Pohjoismaiden vanhin flamencofestivaali järjestetään poikkeuksellisesti syyskuussa – tapahtuma tuo lavalle harvinaisen naiskokoonpanon
Tampereen Flamencoviikko tuo tänä vuonna uniikin suomalais-ruotsalais-espanjalaisen naiskokoonpanon festivaalin pääesiintyjäksi. Perinteisesti maskuliinisena pidetty flamencokitarointi kokee nyt uudenlaisen muodon, kun täysin naisista koostuva Tres de Corazones valloittaa festivaalin laulaen, tanssien ja kitaraa soittaen. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna uutena ajankohtana, kesäkuun sijaan syyskuussa.
18.–21.9.2025 järjestetään jo 29. kerran Tampereen Flamencoviikko, tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta syyskuussa. ”Haluamme vielä hieman pidentää kesää tuomalla alkusyksyn pimeyteen flamencon makuja, värejä ja valoa”, festivaalijohtaja Disa Kamula kertoo. ”Siirsimme festivaalin ajankohtaa myös siksi, että olimme monena vuonna järjestäneet pääkonsertit Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella. Nyt kun Pakkahuone meni remonttiin, uuden sopivan tilan etsimiseen meni aikaa. Lopulta löysimme tiemme Rientolaan ja yhteistyöhön Tampereen konservatorion kanssa.”
Pääesiintyjänä nähtävä Tres de Corazones tuo perjantaina 19.9. pidettävässä konsertissa esiin flamencon kolme sykkivää sydäntä – laulun, tanssin ja kitaran. ”Perinteisesti varsinkin kitarointi on flamencossa melko miesvoittoinen osa-alue”, Kamula toteaa.
Suomalais-ruotsalais-espanjalainen flamenco-kokoonpano Tres de Corazones koostuu kolmesta naisesiintyjästä:
- Pia del Norte Pohjakallio – suomalainen tanssija ja koreografi, joka yhdistelee syvästi flamencoperinteitä ja ennakkoluulotonta ilmaisua. Hänen taiteellinen rohkeutensa on tehnyt hänestä yhden Pohjois-Euroopan arvostetuimmista flamencotaiteilijoista.
- Afra Rubino – ruotsalainen kitaristi ja säveltäjä, jonka musiikki kulkee klassisen flamencon, latinalaisamerikkalaisten rytmien, kansanlaulujen ja uusien sävellysten välillä. Hän on opiskellut espanjalaisten mestareiden johdolla Andalusiassa, konsertoi ympäri maailmaa ja asuu nykyään Göteborgissa.
- Irene Pelayo Lind – espanjalainen laulaja, jonka juuret ovat Madridissa. Hänen musiikillinen tiensä alkoi zarzuelasta ja kulki flamencoon kulttuurien kohtaamisten, kielten ja näyttämöiden kautta.
Näitä naisesiintyjiä yhdistää musiikki, rytmi ja tarinankerronta. ”He kutsuvat yleisönsä astumaan kanssaan värikkääseen musiikilliseen maisemaan”, Kamula luonnehtii.
Kamulan mukaan festivaalin teemana on tänä vuonna flamencon maku. ”Flamencossa avautuu maailma, jossa on lämpöä ja läsnäoloa. Kuten ruoka on parhaimmillaan jaettuna, niin on flamencokin. Pöytä, muutama tuoli, ateria ja kitara – mitä muuta ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen?”
Nelipäiväisen festivaalin ohjelmisto koostuu konsertista, laulu-, tanssi ja kitaratyöpajoista sekä maksuttomista tapahtumista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jutta Vetter / Bubblypink Music
press@bubblypink.fi
050 54 66000
Linkit
Bubblypink Music tarjoaa musiikkialan toimijoille kokonaisvaltaista artisti-, julkaisu- ja tapahtumapromootiota
Bubblypink Music
Keskustori 1 A
33100 TAMPERE
https://bubblypink.fi
Bubblypink Music on vahvaan viestintäosaamiseen nojaava moderni ja kokonaisvaltainen musiikkialan viestintätoimisto.
Yhtiön perustaja Jutta Vetter on pitkän linjan viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut musiikkiteollisuuteen. Hänellä on johtamansa kansainvälisen Vetter Communications Oy -viestintätoimiston myötä vankka ymmärrys yritysmaailmasta, ja vuosien työkokemus muun muassa levy-yhtiöstä ja ohjelmatoimistosta.
Bubblypinkin ydin perustuu alan liiketoimintamallien tuntemukseen, raudanlujaan kokemukseen viestintä- ja mediatiedotustehtävistä, rohkeaan ideointiin sekä brändäysosaamiseen. Yhtiö hoitaa niin pienet kuin suuret kokonaisuudet – yksittäisen single-julkaisun promosta aina isoon festivaalitiedotukseen.
Yhteys: press@bubblypink.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bubblypink Music
20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin esiintyy Helsingissä 14.9.20253.9.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Yhdysvaltalainen muusikko Kirk Franklin kuuluu maailman menestyneisimpiin gospel-artisteihin ja on viimeksi esiintynyt Suomessa lähes 30 vuotta sitten. Nyt Kirk Franklin konsertoi jälleen Suomessa, Helsingin Kulttuuritalolla sunnuntaina 14. syyskuuta 2025. Franklin on palkittu urallaan 20 Grammy-palkinnolla – enemmän kuin esimerkiksi Taylor Swift (14 Grammya), Lady Gaga (13 Grammya) tai Eminem (15 Grammya).
Suomen suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival valloitti Nokia Arenan23.8.2025 09:20:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin kristillisen pop-rockin musiikkifestivaali järjestettiin toisena peräkkäisenä vuonna Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 22. elokuuta 2025. Tämän vuoden festivaali koostui viidestä konserttikokonaisuudesta ja yli 20 artistin esiintymisestä, ja tarjosi siten laajan katsauksen kotimaisen gospelmusiikin kärkinimiin. Tapahtuma huipentui kls.-yhtyeen paluukeikkaan.
Jo ennakkoon loppuunmyyty Blockfest keräsi kokoon 80 000 kävijää Tampereelle17.8.2025 08:45:00 EEST | Tiedote
Jo ennakkoon loppuunmyyty Blockfest järjestettiin Tampereen Ratinan stadionilla ja Ratinanniemen tapahtumapuistossa 15.–16.8.2025. Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali keräsi viikonlopun aikana paikalle yhteensä 80 000 kävijää, festivaalin viralliset jatkot mukaan lukien.
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Glow Festival möi Nokia Arenan loppuun – nyt festivaali järjestetään uudestaan5.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Maamme suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival toi viime vuonna yli 9000 kävijää Tampereen loppuunmyydylle Nokia Arenalle. Nyt festivaali järjestetään jälleen samassa paikassa 22.8.2025. Tämän vuoden pääesiintyjänä toimii kls., jonka musiikkia on striimattu Spotifyssa yli 10 miljoonaa kertaa. Yhtye lopetti 20-vuotisen uransa jäähyväiskiertueellaan loppuunmyydyillä Tavastialla ja Tampereen Pakkahuoneella alkuvuonna 2024. Nyt kokoonpano tekee vielä yhden erikoiskeikan Glow Festivalilla.
20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin saapuu Suomeen6.3.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Yhdysvaltalainen gospel-muusikko, 20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin esiintyy Suomessa sunnuntaina 14. syyskuuta 2025. Hän nousee silloin Helsingin Kulttuuritalon lavalle yhdessä 12-henkisen kokoonpanonsa kanssa. Kyseessä on Franklinin ensimmäinen oma konsertti Suomessa, lähes 30 vuotta edellisen Pori Jazz -festivaalivierailunsa jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme