Kansanedustaja Jenni Pitko esittää hakkuukieltoa lintujen pesimäaikaan: “Jätetään metsien linnut rauhaan”
Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Kansanedustaja ja vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko haluaa juhlapäivänä kiinnittää huomiota suomalaisen metsän lajien turvaamiseen.
– Tapamme käsitellä metsiä aiheuttaa merkittävää vahinkoa metsien lajistolle, joka vuosi. Yksi selkeä parannusaskel olisi kieltää lailla hakkuut lintujen pesimäaikaan. Monille suomalaisille on yllätys, että metsää saa kaataa pesistä välittämättä. Todellisuus on kuitenkin, että pesimäaikaiset hakkuut ovat viime aikoina lisääntyneet ja sen myötä joka vuosi tuhoutuu lukematon määrä pesiä. Jätetään metsiemme linnut rauhaan, lajeista moni on vaikeuksissa, Pitko nostaa esiin.
Pitko nostaa esiin myös laajemmin metsien käsittelyn tapojen haitat luonnolle. Vallitsevat metsätalouden käytännöt ovat ajaneet metsäluonnon ahtaalle.
– Vallitseva tapa metsienhoidossa on avohakkuu. Tilanteen pitää muuttua. Jatkuvaa kasvatusta tulee lisätä, sillä avohakkuun pirstoma maisema on myrkkyä monien Suomen luonnon lajien selviämiselle. Valitettavasti silti avohakkuu on aivan liian usein ainoa vaihtoehto, jota metsänomistajalle tarjotaan, vaikka moni suomalainen metsänomistaja haluaisi tehdä osansa monimuotoisuuden ja lajien ja metsän monikäyttöisyyden eteen, Pitko huomauttaa.
– Samoin erittäin ongelmallista on se, että koko metsätalouden tukijärjestelmä ohjaa järjestelmään, jossa avohakkuu on keskiössä eikä luonnon hyvinvointi saati ilmastopäästöt paljon paina. Valtion tuki, ohjeet ja sääntely on saatava paremmin tukemaan metsien luonnon hyvinvointia ja hillensidontaa puuntuotannon ohella, Pitko jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta vaatii pääministeriltä toimia, jotta perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu30.8.2025 10:51:44 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan ei voi olla niin, että perussuomalaiset saavat jatkaa umpirasistista retoriikkaansa päivien ajan ilman, että pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin.
Eduskuntatalon portailla luetaan ihmisoikeusjulistusta – vihreiden organisoima kannanotto hallituksen hyväksymään rasismiin28.8.2025 12:50:17 EEST | Tiedote
Joukko ihmisiä kokoontuu tänään 28.8. klo 18 eduskuntatalon portaille lukemaan YK:n ihmisoikeusjulistusta vastauksena perussuomalaisten kansanedustajien rasistisiin puheisiin maahanmuuttajista ja väestönvaihdosta. Kyseessä on vihreiden poliitikkojen ja puolueaktiivien mobilisoima kannanotto, jossa vaaditaan hallitusta toimimaan rasismia vastaan. Tilaisuus on kaikille avoin puoluetaustasta riippumatta.
Sofia Virta: Pääministeriltä vaaditaan nyt todella tiukkaa kurinpitoa, jotta perussuomalaiset eivät tanssi pöydillä ja tämä farssi päättyy28.8.2025 12:08:27 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Orpoa laittamaan hallituskumppaninsa perussuomalaiset kuriin. Virran mukaan nyt nähtävä kehityssuunta on vaarallinen ja tuttu maailmalta, eikä sille pidä antaa tilaa Suomessa.
Vihreiden Hyrkkö pääministerin tuoreista velkajarrupuheista: "Hävytöntä ja epä-älyllistä"26.8.2025 15:12:10 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii pääministeri Petteri Orpon suhtautumista velkajarrusta käytävään keskusteluun.
Vihreiden Harjanne jyrähtää velkajarrusta: “Lääkkeenä satavarmasti tautia pahempi”25.8.2025 13:31:43 EEST | Tiedote
Hallitus kaavailee Suomeen velkajarrua, jossa valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen saisi lopulta olla enintään 40 prosenttia. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan se vaarantaisi talouden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edellytykset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme