluistaan. Klinikka tarjoaa palveluita rokotuksista aina vaativiin leikkauksiin asti. Vuodesta 2021 lähtien Lahden Hennalan kasarmialueella toiminut Kasarmivet tarjoaa asiantuntevaa hoitoa kaikenkarvaisille lemmikkieläimille.
Vireä Group on monipuolisten eläinklinikoiden muodostama yhteisö. Edistämme klinikkalähtöistä ja vastuullista kasvua. Toimintamallimme perustuu Vireä Groupin tuella tehtyyn paikalliseen päätöksentekoon. Arvomaailmassamme korostuvat ennen kaikkea vastuullisuus, tiimityöskentely sekä jatkuva kehitys.
Hyvinkään Hevossairaalassa on tehty ensimmäistä kertaa Suomessa rytmihäiriön (eteisvärinä) sähköinen kääntäminen normaaliin rytmiin. Hyvinkään Hevossairaala on vuonna 2005 perustettu, laadukasta peruseläinlääkintää sekä laajaa erikoisosaamista tarjoava hevossairaala. Tästä lähtien myös sydämen rytmihäiriön kääntäminen sähköisesti normaaliin rytmiin on mahdollista Suomessa.
Vuonna 2021 perustettu Eläinlääkäriasema Pups 'n Pets laajentaa palveluitaan 2025 kantakaupungissa. 20.1.2025 avautui toimipiste Kalasatamaan ja Jätkäsaaressa toiminta laajenee uusien toimitilojen myötä maaliskuussa 2025. Pups 'n Pets tarjoaa laadukasta peruspraktiikkaa sekä erityisosaamista lisääntymistieteissä, iho- ja korvasairauksissa sekä ortopediassa ja hammastoimenpiteissä.
Jyväskylän Palokassa avautui 3.2.2025 uusi eläinklinikka Kirrin Sointu, jonka vastuueläinlääkärinä toimii kokenut, ortopediaan perehtynyt eläinlääkäri Sointu Jalkanen. Klinikka tarjoaa edistyksellistä teknologiaa, kuten Keski-Suomen alueen eläinklinikoiden ensimmäisen kartiokeilalaitteiston (CBCT).
Eläinlääkäriasema Oulun Eläinklinikka laajentaa palveluitaan pidemmillä päivystysajoilla ja uudella tietokonetomografialaitteistolla (CBCT). Uudet palvelut mahdollistavat nopeamman ja tarkemman diagnosoinnin sekä korkealaatuisen hoidon kaikissa tilanteissa, tarjoten huippuluokan leikkaus- ja kuvantamisratkaisuja kaikkina viikonpäivinä.
Avajaisissa kilparatsastaja ja somevaikuttaja Arvi Martikainen "Korumies Arvi", Suomen kenttäratsastusjoukkueen eläinlääkärinä Pariisin Olympialaisissa toiminut Tanja Pehkonen, sekä Ravilegenda Tapio Perttunen. Tilaisuuden juontaa raveistakin tuttu tapahtumajuontaja Nelly-Janiika Korpikoski. Paikkana Mikkelin Raviradan ravintola-katsomo. Tilaisuus alkaa klo 17.00.
