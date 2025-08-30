Vihreät - De Gröna

Sofia Virta vaatii pääministeriltä toimia, jotta perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu

30.8.2025 10:51:44 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan ei voi olla niin, että perussuomalaiset saavat jatkaa umpirasistista retoriikkaansa päivien ajan ilman, että pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin. 

– Ei voi olla niin että monen päivän ajan perussuomalaiset saavat jatkaa tätä umpirasistista retoriikkaansa eikä pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin. Pääministeri Orpo, mitä aiotte tehdä asialle? Virta tivaa pääministeriltä. 

– Vaadin pääministeriltä toimia, jotta tämä perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu. Toistaiseksi pääministerin nollatoleranssi rasismille on toiminut näköjään yhtä hyvin kuin hallituksen toiminta valtion velkaantumisen lopettamiseksi, Virta sivaltaa.

