Susijengi murskasi Iso-Britannian – Suomalaisvedonlyöjät voittivat Veikkaukselta yli satatuhatta euroa

29.8.2025 23:06:08 EEST

Suomen Susijengi on voittanut koripallon EM-kisojen kaksi ensimmäistä otteluaan. Perjantai-iltana Suomi murskasi Iso-Britannian selvin lukemin. Veikkauksen asiakkaat puolestaan voittivat Lauri Markkasen pistetehtailun myötä yli satatuhatta euroa Veikkaukselta.

Suomi – Iso-Britannia päättyi murskalukemiin 109 – 79. Veikkauksen Pitkävedossa suomalaiset asiakkaat olivat lyöneet paljon vetoa ennakkosuosikki Suomen puolesta.

- Veikkauksen asiakkaat lunastivat erityisesti kohteesta, jossa lyötiin vetoa siitä, että tekeekö Suomen ykköstähti Lauri Markkanen yli 40 pistettä ottelussa. Se toteutui Markkasen 43 pisteen illan myötä ja juuri tuosta Spesiaali-kohteesta sekä kolmen pisteen tehtailusta maksoimme eri suuruisia voittoja yli 100 000 euroa asiakkaillemme. He siis voittivat ja Veikkaus hävisi. Sellaista on vedonlyönti, toteaa Veikkauksen vedonlyönnin uudesta tarjoamasta vastaava Sami Siltanen, Performance & Growth Manager.

Markkasen yli 40 pisteen lisäksi Veikkauksen Pitkävedon spesiaaleista toteutuivat Lauri Markkanen tekee yli kuusi kappaletta kolmen pisteen koreja, Lauri Markkanen tekee kymmenen pistettä ensimmäisen kymmenen minuutin aikana, Suomi tekee yli 99 pistettä ottelussa ja Sasu Salin tekee yli neljä kappaletta kolmen pisteen koreja.

-  Asiakkaamme olivat lyöneet tuhansia vetoja erilaisilla pienillä panoksilla näihin kohteisiin. Kohteissa oli aika suuret kertoimet ja toisaalta pieni maksimipanos, joten voittajia on määrällisesti paljon eri puolella Suomea ja he voittivat meiltä yhteensä paljon rahaa, Siltanen kertoo.

-Ei ollut hirveän lähelläkään tällä kertaa, mutta jos Lauri Markkanen olisi jäänyt alle 40 pisteeseen, olisi illan ottelu ollut Veikkaukselle edullinen. Mutta otetaan tämä vastaan. Hienoa, että Susijengi sai koneet kunnolla käyntiin! 

Erityisen kalliiksi Veikkaukselle tuli perjantaina juuri Lauri Markkasen pistetehtailu. Muista pelaajavedoista Veikkauksen tappiot jäivät muutamien kymmenien tuhansien eurojen luokkaan.

- Meille kalliista yksittäisestä ottelusta huolimatta tulemme ehdottomasti tarjoamaan samanlaisia spesiaalikohteita heti huomenna Susijengin seuraavaan peliin! Sekä laajentamaan niitä muihinkin lajeihin, kuten jalkapalloon Huuhkajien peleihin sekä alkavaan jääkiekon Liigaan. Välillä vedonlyönnissä tulee kalliita iltoja mutta tällaisia erikoisvetoja haluamme tarjota, koska ne selkeästi kiinnostavat asiakkaitamme.

Susijengin EM-kisat jatkuvat huomenna lauantaina ottelulla Montenegroa vastaan klo 20.30. Ottelu pelataan Tampereella Nokia Areenalla.

