Eurojackpotin potti kohoaa noin 61 miljoonaan euroon - Jokerista miljoonan euron voitto jakoon

Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi on 3, 5, 19, 23 ja 48. Tähtinumerot 1 ja 5.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina Eurojackpotin potti kohoaa jo noin 61 miljoonaan euroon.



5+1 -oikein rivejä oli pelattu viisi kappaletta. Riveillä voitti 446 886 euroa. Voitoista neljä osui Saksaan ja yksi Espanjaan.



Suomesta löytyi yksi 5+0 -voitto. Nettipelaaja Kuusamosta voitti 126 011 euroa. Muista illan 5+0 -voitoista kolme osui Saksaan, kaksi Puolaan, kaksi Ruotsiin, yksi Espanjaan ja yksi Hollantiin.



Perjantai-illan Jokerista meni jakoon miljoonan euron voitto. Oikea rivi 7 8 8 5 6 4 3 löytyi kahden osuuden porukkapelistä, jonka osakkaat ovat molemmat nettipelaajia Pattijoelta. Porukka pääsee jakamaan tasan miljoonan euron voiton kahteen osaan.



Perjantain Millin voittorivi on 5, 25, 26, 32, 34 ja 40. Lisänumero 7. Täysosumia ei löytynyt.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Delhi 100. Lomatonneja meni jakoon seitsemän kappaletta.