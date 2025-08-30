Sofia Virta vaatii pääministeriltä toimia, jotta perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan ei voi olla niin, että perussuomalaiset saavat jatkaa umpirasistista retoriikkaansa päivien ajan ilman, että pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin.
– Ei voi olla niin että monen päivän ajan perussuomalaiset saavat jatkaa tätä umpirasistista retoriikkaansa eikä pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin. Pääministeri Orpo, mitä aiotte tehdä asialle? Virta tivaa pääministeriltä.
– Vaadin pääministeriltä toimia, jotta tämä perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu. Toistaiseksi pääministerin nollatoleranssi rasismille on toiminut näköjään yhtä hyvin kuin hallituksen toiminta valtion velkaantumisen lopettamiseksi, Virta sivaltaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
