Pohjoismaiden vanhin flamencofestivaali järjestetään poikkeuksellisesti syyskuussa – tapahtuma tuo lavalle harvinaisen naiskokoonpanon

18.–21.9.2025 järjestetään jo 29. kerran Tampereen Flamencoviikko, tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta syyskuussa. ”Haluamme vielä hieman pidentää kesää tuomalla alkusyksyn pimeyteen flamencon makuja, värejä ja valoa”, festivaalijohtaja Disa Kamula kertoo. ”Siirsimme festivaalin ajankohtaa myös siksi, että olimme monena vuonna järjestäneet pääkonsertit Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella. Nyt kun Pakkahuone meni remonttiin, uuden sopivan tilan etsimiseen meni aikaa. Lopulta löysimme tiemme Rientolaan ja yhteistyöhön Tampereen konservatorion kanssa.”

Pääesiintyjänä nähtävä Tres de Corazones tuo perjantaina 19.9. pidettävässä konsertissa esiin flamencon kolme sykkivää sydäntä – laulun, tanssin ja kitaran. ”Perinteisesti varsinkin kitarointi on flamencossa melko miesvoittoinen osa-alue”, Kamula toteaa.



Suomalais-ruotsalais-espanjalainen flamenco-kokoonpano Tres de Corazones koostuu kolmesta naisesiintyjästä:

Afra Rubino – ruotsalainen kitaristi ja säveltäjä, jonka musiikki kulkee klassisen flamencon, latinalaisamerikkalaisten rytmien, kansanlaulujen ja uusien sävellysten välillä. Hän on opiskellut espanjalaisten mestareiden johdolla Andalusiassa, konsertoi ympäri maailmaa ja asuu nykyään Göteborgissa.

Irene Pelayo Lind – espanjalainen laulaja, jonka juuret ovat Madridissa. Hänen musiikillinen tiensä alkoi zarzuelasta ja kulki flamencoon kulttuurien kohtaamisten, kielten ja näyttämöiden kautta.





Näitä naisesiintyjiä yhdistää musiikki, rytmi ja tarinankerronta. ”He kutsuvat yleisönsä astumaan kanssaan värikkääseen musiikilliseen maisemaan”, Kamula luonnehtii.

Kamulan mukaan festivaalin teemana on tänä vuonna flamencon maku. ”Flamencossa avautuu maailma, jossa on lämpöä ja läsnäoloa. Kuten ruoka on parhaimmillaan jaettuna, niin on flamencokin. Pöytä, muutama tuoli, ateria ja kitara – mitä muuta ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen?”

Nelipäiväisen festivaalin ohjelmisto koostuu konsertista, laulu-, tanssi ja kitaratyöpajoista sekä maksuttomista tapahtumista.