20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin esiintyy Helsingissä 14.9.2025

Kirk Franklin on mullistanut gospel-musiikkia yli 30 vuoden ajan yhdistämällä siihen hiphopia, R&B:tä ja pop-musiikkia. Franklinin hittejä on striimattu satoja miljoonia kertoja. Hän on tehnyt myös yhteisiä levytyksiä muun muassa Bonon, Stevie Wonderin, Mary J. Bligen ja Mariah Careyn kanssa.

14. syyskuuta Helsingin Kulttuuritalolla Franklin esiintyy yhdessä hänen 12-henkisen, laulajista ja bändistä koostuvan ryhmänsä kanssa. Kyseessä on Franklinin ensimmäinen oma konsertti Suomessa, lähes 30 vuotta edellisen Pori Jazz -festivaalivierailunsa jälkeen.



Helsingissä nähtävä konsertti on osa Franklinin The World Tour -kiertuetta, joihin kuuluvat Euroopassa Helsingin lisäksi esiintymiset Kööpenhaminassa, Rotterdamissa, Oslossa ja Tukholmassa.

”Konsertin saama ennakkosuosio on yllättänyt”, Kulttuuritalon toimitusjohtaja Emilia Mikkola iloitsee.

"Franklinin live-esiintymiset ovat keränneet ylistystä ympäri maailman. Tällainen mahdollisuus tulee vain kerran elämässä, ja odotan itse erityisesti Franklinin ainutlaatuista lavakarismaa ja taitoa johtaa kuoroaan. Hän jos kuka osaa sytyttää myös yleisönsä!”, konsertin tuottaja Johanna Vauto kertoo.



Konsertin tuottaa lähes 20 vuotta alalla ollut Ohjelmatoimisto Kristalli, joka tuottaa muun muassa vuosittaista Glow Festivalia Tampereen Nokia Arenalla. Ohjelmatoimisto Kristallin liiketoiminnan laajentuessa uusi Kristalli Live -konsepti alkaa tuoda Suomeen isoja kansainvälisiä artisteja, joista Kirk Franklin on ensimmäinen.



Kirk Franklinin konserttiliput Suomessa myy Lippupiste.