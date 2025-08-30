Kansanedustaja Jenni Pitko esittää hakkuukieltoa lintujen pesimäaikaan: “Jätetään metsien linnut rauhaan”

– Tapamme käsitellä metsiä aiheuttaa merkittävää vahinkoa metsien lajistolle, joka vuosi. Yksi selkeä parannusaskel olisi kieltää lailla hakkuut lintujen pesimäaikaan. Monille suomalaisille on yllätys, että metsää saa kaataa pesistä välittämättä. Todellisuus on kuitenkin, että pesimäaikaiset hakkuut ovat viime aikoina lisääntyneet ja sen myötä joka vuosi tuhoutuu lukematon määrä pesiä. Jätetään metsiemme linnut rauhaan, lajeista moni on vaikeuksissa, Pitko nostaa esiin.

Pitko nostaa esiin myös laajemmin metsien käsittelyn tapojen haitat luonnolle. Vallitsevat metsätalouden käytännöt ovat ajaneet metsäluonnon ahtaalle.

– Vallitseva tapa metsienhoidossa on avohakkuu. Tilanteen pitää muuttua. Jatkuvaa kasvatusta tulee lisätä, sillä avohakkuun pirstoma maisema on myrkkyä monien Suomen luonnon lajien selviämiselle. Valitettavasti silti avohakkuu on aivan liian usein ainoa vaihtoehto, jota metsänomistajalle tarjotaan, vaikka moni suomalainen metsänomistaja haluaisi tehdä osansa monimuotoisuuden ja lajien ja metsän monikäyttöisyyden eteen, Pitko huomauttaa.

– Samoin erittäin ongelmallista on se, että koko metsätalouden tukijärjestelmä ohjaa järjestelmään, jossa avohakkuu on keskiössä eikä luonnon hyvinvointi saati ilmastopäästöt paljon paina. Valtion tuki, ohjeet ja sääntely on saatava paremmin tukemaan metsien luonnon hyvinvointia ja hillensidontaa puuntuotannon ohella, Pitko jatkaa.